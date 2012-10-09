ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 9 жовтня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «Дніпроспецсталь» готується скоротити чверть співробітників» пише: щоб уникнути повної зупинки підприємства, керівництвом ПАТ «Дніпроспецсталь» прийнято рішення до 1 грудня 2012 привести штатну чисельність у відповідність з фактичним завантаженням виробничих потужностей...

http://delo.ua/ukraine/dneprospecstal-gotovitsja-sokratit-chetvert-sotrudnikov-186787/

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Також «Дело» в публікації «Fitch знову погіршило прогнози зростання ВВП України» пише: рейтингове агентство знизило прогноз зростання ВВП України з 1,6% до 0,5% в 2012 році...

http://delo.ua/ukraine/fitch-vnov-uhudshilo-prognozy-rosta-vvp-ukrainy-186757/

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«Дело» в публікації «У сирійських повстанців виявили ящики з українською зброєю» пише: Україну знову хочуть втягнути в збройовий скандал. Бі-бі-сі виявила ящики з українською зброєю, що призначалися для Саудівської Аравії, у сирійських повстанців в Алеппо. Заглянути в ящики журналістові не вдалося...

http://delo.ua/world/u-sirijskih-povstancev-obnaruzhili-jaschiki-s-ukrainskim-oruzhiem-186786/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Гальмівний слід», в якому пише: в Україні сповільнилося зростання продажів нових автомобілів. Якщо за підсумками півріччя воно становило 9,6%, то через дев'ять місяців - всього 2,6%. Насамперед, це відбувається через зниження макроекономічних показників країни і погіршення умов автокредитування. До кінця року ситуація не покращиться, впевнені експерти...

http://www.kommersant.ua/doc/2040310

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Холоди чекає тепла зустріч», в якому пише: на колегії Київської міської держадміністрації з підготовки до зими було вирішено розпочати опалювальний сезон у столиці вже з завтрашнього дня. У мерії запевнили, що до 17 жовтня опалення включать у всіх житлових будинках. Крім прискореного початку сезону, Київ чекає ще одне нововведення - для боротьби з ожеледицею мають намір використовувати не сіль і пісок, а спеціальні реагенти. Щоправда, в цьому році їх вистачить лише на обробку Хрещатика...

http://www.kommersant.ua/doc/2040302

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Газета «Сегодня» в матеріалі «Стало відомо, коли буде пік дешевизни продуктів в Україні» пише: яблука і «борщовий набір» знизяться в ціні до листопада, а найдешевший цукор буде в грудні...

http://www.segodnya.ua/economics/enews/ovoshchi-eshche-podesheveyut-a-na-krupy-i-sahar-ceny-stabilny.html

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Також «Сегодня» в публікації «Бензин в Україні дорожчати не буде» пише: ціна на паливо, за прогнозами експертів, буде заморожена до листопада...

http://www.segodnya.ua/economics/transport/Benzin-v-Ukraine-dorozhat-ne-budet.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Північний потік» - ні собі, ні Україні» пише: газопровід «Північний потік» 8 жовтня розпочав поставки газу по двох лініях. Але радість росіян важко розділити, якщо врахувати подробиці реалізації проекту. Спроба Росії мінімізувати транзитне значення нашої країни для експорту російського газу поки що себе не виправдала...

http://economics.unian.net/ukr/detail/142645

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Росія не має резервів для економічного зростання, вважають у Світовому банку» пише: російська економіка півроку зростала темпами, що випереджають її можливості, і є ризики перегріву, попереджають економісти МВФ...

http://www.vedomosti.ru/politics/news/4784621/nuzhno_vyzdoravlivat

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Також «Ведомости» в публікації «Зарубіжній експансії «Газпрому» загрожують з Аляски» пишуть: грандіозний проект будівництва газопроводу довжиною 1287 км з північного схилу Аляски дозволить ExxonMobil, Conoco-Phillips та BP заробляти на продажу скрапленого газу 20 млрд дол на рік...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/4784601/vyzov_gazpromu_s_alyaski

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«Известия» в публікації «Ромні обіцяє Росії проблеми» пишуть: кандидат від республіканців на пост президента США обійшов в опитуваннях Обаму і нагадав виборцям про головного ворога...

http://izvestia.ru/news/537197

(УНІАН)