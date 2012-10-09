ТОП-10 (9 жовтня)

МВФ покращив прогноз інфляції в Україні

МВФ знизив прогноз розвитку країн СНД. Найбільше постраждають РФ, Казахстан і Україна

«Дніпроспецсталь» готується скоротити до 25% співробітників

Тігіпко заявляє про можливе скасування податкових накладних

Керівництво «Укрспирту» уникнуло кримінального покарання, сплативши штраф і 25 млн грн податку

Азаров: Росія обіцяє газ по 160 дол., якщо Україна приєднається до МС

Азаров: претензії Росії до українського сиру були обгрунтованими

Янукович підписав закон про Державний земельний банк

Виробництво легкових автомобілів в Україні за 9 місяців скоротилося на 23,5%

Витрати бюджету-2012 збільшено на 4 млрд грн за рахунок збільшення дефіциту до 29,03 млрд грн

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МВФ покращив прогноз інфляції в Україні

Міжнародний валютний фонд покращив прогноз інфляції в Україні в 2012 році до 6% з 7,9% (квітневий прогноз) і зберіг прогноз зростання валового внутрішнього продукту на рівні 3%. Про це йдеться в Світовому економічному прогнозі (World Economic Outlook), оприлюдненому на сайті МВФ.

Фонд також зберіг прогноз прискорення зростання економіки України в 2013 році до 3,5% при інфляції 5,9%.

При цьому МВФ покращив прогноз дефіциту поточного рахунку платіжного балансу України в 2012 році з 5,9% ВВП до 5,6%. Водночас прогноз на 2013 рік погіршено до 6,6% ВВП з 5,2%.

Як повідомляв УНІАН, в Україні у вересні 2012 року порівняно з серпнем 2012 року споживчі ціни зросли на 0,1%, проти вересня 2011 року ціни не змінилися.

Інфляція в січні-вересні 2012 року проти відповідного періоду 2011 року становила 0,8%, з початку 2012 р. (вересень 2012 року до грудня 2011 року) – дефляція 0,3%.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розраховано, виходячи з урядового прогнозу інфляції в 7,9%.

У квітні Міжнародний валютний фонд покращив прогноз інфляції в Україні з 8,5% до 7,9% в поточному році (грудень до грудня). Інфляція в 2013 році очікується на рівні 5,9%.

У середині липня Світовий банк знизив прогноз інфляції в 2012 році до 6,1% проти 9,4% грудневого прогнозу. У 2013 році СБ чекає інфляцію в Україні на рівні 9,5% (7,4%), в 2014 році – 5,9% (7,1%).

За прогнозами Standard & Poor's, інфляція в Україні в 2012 році становитиме 6%.

Кабінет Міністрів України на засіданні 12 вересня затвердив проект Закону України «Про державний бюджет на 2013 рік», виходячи з прогнозного зростання ВВП на рівні 4,5%.

Голова Національного банку України Сергій Арбузов вважає урядовий прогноз зростання ВВП України в 2013 році на рівні 4,5% оптимістичним.

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МВФ знизив прогноз розвитку країн СНД. Найбільше постраждають РФ, Казахстан і Україна

Міжнародний валютний фонд дещо знизив прогноз економічного зростання в країнах СНД.

Як повідомляє радіо «Свобода», в останньому звіті МВФ про стан світової економіки йдеться, що в 2012 році зростання в державах СНД не перевищить 4%. У липні максимальний рівень становив 4,1%. Минулого року прогнозувалося зміцнення економіки СНД на 5%.

Уповільнення темпів зростання МВФ пов'язує багато в чому з борговою кризою в єврозоні й падінням цін на енергоресурси.При цьому експерти відзначають, що найбільше з країн СНД постраждають три найпотужні економіки Співдружності – Росія, Казахстан і Україна.

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«Дніпроспецсталь» готується скоротити до 25% співробітників

Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А. М. Кузьміна до 1 грудня 2012 року може скоротити до 25% співробітників у зв'язку із загальним зниженням попиту на продукцію і спадом обсягу виробництва до 12-13 тис. тонн на місяць.

«Щоб уникнути повної зупинки підприємства керівництвом ПАТ «Дніпроспецсталь» було прийнято рішення про приведення штатної чисельності у відповідність з фактичним завантаженням виробничих потужностей. До 1 грудня 2012 року кількість вивільнених працівників може становити близько 25% чисельності персоналу підприємства», - говориться в повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, на сьогоднішній день скорочення персоналу не відбувається. Працівників, чиї посади буде скорочено при оптимізації штатної чисельності, знайомлять з наказами.

Як зазначають на підприємстві, умовами збереження чисельності штату є повне відшкодування державою ПДВ, зниження тарифів на електроенергію і природний газ, а також зростання портфеля рентабельних замовлень обсягом до 20 тис. тонн товару.

Діючими заходами зі зниження витрат в компанії називають ведення переговорів про укладення нових довгострокових контрактів, економію всіх видів використовуваних у виробництві ресурсів, а також скорочення адміністративних витрат.

Як повідомляв УНІАН, до початку серпня поточного року заборгованість держави з відшкодування ПДВ перед ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А. М. Кузьміна »(м. Запоріжжя) перевищила 255 млн грн, в результаті чого завод був змушений почати скорочення співробітників.

Державна податкова служба України в серпні відзначала, що «Дніпроспецсталі» протягом 2011-2012 років було відшкодовано ПДВ на суму 291,7 млн грн, в т.ч. в автоматичному режимі - 187 млн ​​грн. За інформацією ДПСУ, до серпня підприємству було не відшкодовано ПДВ в розмірі 81,9 млн грн за період березень-червень 2012 року, з яких 23,3 млн грн за червень перебували в стадії перевірки.

Як повідомили в компанії «Дніпроспецсталь» на початку вересня, в ході переговорів сторони знайшли компромісне рішення в питанні затримки відшкодування ПДВ заводу.

Нагадаємо, за підсумками січня-серпня 2012 електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А. М. Кузьміна скоротив виробництво металопрокату в порівнянні з аналогічним періодом 2011 р. на 16% до 160 тис. тонн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А. М. Кузьміна» виробляє продукцію з нержавіючих, інструментальних, швидкорізальних (у тому числі виготовлених методом порошкової металургії), підшипникових, конструкційних легованих і вуглецевих сталей. Реалізує продукцію в 60 країн світу.

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Тігіпко заявляє про можливе скасування податкових накладних

Віце-прем'єр-міністр Сергій Тігіпко, який очолює одночасно передвиборчий штаб Партії регіонів, заявив про революційні плани в сфері оподаткування - можливе скасування податкових накладних.

Як повідомив кореспондент УНІАН, таку заяву Тігіпко озвучив на міжнародній конференції «Податкова реформа - найважливіший ресурс економічного зростання і підвищення зайнятості».

"Ми думаємо над скасуванням інституту податкової накладної та реєстру податкових накладних», - сказав С.Тігіпко, додавши, що в планах також скоротити кількість форм податкової звітності - з 115 до 22.

Віце-прем'єр знову повторив про те, що після парламентських виборів влада проведе кардинальну реформу оподаткування, в результаті якої кількість податків в Україні може бути зменшено до 9 позицій з 23.

При цьому він зазначив, що на сьогоднішній день вже зроблено чимало у сфері скорочення податкового навантаження на фізичних осіб і на бізнес. «У нас знижено податкове навантаження на податок з прибутку - до 21% з 25%, з наступного року ставка становитиме 19%, а в подальшому буде знижена до 16%. Ставка ПДВ зменшена до 17% з 20%. Ставка податку на дивіденди в розмірі 5% помітно стимулює легалізацію платежів», - підкреслив віце-прем'єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, у третьому кварталі 2012 року закордонні інвестори оцінили бізнес-клімат країни і умови ведення бізнесу на 2.14 балів (з п'яти можливих), що є найнижчим показником за всю історію дослідження - з 2008 року.

При цьому основні проблеми, які вплинули на негативні оцінки інвесторів, залишилися незмінними - фіскальний тиск, корупція, нестабільна політична ситуація напередодні виборів.

За даними Державної податкової служби, Єдиний реєстр на початку вересня вже налічує 33,3 млн податкових накладних. Загальна сума всіх зареєстрованих податкових накладних становить майже 325,4 млрд грн.

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Керівництво «Укрспирту» уникнуло кримінального покарання, сплативши штраф і 25 млн грн податку

Керівники державного підприємства «Укрспирт», які сплатили в казну додатково 25 млн грн податку на прибуток та суму накладених штрафних санкцій, уникли таким чином кримінального покарання за ухилення від сплати податків.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Державної податкової служби України (ДПСУ).

«На даний момент посадові особи «Укрспирту» повністю відшкодували завдані державі збитки - сплатили 25 млн грн та штрафні санкції». Згідно з чинним законодавством, це звільняє їх від кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків», - сказано в повідомленні ДПСУ.

Додатково податкова повідомила, що слідче управління ДПСУ в Київській області повністю довело факт несплати посадовими особами «Укрспирту» податку на прибуток у розмірі 25 млн грн.

«Як з'ясувалося в ході розслідування, керівники концерну завищували валові витрати. Зокрема, спотворювали дані про постачання сировини для виробництва спирту», - сказано в повідомленні податкової.

Зокрема, перевіркою встановлено більше сотні операцій з фіктивними посередниками, тоді як насправді поставки здійснювалися безпосередньо від виробника на заводи «Укрспирту».

У цілому загальний оборот за фіктивними операціями становив 86,5 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня 2012 року Антимонопольний комітет оштрафував «Укрспирт» на 200 млн грн за зловживання монопольним становищем.

У середині вересня Державна податкова служба України провела масштабні перевірки на ринку алкоголю.

За кілька днів перевірок податківці вилучили з незаконного обігу понад 40 тис. пляшок алкоголю загальною вартістю 1,2 млн грн.

У січні-липні 2012 року ДПСУ виявила під час перевірок підприємств, що працюють на ринку спирту, алкоголю і тютюну, 4626 порушень. Порушники були оштрафовані на суму 65,1 млн грн.

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Азаров: Росія обіцяє газ по 160 дол., якщо Україна приєднається до МС

Якщо Україна приєднається до Митного союзу, то Росія обіцяє знизити ціну на газ до 160 дол. за 1 тис. куб. м.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив сьогодні в Одесі на зустрічі з представниками органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування.

«Які Росія нам висуває умови?.. Нам говорять: ось, давайте, приєднуйтеся до Митного союзу – і завтра у вас газ буде по 160 доларів за одну тисячу кубометрів», - сказав М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, Україна третій рік безуспішно веде переговори з Росією про зниження ціни на газ.

Згідно з контрактом, підписаним НАК «Нафтогаз України» з «Газпромом» 19 січня 2009 року, ціна газу для України (з урахуванням знижки в 100 дол. за 1 тис. куб. м за Харківською угодою 2010 р.) становила – у першому кварталі 2012 р. близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому кварталі - 425 дол., у третьому - 426 доларів, у четвертому очікується 432 дол. за 1 тис. куб. м.

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Азаров: претензії Росії до українського сиру були обгрунтованими

Прем'єр-міністр України Микола Азаров вважає, що претензії Росії до українських виробників сиру були обгрунтованими.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр заявив сьогодні в Одесі на зустрічі з працівниками соціальної і гуманітарної сфер місцевих органів влади, відповідаючи на питання одного із фермерів області.

М.Азаров заявив, що якість продукції українських аграріїв, зокрема сирів, що поставляються до Росії, іноді не відповідає стандартам і вимогам споживачів.

«Коли ми стали перевіряти, чи обгрунтовані претензії, що висуваються, виявилось, що деякі сири не відповідають необхідному рівню якості, а російські і наші технічні вимоги до продукції абсолютно однакові», - повідомив прем'єр-міністр.

Він додав, що з урахуванням цього «ініційовано реалізацію спільного з РФ проекту з контролю за дотриманням стандартів якості. А якщо при проведенні спільного контролю вимоги будуть однакові, які можуть бути у виробників претензії?».

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня Россільгоспнагляд заявив, що в ході моніторингових досліджень виявив заборонені і шкідливі речовини в партіях харчової продукції трьох українських підприємств, унаслідок чого стосовно продукції цих виробників введено режим посиленого лабораторного контролю.

На початку серпня Россільгоснагляд виключив два українські підприємства - ТОВ «Атлантик» і ПАТ «Комбінат Придністровський» з реєстру організацій, що володіють правом ввезення продукції тваринного походження на ринок країн Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану.

4 жовтня були введені тимчасові обмеження на ввезення продовольчих товарів 8 українських підприємств: ТОВ «Моліс», ОДО «Глобінський маслозавод» (виробництво сирів, сухого молока і масла вершкового), ПАТ «Бель Шостка Україна» (виробництво сирів), ДП «М'ясокомбінат Зоря», ТОВ «Компанія «Зевс ЛТД» (виробництво яловичини і свинини), ТОВ «Данон Дніпро», ЗАТ «Лакталіс Миколаїв» (виробництво молочної продукції), ПрАТ «АПК-Інвест» (забій свиней, розбирання, зберігання, виробництво готової м'ясної продукції)»

Крім того, ТОВ «Білоцерківський молочний комбінат» виключено з реєстру організацій і осіб, що здійснюють виробництво, переробку та (або) зберігання підконтрольних товарів, що ввозяться на територію Митного союзу.

З 15 жовтня Россільгоснагляд ввів тимчасові обмеження на поставки сира з українського підприємства «Дубномолоко».

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Янукович підписав закон про Державний земельний банк

Президент України Віктор Янукович підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» щодо державного земельного банку».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Документ вносить зміни до Закону України «Про банки і банківську діяльність» та встановлює особливості функціонування державного земельного банку.

Зокрема, відносини, пов’язані з функціонуванням державного земельного банку регулюються Законом «Про банки і банківську діяльність» в частині, що не суперечить земельному законодавству.

Кабінет міністрів України має право сформувати статутний капітал державного земельного банку як за рахунок внесків у грошовій формі, так і у вигляді земельних ділянок.

Особливості видачі державному земельному банку банківської ліцензії, а також здійснення регулювання та нагляду за державним земельним банком з урахуванням специфіки його діяльності має встановити Національний банк України.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон 18 вересня.

2 липня Кабінет міністрів України своєю ухвалою створив Державний земельний банк. Згідно з документом, створюється публічне акціонерне товариство «Державний земельний банк» зі статутним капіталом 120 млн. грн. 100% статутного капіталу банку належить державі.

6 вересня Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної і комунальної власності».

Серед іншого, закон вводить у дію Державний земельний банк, який повинен надавати виключно селянським, фермерським, сільськогосподарським підприємствам кредити під не більш ніж 5% ставки Національного банку.

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Виробництво легкових автомобілів в Україні за 9 місяців скоротилося на 23,5%

Виробництво легкових автомобілів в Україні за 9 місяців поточного року скоротилося у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року на 23,5% - до 54 949 одиниць, повідомляє асоціація автовиробників України «Укравтопром».

Згідно з оперативними даними асоціації, виробництво комерційних автомобілів за 9 місяців поточного року проти 9 місяців 2011 року збільшилося на 2,7% - до 2 551 одиниці, виробництво автобусів скоротилося на 2,9% - до 2 497 одиниць.

Загальне виробництво автотранспортних засобів, за оперативними даними «Укравтопрому», за вказаний період становило 59 997 одиниць, що на 22% менше торішнього показника.

У вересні поточного року в Україні було випущено 6 179 одиниць автотранспортних засобів, що на 36,9% менше за аналогічний показник минулого року. При цьому випуск легкових автомобілів протягом минулого місяця знизився на 36,3% і становив 5 723 одиниці, випуск комерційних автомобілів упав на 35,9% - до 196 одиниць, випуск автобусів - на 48,5%, до 260 одиниць.

Як повідомляв раніше УНІАН, з 1 вересня Росія запровадила утилізаційний збір на імпортні автомобілі. За оцінкою експертів, дія цього збору може зробити українські автомобілі в РФ на 10-12% дорожчими. Збір було введено задля захисту російського автопрому в умовах різкого зниження мит після вступу РФ до СОТ.

У відповідь 14 вересня Україна запровадила утилізаційний збір на автомобілі, що імпортувалися з Росії, а також на автобуси.

Нагадаємо, уряд України планує з 1 листопада запровадити утилізаційний збір на весь імпорт автомобілів, незалежно від країни походження. Проект відповідної ухвали готується для розгляду Кабінетом міністрів.

Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є корпорація «Укравто» («Запорізький автомобілебудівний завод»), корпорація «Богдан», «Єврокар», корпорація «АІС» («КрАСЗ»), корпорація «Еталон» («Чернігівський автозавод» і «Бориспільський автозавод»).

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Витрати бюджету-2012 збільшено на 4 млрд грн за рахунок збільшення дефіциту до 29,03 млрд грн

Витрати Державного бюджету України на 2012 рік збільшено на 3,9 млрд грн - до 400,583 млрд грн, за рахунок відповідного збільшення граничного рівня дефіциту держбюджету до 29,03 млрд грн, зокрема дефіциту загального фонду до 25,145 млрд грн.

Закон про внесення змін до держбюджету було ухвалено Верховною Радою 2 жовтня 2012 року і підписано Президентом України Віктором Януковичем 9 жовтня ц.р.

У висновках Головного науково-експертного управління Апарату парламенту щодо цього документа ще в статусі законопроекту зазначалося: «...Проектом пропонується збільшити на 3,9 млрд грн граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України. При цьому в супровідних до законопроекту матеріалах немає ніяких пояснень і обгрунтувань щодо зазначеної законодавчої пропозиції...».

Підписаний закон також передбачає скорочення випуску облігацій внутрішньої державної позики для викупу додаткової емісії НАК «Нафтогаз України» до 8,1 млрд грн з 12 млрд грн.

Закон набуває чинності з наступного дня після його офіційної публікації.

Довідка УНІАН. Згідно з чинною редакцією Закону «Про Державний бюджет України на 2012 рік» (з поправками) доходи бюджету плануються на рівні 370,799 млрд грн, зокрема доходи загального фонду - 319,651 млрд грн, витрати - 396,683 млрд грн, зокрема витрати загального фонду - 344,248 млрд грн.

Граничний рівень дефіциту держбюджету на 2012 рік заплановано на рівні 25,130 млрд грн.

Бюджет розраховано, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП за підсумками 2012 року на рівні 3,9%, прогнозу номінального ВВП - 1,5 трлн грн, інфляції - на рівні 7,9%, курсу гривні - 8 грн за один долар.

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