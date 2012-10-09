Мінекономрозвитку пропонує підсилити контроль за якістю товарів та послуг

Міністерство економічного розвитку та торгівлі пропонує підсилити контроль за якістю товарів та послуг в Україні.

Відповідний проект постанови Кабінету міністрів розміщено на сайті міністерства для обговорення.

Згідно з документом, до суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику пропонується віднести суб'єктів, в управлінні (власності, володінні, користуванні) яких перебувають об'єкти, що використовуються для реалізації: продовольчих товарів; тютюнових виробів; алкогольних напоїв; пального; товарів дитячого асортименту. Крім цього, об'єкти, що використовуються для надання послуг: постачання електроенергії, газу, пару або води; оздоровлення та відпочинку дітей; побутових.

До суб'єктів господарювання з середнім ступенем ризику належать суб'єкти, в управлінні (власності, володінні, користуванні) яких перебувають об'єкти, що використовуються для реалізації: побутових електротоварів, радіо- та телеапаратури; одягу; взуття та шкіряних виробів, також надання послуг: готелями та засобами тимчасового розміщення; туризму; автомобільного, залізничного, морського або річкового транспорту; зв’язку.

До суб’єктів господарювання з незначним ступенем ризику належать суб’єкти, які не належать до суб'єктів господарювання з високим та середнім ступенем ризику.

Проектом постанови планується проводити планові перевірки суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику – не частіше двох разів на рік (зараз не частіше 1 разу на рік); із середнім ступенем ризику – не частіше одного разу на два роки; з незначним ступенем ризику – один раз на три роки.

У Мінекономрозвитку зазначають, що за перше півріччя 2012 року було перевірено понад 7,4 тис. суб’єктів господарювання щодо дотримання вимог законодавства про захист прав споживачів сфери торгівлі, ресторанного господарства та надання послуг (робіт).

Порушення встановлені у 82% перевіреної кількості.

Зокрема, 46,6% звернень споживачів стосується якості наданих послуг (робіт), з них: 30,9% – житлово-комунальні послуги, 4,9% – послуги зв'язку; 37% – якість непродовольчих товарів; 8,5% – якість продовольчих товарів; 1,2% – порушення у сфері ресторанного господарства.