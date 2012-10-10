В ЄС наростає сумнів щодо підписання з Україною Угоди про асоціацію

Депутат Європейського парламенту Ребекка Хармс (група “зелених”, Німеччина) говорить про наростання сумнівів у Європі щодо підписання з Україною Угоди про асоціацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.Хармс сказала сьогодні під час відеомосту Київ-Брюссель.

«Я не можу погодитись з тим, щоб базові принципи чи спільні цінності трактувалися, і щоб до них і далі було таке ставлення, яке є зараз з боку відповідальних українських політиків. Кілька днів тому ми слухали Кокса і Квасневського, і я знов побачила те, що не тільки меншість у Європарламенті має сумнів щодо напрямку розвитку подій в Україні, але також і спостерігачі, які вже по декілька місяців працюють в Україні, мають уже такі самі сумніви», - сказала, зокрема, Р.Хармс. (Проміжний звіт спостережної місії до України колишнього Президента Польщі Олександра Квасневського та колишнього президента Європарламенту Пета Кокса був представлений у Європейському парламенті 2 жовтня - УНІАН).

При цьому Р.Хармс зазначила, що Європарламент обов’язково розпочне процес прийняття рішення щодо Угоди про асоціацію майже відразу після виборів в Україні. «Але Україна і українські політики мають можливість змінити ситуацію з наростанням оцих сумнівів в Європі і в Європарламенті. Багато що залежить від тих, хто перебуває при владі в Україні – вони мають вирішити, чи збираються вони поважати ці спільні цінності, чи ні», - заявила євродепутат.

Р.Хармс наголосила, що для Європейського парламенту це буде дуже непросте рішення, і запевнила: «Ми будемо намагатися прийняти справедливе рішення, дивлячись з одного боку на те, яку користь принесе така Угода всім українським громадянам, а не тільки тим, кому й без того непогано живеться в Україні, але з іншого боку, єдиний аспект, де Європарламент має вплив на подальший розвиток України, це – процедура узгодження підписання Угоди про асоціацію. Тобто сказати «так» чи «ні» - це останній шанс Європарламенту сказати своє слово і здійснити якийсь вплив на те, що відбувається в Україні».

Р.Хармс підкреслила, що Угода про асоціацію принесе Україні багато вигоди і користі, але у ній дуже чітко прописані спільні цінності, тоді як політичні реалії в Україні показують, що ці спільні цінності поважаються на словах, а не на ділі, враховуючи тих, хто «відповідає за роботу судової системи, за діяльність більшості в парламенті, за діяльність уряду і навіть за діяльність президентського офісу».

«Я особисто як одна з відповідальних політиків Європейського парламенту, які долучаються до прийняття рішень щодо підписання цієї Угоди, дуже страждаю через моє занепокоєння і побоювання того, що ця Угода про асоціацію після всіх цих зусиль і праці так і не буде підписана», - зазначила Р.Хармс, додавши, що з її точки зору, політичний розвиток в Україні зараз має негативний напрямок.

«І не тільки через справи про зловживання законодавством проти політичних конкурентів, а також і на інших ділянках, де я бачу негативні тенденції, і, як на мене, то найбільша загроза для тих, хто підтримує Угоду про асоціацію, полягає в тому, що ми не можемо визнати існування і дії принципу верховенства права в Україні, а це створює проблеми для всіх тих, хто хотів би підтримати запровадження цієї Угоди про асоціацію», - зазначила євродепутат.

При цьому вона наголосила, що зараз в Європі будуть уважно стежити за виборчим процесом в Україні. Проте, зауважила Р.Хармс: «Я не бачу можливості виносити наші судження щодо виборів як щодо виборів чесних і справедливих. Ми цього вже не можемо казати, і причина цього попереднього судження полягає у тому, що ми спостерігаємо, що деякі політичні лідери опозиції зараз знаходяться за гратами, і це справді дуже ускладнює питання щодо того, чи є виборчий процес демократичним».