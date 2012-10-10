ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 10 жовтня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «Тігіпко виступив проти союзу з Москвою в обмін на дешевий газ» пише: віце-прем'єр - міністр соціальної політики вважає, що при виборі між Митним союзом і Євросоюзом Україна повинна вибрати інтеграцію в ЄС...

http://delo.ua/ukraine/tigipko-vystupil-protiv-sojuza-s-moskvoj-v-obmen-na-deshevyj-gaz-186864/

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Також «Дело» в публікації «Газпромбанк допоможе Україні зменшити залежність від «Газпрому» пише: у листопаді 2012 року планується розпочати будівництво LNG-терміналу в Одеській області. Одним з основних інвесторів цього проекту може стати Газпромбанк...

http://delo.ua/ukraine/gazprombank-pomozhet-ukraine-snizit-zavisimost-ot-gazproma-186869/

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«Дело» в публікації «Вартість хвилини мобільного зв'язку в Україні - найнижча в Європі та СНД» подає інтерв'ю директора з маркетингу компанії МТС, який розповів, чому компанія знизила тарифи, коли будемо включати чайник через телефон і як скоро з'явиться інтернет в метро...

http://delo.ua/opinions/stoimost-minuty-mobilnoj-svjazi-v-ukraine-samaja-nizkaja-v-evro-186824/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Земельний банк наповнять ділянками», в якому пише: Президент узаконив створення Земельного банку, і тепер уряд має запропонувати порядок формування його статутного капіталу за рахунок вже передбачених у держбюджеті 120 млн грн і державних земель сільгосппризначення. Вже наступного року банк планує кредитувати аграріїв під 10% річних. Останні визнають, що оскільки охочих взяти дешеві кредити в держбанку буде багато, отримають їх далеко не всі...

http://www.kommersant.ua/doc/2041119

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «МВФ не вірить в погане», в якому пише: на тлі погіршення оцінки розвитку світової економіки Міжнародний валютний фонд не змінив прогноз зростання ВВП України в 2012-2013 роках. Це позитивний сигнал для уряду, оскільки прогнози українських і міжнародних експертів зараз тільки погіршуються. Відмовившись від істотного перегляду показників ВВП, в МВФ сподіваються, що уряд України врахує позицію фонду при підготовці бюджету, вважають експерти...

http://www.kommersant.ua/doc/2041112

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Газета «Сегодня» в матеріалі «Росія пообіцяла знизити ціну на газ для України до 160 доларів» пише: нова ціна набуде чинності у разі приєднання України до Митного союзу. Але, беручи до уваги цей факт, прем'єр вважає, що ми не повинні відмовлятися від планів інтеграції в Євросоюз...

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Rossiya-poobeshchala-snizit-cenu-na-gaz-dlya-Ukrainy-do-160-dollarov.html

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Також «Сегодня» в публікації «В Україні можуть зникнути таксофони» пише: їх демонтують як застарілі і невигідні, вважає експерт...

http://www.segodnya.ua/ukraine/V-Ukraine-mogut-ischeznut-taksofony-.html

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «П'яних за кермом будуть саджати, любителів кефіру відпустять» пише: відповідно до законопроекту, поданим до Думи, керування транспортним засобом у стані сп'яніння спричинить накладення адміністративного штрафу в розмірі 50 000 руб. з позбавленням права керування авто на строк від трьох до п'яти років. За окремі види порушень на дорогах штрафи піднімаються в 10-30 разів. А у разі загибелі двох і більше осіб порушнику загрожує позбавлення волі до 20 років...

http://www.vedomosti.ru/politics/news/4826421/pyanyh_za_rulem_budut_szhat_lyubitelej_kefira_otpustyat

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Також «Ведомости» в публікації «Москвичі не знають імен своїх депутатів і не довіряють їм» пишуть: згідно з дослідженням, до Мосміськдуми ставляться гірше, ніж до міських парламентів у великих містах Росії...

http://www.vedomosti.ru/politics/news/4831381/nesimpatichnye_neznakomcy

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«Известия» в публікації «Росія і Білорусь на порозі нової енергетичної війни» пишуть: в Міненерго РФ заявили, що Білорусь не повертає бензин, зроблений з російської нафти - пальне продають на Захід під виглядом розчинника...

http://izvestia.ru/news/537282

(УНІАН)