Анонс на 10 жовтня

* Відбудеться засідання Кабінету Міністрів України.

* Прес-конференція на тему: «Україна може залишитися без вітроенергетики». Організатор - європейсько-українське енергетичне агентство. Відбудеться обговорення проекту Закону про внесення змін до ЗУ «Про електроенергетику» (про стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії) № 10183, який буде розглянуто ВРУ 16 жовтня 2012 року. Учасники: Пітер Джастін О'Браєн, член Ради ЄУЕА, регіональний менеджер, EuroCape України, Юрій Кубрушко, член робочої групи ЄУЕА з вітроенергетики, гендиректор Imepower; Лоїк Лерміньє, голова Західно-Кримської ВЕС, Віталій Радченко, старший юрист CMS Cameron McKenna; Олена Рибак, модератор, директор Європейсько-Українського енергетичного агентства.

* Прес-конференція на тему: «Стан реалізації Закону України «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою». Організатор - Програма Міжнародної фінансової корпорації (IFC, Група Світового банку) «Розвиток агрострахування і агрофінансування в Україні». Запрошені: Микола Присяжнюк, міністр аграрної політики і продовольства України, Андрій Стасевський, голова Національної комісії, що здійснює регулювання ринків фінансових послуг України; Наталія Гудима, президент Ліги страхових організацій України; Гарі Роше, керівник Програми IFC «Розвиток агрострахування і агрофінансування в Україні».

* Прес-конференція на тему: «Глобальне оновлення бренду Мобілочка і новий формат мережі – "Нова МОБІЛОЧКА: бренд, формат торгівлі, стратегія". Учасники: гендиректор холдингу "Mobile Synergy group", мережа "Мобілочка" Антон Володькін; директор з маркетингу і реклами ТОВ "Мобілочка" Вікторія Губіна; менеджер ТОВ "Мобілочка" Анна Бідник; представник агентства Leo Burnett Ukraine Сергій Молокович.

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