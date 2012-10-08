Курс НБУ на 09.10.12

Офіційний курс НБУ на 09.10.12 100 USD США - 799.3000 (на 8 жовтня - 799.3000) 100 EUR - 1035.7329 (на 8 жовтня - 1039.2499) 10 RUR - 2.5719 (на 8 жовтня - 2.5805)

Офіційний курс НБУ на 09.10.12 100 USD США - 799.3000 (на 8 жовтня - 799.3000) 100 EUR - 1035.7329 (на 8 жовтня - 1039.2499) 10 RUR - 2.5719 (на 8 жовтня - 2.5805) Облікові курси банківських металів на 09.10.12 за 10 тройських унцій (грн) 959 XAU 10 Золото - 141396.17 (на 8 жовтня - 143074.70) 961 XAG 10 Срібло - 2705.63 (на 8 жовтня - 2785.56) 962 XPT 10 Платина - 134202.47 (на 8 жовтня - 137000.02) 964 XPD 10 Паладій - 52114.36 (на 8 жовтня - 53393.24)

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