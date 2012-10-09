Янукович призначив Пінського заступником Порошенка

Президент України Віктор Янукович підписав указ про призначення Олександра Пінського заступником міністра економічного розвитку і торгівлі України.

Текст даного указу розміщений на сайті Президента.

Нагадаємо, що О.Пінський в уряді Юлії Тимошенко з січня 2009 року був першим заступником міністра промислової політики України. Наприкінці березня 2010 року його було звільнено з посади після зміни складу Кабінету міністрів.