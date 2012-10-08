ТОП-10 (8 жовтня)

Россільгоспнагляд повідомив про новий спалах африканської чуми свиней у Краснодарському краї

«Нафтогаз» перерахував «Газпрому» понад 1,056 млрд дол. за вересневий газ

Євросоюз може збільшити Стабілізаційний фонд до 700 млрд євро

Fitch знизив прогноз зростання ВВП України

Шанси на корекцію фондових ринків у жовтні досить великі – експерт

Уряд розгляне можливість зниження ціни на газ для промисловості

Запущено другу нитку «Північного потоку»

Базова інфляція у вересні становила 0,1%

Росія запроваджує чергові обмеження для українського сиру

У Азарова хочуть заборонити обіг продуктів з ГМО до їх державної реєстрації

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Россільгоспнагляд повідомив про новий спалах африканської чуми свиней у Краснодарському краї

У Краснодарському краю Росії зафіксовано черговий спалах африканської чуми свиней.

Про це УНІАН повідомили у Федеральній службі з ветеринарного і фітосанітарного нагляду (Россільгоспнагляд).

«При лабораторних дослідженнях, проведених у ДБУ «Кропоткінська крайова ветеринарна лабораторія», проб патологічного і біологічного матеріалу, відібраного від померлих і живих свиней, виявлено генетичний матеріал вірусу АЧС. Тварини належать ВАТ «Племзавод ім. В.І.Чапаєва» Дінського району», - говориться в повідомленні. На підприємстві більш як 12 тис. свиней.

Наголошується, що у вогнищі захворювання проводяться заходи щодо локалізації та недопущення подальшого розповсюдження інфекції відповідно до діючої інструкції з попередження і ліквідації АЧС.

Водночас управління Россільгоспнагляду по Краснодарському краю повідомляє, що на початку місяця проводився контроль функціонування охоронно-карантинних поліцейських постів, розташованих на кордоні регіону. Було виявлено, що на деяких постах зупинення і огляд автотранспорту проводилися не в повному обсягу, а вибірково, що створює реальну загрозу рознесення збудника АЧС за межі Краснодарського краю в умовах діючих шестимісячних обмежень.

Всього у 2012 році в Краснодарському краю зареєстровано 24 неблагополучних пункти і два інфіковані об'єкти серед домашніх свиней, один неблагополучний пункт серед диких кабанів.

Нагадаємо, що попередній спалах африканської чуми свиней, 23-й з початку року в Краснодарському краю РФ, було зафіксовано 10 вересня.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я свиней, якє захворює, гине.

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«Нафтогаз» перерахував «Газпрому» понад 1,056 млрд дол. за вересневий газ

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» перерахувала ВАТ «Газпром» понад 1,056 мільярдів доларів США за імпортований у вересні 2012 року природний газ.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зі зв'язків із громадськістю НАК «Нафтогаз України».

Згідно з повідомленням, ціна природного газу для компанії в третьому кварталі 2012 року становить близько 426 доларів США за 1 тис. куб. м

Згідно з умовами додаткової угоди до базового контракту, укладеному між Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» 21 квітня 2010 року, ціна природного газу визначається з урахуванням знижки у розмірі 100 дол. США за 1000 куб. м.

Як повідомляв УНІАН, найбільшу суму за імпорт газу «Нафтогаз» заплатив «Газпрому» в лютому цього року - 1,3 млрд дол.

У серпні «Нафтогаз України» перерахував ВАТ «Газпром» майже 890 млн. дол.

У липні «Нафтогаз» перерахував «Газпрому» 930 млн. дол., у червні - 1,05 млрд дол., у травні - 648 млн. дол.

У першому кварталі 2012 року ціна російського газу становила близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому кварталі - 425 дол. за 1 тис. куб. м

"Нафтогаз" чекає зниження ціни імпортного газу в четвертому кварталі до 417 доларів за тисячу кубометрів.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

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Євросоюз може збільшити Стабілізаційний фонд до 700 млрд євро

Міністри фінансів країн Євросоюзу обговорюють можливість збільшення Стабілізаційного фонду (Європейський механізм стабільності - ЄМС) на 40% - до 700 з 500 млрд євро, повідомляють джерела Deutsche Welle з посиланням на засідання міністрів фінансів країн єврозони.

Засідання міністрів відбувається сьогодні у Люксембурзі.

За словами чиновників, 17 країн-учасниць єврозони зобов'язуються внести 80 мільярдів євро як державні внески до загального Стабілізаційного фонду. Ще 620 мільярдів буде надано як фінансові гарантії. Як очікується, ЄМC стане самостійним фінансовим інститутом вже до літа майбутнього року. Тоді ж почнеться кредитування держав.

Довідка УНІАН. Європейський механізм стабільності (ESM) – міжнародна організація зі штаб-квартирою в Люксембургу, заснована 27 вересня 2012 року. Її основна мета – надання фінансової допомоги членам єврозони. На момент заснування максимальний обсяг кредитування пропонувався у розмірі 500 млрд євро. Нова організація замінить дві існуючі тимчасові програми фінансування - Європейський фонд фінансової стабільності (EFSF) і Європейський механізм фінансової стабілізації (EFSM).

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Fitch знизив прогноз зростання ВВП України

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує уповільнення зростання валового внутрішнього продукту України з 5,2% у 2011 році до 0,5% у 2012 році та слабке зростання в 3,1% у 2013 році. Про це йдеться в коментарі Fitch, переданому агентству УНІАН.

Рейтингове агентство відзначає, що світові макроекономічні тенденції значною мірою впливають на темпи зростання кредитування в країні, разом з окремими адміністративними рішеннями Нацбанку, які більшою мірою носять тактичний, короткостроковий характер.

«Уповільнення зростання економіки, яке ми зараз спостерігаємо у ряді країн єврозони і регіону СНД, зокрема й в Україні, - так Fitch прогнозує зниження зростання ВВП на Україні з 5,2% у 2011 році до 0,5% у 2012 році й лише помірне зростання в 3,1% у 2013 році - як правило, має аналогічний ефект на темпи кредитування. Таким чином, слід враховувати обидва чинники», - зазначають в Fitch.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2012 року Fitch Ratings погіршило прогноз зростання ВВП України в 2012 році до 1,6% з 4%, згідно з прогнозом, озвученим у жовтні 2011 року.

Кабінет міністрів України на засіданні 12 вересня затвердив проект закону України «Про державний бюджет на 2013 рік», виходячи з прогнозного зростання ВВП на рівні 4,5%.

Голова Національного банку України Сергій Арбузов вважає урядовий прогноз зростання ВВП України в 2013 році на рівні 4,5% оптимістичним.

За даними Державної служби статистики України, зростання ВВП України в I кварталі 2012 року проти аналогічного періоду 2011 року становило 2%, у II кварталі - 3%.

Державний бюджет України на 2012 рік розрахований, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП на рівні 3,9%, інфляція - на рівні 7,9%.

Зростання реального ВВП за 2011 рік, за даними Держстату, становило 5,2%.

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Шанси на корекцію фондових ринків у жовтні досить великі – експерт

Шанси на корекцію фондових ринків у жовтні досить великі, вважає аналітик компанії Astrum Investment Management Павло Ільяшенко.

Про це мовиться у його коментарі, переданому УНІАН.

За словами аналітика, «позитивний сюрприз від публікації економічних даних, який дозволив зняти питання корекції на декілька днів, уже поступається місцем помірному песимізму. У такій ситуації українському ринку знову доведеться найважче. Єдиний варіант, за якого ми побачимо зростання за підсумками місяця, – це несподівано сильні звіти компаній, що можливе лише за умови формування занижених очікувань».

Як відзначив П.Ільяшенко, поточний тиждень буде не таким багатим на економічні події, як попередній. Принаймні публікації даних не будуть такими концентрованими. З іншого боку, в інвесторів з'явиться новий привід для розчарування або радості – квартальні звіти компаній.

«Спочатку мова йтиме про формальний старт сезону звітів у США, потім наступного тижня сезон звітів уже почне чинити серйозний вплив на динаміку ринків. І лише в другій половині 20-х чисел місяця очікується короткий, але інтенсивний сезон звітів в Україні», - повідомив аналітик.

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Уряд розгляне можливість зниження ціни на газ для промисловості

Кабінет міністрів України розгляне можливість зниження тарифів на газ для промисловості.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Микола Азаров сьогодні під час прямої лінії з читачами газети «Комсомольська правда в Україні».

«Ми думаємо, як знизити тарифи на газ для промисловості, тому що вони у нас зашкалюють. І ставлять наші підприємства у неконкурентні умови», - сказав М.Азаров.

Також він зауважив, що тарифи на газ для населення після парламентських виборів підвищуватися не будуть.

Як повідомляв УНІАН, у березні п.р. Президент України Віктор Янукович доручив Кабінету міністрів і Національній комісії держрегулювання енергетики (НКРЕ) до 2013 року видати нормативно-правовий акт про поетапний перехід до єдиних цін на природний газ для всіх категорій споживачів.

Водночас Президент доручив НКРЕ впродовж 2012 року вдосконалити формування цін на газ для населення шляхом зменшення чинної диференціації.

У даний час тарифи на газ для населення (диференційовані залежно від об'ємів споживання і наявності лічильника) значно нижчі за тарифи для промислових споживачів. Така ситуація є найважливішою причиною відмови Міжнародного валютного фонду продовжити програму кредитування України.

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Запущено другу нитку «Північного потоку»

Москва. Сьогодні, 8 жовтня, через 30 місяців після старту будівництва, газопровід «Північний потік» (Nord Stream) почав постачання газу двома лініями.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента Росії.

«Сьогодні другу нитку газопроводу «Північний потік» офіційно введено в експлуатацію у складі єдиної інтегрованої газотранспортної системи. Щорічно новою газовою магістраллю може поставлятися до 55 млрд куб. м природного газу впродовж як мінімум 50 років. Транспортування газу до Європи першою ниткою почалося в листопаді 2011 року», - говориться в повідомленні.

Зазначається, що урочиста церемонія початку поставок газу двома лініями відбулася сьогодні на російському березі Балтійського моря поряд з бухтою Портова у присутності представників країн Європи і акціонерів компанії Nord Stream. Газовий вентиль було відкрито з центру управління компресорної станції «Портова», яка здатна створювати тиск 220 бар. Цього достатньо для транспортування газу без проміжної компресії на всю відстань в 1224 км по дну Балтійського моря до входу в європейську газотранспортну мережу в місті Любміні на балтійському побережжі в Німеччині

Маршрут обох ліній газопроводу детально спланований і узгоджений з дев'ятьма країнами Балтійського моря під час міжнародних консультацій, які тривали чотири роки. Результати екологічного моніторингу підтверджують, що дія будівництва газопроводу на навколишнє середовище була мінімальною.

Першу нитку газопроводу було введено в експлуатацію в листопаді 2011 року. Кожна нитка має протяжність близько 1220 км і пропускну спроможність 27,5 млрд куб. м газу на рік.

Компанія Nord Stream AG - міжнародний консорціум, утворений для планування, будівництва і експлуатації нового морського газопроводу через Балтійське море. ВАТ «Газпром» володіє 51% капіталу спільного підприємства. Німецькі компанії BASF SE/Wintershall Holding GMBH і E.ON Ruhrgas AG мають рівні частки по 15,5%. Долі голландської газової інфраструктурної компанії N.V. Nederlandse Gasunie і французької енергетичної компанії GDF SUEZ становлять по 9%.

Будівництво газопроводу Nord Stream почалося в квітні 2010 р. після завершення екологічних досліджень і процедури оцінки дії на навколишнє середовище вздовж усього маршруту газопроводу.

Раніше прес-секретар компанії Nord Stream Йенс Мюллер повідомив DW, що першою ниткою газопроводу «Північний потік» за перші 11 місяців роботи прокачано близько 9 млрд. кубометрів газу. Він уточнив, що завантаженість нового енергетичного транспортного коридору становила, таким чином, «в середньому приблизно 30-40 відсотків максимальної потужності».

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Базова інфляція у вересні становила 0,1%

Базова інфляція (базовий індекс споживчих цін) в Україні у вересні 2012 року проти серпня становила 0,1%, з початку року (вересень 2012 року до грудня 2011 року) - 0,5%.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики України.

За даними Держстату, у вересні 2012 року показник базової інфляції проти вересня 2011 року становив 1,6%, в січні-вересні 2012 року до відповідного періоду 2011 року - 4,1%.

Базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих факторів, які носять адміністративний, подієвий, а також сезонний характер. Переважно мова йде про цінову динаміку, яка не враховує зміни цін на продовольство та енергоносії.

Як повідомляв УНІАН, в Україні у вересні 2012 року порівняно з серпнем 2012 року споживчі ціни зросли на 0,1%, проти вересня 2011 року ціни не змінилися.

Інфляція в січні-вересні 2012 року проти відповідного періоду 2011 року становила 0,8%, з початку 2012 р. (вересень 2012 року до грудня 2011 року) - дефляція 0,3%.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розрахований, виходячи з урядового прогнозу інфляції в 7,9%.

У квітні Міжнародний валютний фонд поліпшив прогноз інфляції в Україні з 8,5% до 7,9% в поточному році (грудень до грудня), а пізніше повідомив про перегляд прогнозу до 7%. Інфляція в 2013 році очікується на рівні 5,9%.

У середині липня Світовий банк (СБ) знизив прогноз інфляції в 2012 році до 6,1% проти 9,4% грудневого прогнозу. У 2013 році СБ очікує інфляцію в Україні на рівні 9,5% (7,4%), у 2014 році - 5,9% (7,1%).

За прогнозами Standard & Poor's, інфляція в Україні в 2012 році становитиме 6%.

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Росія запроваджує чергові обмеження для українського сиру

Москва. Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду (Россільгоспнагляд) запроваджує з 15 жовтня тимчасові обмеження на поставки сиру з українського підприємства «Дубномолоко».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

«У зв'язку з виявленням у партії сиру бактерій групи кишкової палички, що надійшла з України з підприємства № 17-17-04 MP (Дубномолоко, ПАТ), з 15 жовтня 2012 року запроваджуються тимчасові обмеження на поставки продукції цього підприємства до Росії», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що в разі надходження продукції цього підприємства, відвантаженої до 15 жовтня, рішення про пропуск таких вантажів приймається в звичайному режимі з подальшим обов'язковим проведенням лабораторного контролю.

Як повідомляв УНІАН, Россільгоспнагляд з 4 жовтня запровадив тимчасові обмеження на ввезення продовольчих товарів 8 українських підприємств: ТОВ «Моліс», ОДТ «Глобінський маслозавод» (виробництво сирів, сухого молока і масла вершкового), ПАТ «Бель Шостка Україна» (виробництво сирів), ДП «М'ясокомбінат Зоря», ТОВ «Компанія «Зевс ЛТД» (виробництво яловичини і свинини), ТОВ «Данон Дніпро», ЗАТ «Лакталіс Миколаїв» (виробництво молочної продукції), ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» (забій свиней, обробка, зберігання, виробництво готової м'ясної продукції)», - йдеться в повідомленні.

На початку серпня Россільгоспнагляд виключив два українські підприємства - ТОВ «Атлантік» і ПАТ «Комбінат Придністровський» з реєстру організацій, що володіють правом ввезення продукції тваринного походження на ринок країн Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану.

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У Азарова хочуть заборонити обіг продуктів з ГМО до їх державної реєстрації

Кабінет міністрів України вніс на розгляд Верховної Ради законопроект “Про внесення змін до деяких законів України щодо інформування населення про вміст у харчовій продукції генетично модифікованих організмів” (№ 11299).

Даним законопроектом передбачено внесення змін до Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів", якими пропонується заборонити обіг харчових продуктів, що містять ГМО або отримані з їхнім використанням, до їхньої державної реєстрації.

Також пропонується внести зміни до деяких законодавчих актів, відповідно до яких на етикетці харчового продукту має вказуватися інформація про наявність ГМО у тому разі, якщо частка ГМО в харчовому продукті перевищує 0,9%.

Як повідомляв УНІАН, уряд пропонує скасувати маркування продуктів, які не містять генетично модифіковані організми.

Нагадаємо, в лютому 2012 Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон «Про внесення змін до Закону України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів».

Закон передбачає, що суб'єкти господарювання, які вперше вводять в обіг продукцію, яка містить ГМО або отримана з їх використанням, складають у довільній формі письмову декларацію, в якій в обов'язковому порядку зазначаються відомості про суб'єкта господарювання, то, така продукція містить ГМО або отримана з їх використанням, а також наводиться номер такої продукції в Державному реєстрі ГМО.

У липні 2009 року Кабмін підвищив рівень допустимого вмісту ГМО у продуктах з 0,1% до 0,9%. Продукти, вміст ГМО в яких вище 0,9%, підлягають маркуванню. У переліку складових харчового продукту після найменування кожного інгредієнта з тих, що містять ГМО або вироблені з їх використанням, у дужках дописується "генетично модифікований", "містить генетично модифікований організм" або "вироблений з генетично модифікованого організму" із зазначенням найменування організму або до кожної такої складової робиться виноска.

УНІАН