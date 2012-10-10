Анонс на 11 жовтня

* Прем'єр-міністр України Микола Азаров перебуватиме з робочою поїздкою в Дніпропетровській області.

* Міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк відвідає Ветсанлабораторію, де журналістам буде продемонстровано процедуру перевірки безпеки і якості молочної продукції та овочів на наявність нітратів на організованих ринках. Відбудеться брифінг М.ПрИсяжнюка.

* Відбудеться презентація Рекомендацій щодо використання нових медіа для працівників Апарату Верховної Ради України. Рекомендації підготовлені Вестмінстерським фондом за демократію спільно з Управлінням комп'ютеризованих систем Апарату ВРУ.

* В МА "Бориспіль" відбудеться прес-конференція із впровадження сучасної ІТ-системи. Ця система значно прискорює процедуру проходження прикордонного контролю в аеропортах України. Учасники: начальник управління прикордонного контролю і реєстрації Адміністрації Держприкордонслужби України генерал-майор Олександр Біньковський, начальник Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» полковник Сергій Мул і представники авіакомпаній. Експерти роз'яснять порядок роботи підсистеми і продемонструють на прикладі її ефективність.

* Прес-конференція на тему: "Наскільки відкритим є великий бізнес України: презентація індексу прозорості 2012". Організатор: Центр "Розвиток корпоративної соціальної відповідальності (КСВ)". Буде презентовано результати щорічної оцінки найбільших українських компаній на предмет розкриття інформації щодо соціальної відповідальності за критеріями Глобального Індексу прозорості (www.gtindex.net). Індекс прозорості компаній в Україні (Індекс) проводиться у рамках проекту "Об'єднуймося заради реформ (UNITER)", який виконується Pact і фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

* Круглий стіл на тему: "Пріоритети політики імпортозаміщення в стратегії модернізації промисловості України". Організатор - Національний інститут стратегічних досліджень. Питання: Ризики посилення імпортозалежності галузевих ринків України в умовах нестабільності світової економіки. Роль енергоефективності та енергозбереження в політиці імпортозаміщення. Світовий досвід реалізації політики імпортозаміщення і розвитку внутрішнього ринку. Розвиток внутрішнього ринку і стимулювання імпортозаміщення в контексті завдань стратегії модернізації промисловості України.

* Відбудеться інтернет-міст на тему: «Реформи української енергетики: ядерний потенціал, охорона навколишнього середовища чи енергозбереження?». Учасники: депутат Європарламенту від Німеччини, лідер Партії зелених (Німеччина) Ребека Хармс, директор Міжнародного інституту демократій Сергій Таран (модератор), директор Інституту енергетичних досліджень Дмитро Марунич, національний координатор проектів UNIDO в Україні Ігор Кирильчук.

* Прес-конференція на тему: "Десятиліття програми забезпечення молоді житлом. Хто реально одержав житло за цією програмою? На яких умовах доцільна її пролонгація?". Запрошені: Леонід Рисухін, голова правління Держфонду сприяння молодіжному житловому будівництву; Володимир Грищенко, голова ради Всеукраїнської асоціації «Укрмолодьжитло» та ін.

* Круглий стіл на тему: «Проблеми розвитку агросектору України». Організатори: SigmaBleyzer і компанія Harmelia. Питання: Співпраця українського АПК із ЗВТ, ЄС і Митним союзом. Вигоди і ризики. Експорт зерна. Попередні підсумки врожаю 2012 року. Необхідність інвестицій в АПК. Проблеми інвесторів. Запрошені: Олег Устенко, виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера; Леонід Козаченко, президент Української аграрної конфедерації; Жан-Жак Ерве, радник Правління ПАТ «Креді Агріколь Банк» (Credit Agricole); Джон Шморгун, президент компанії Harmelia; Олексій Ліссітса, президент УКАБ; Володимир Лапа, гендиректор УКАБ; Сергій Євтушенко, керівник InvestUkraine; Михайло Даценко, директор з питань інформації USUBC; Вадим Бодаєв, директор компанії SigmaBleyzer.

* Відбудеться семінар для підприємств меблевої і деревообробної галузі, який проведуть експерти «Швейцарської програми підтримки імпорту» (SIPPO). Учасники: перший віце-президент УСПП Сергій Прохоров, посол Швейцарії в Україні Крістіан Шененбергер, керівники підприємств, експерти.

* Круглий стіл на тему: «Біометричні паспорти в контексті національної безпеки України". Організатор - ВГО "Батьківський комітет України". Запрошені: Михайло Бродськиій, глава Держслужби з питань регуляторної політики і розвитку підприємництва; народні депутати України Юрій Болдирев, Володимир Каплієнко, Василь Хара, Андрій Єрмолаєв, директор Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України, Олег Щербанюк, судовий експерт у галузі фінансів і оподаткування, Олексій Міленін, голова Комітету сприяння боротьбі з корупцією і організованою злочинністю.

* Прес-конференція на тему: "Сплата податків і кримінальна відповідальність: нововведення законодавця і поточна практика". Учасники: віце-президент УСПП Сергій Прохоров; начальник Головного слідчого управління ГНСУ Анатолій Яковинець; заступник начальника відділу нагляду за органами податкової міліції Генпрокуратури України Руслан Назарага; старший юрист адвокатського об'єднання "Arzinger" Наталія Мартинюк.

* 13-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Кривава власність: як насправді відбувалася приватизація столичних ринків. Хто за цим стояв?». Мова піде про столичний Лук’янівський ринок, який громада вимагає повернути киянам. Вперше свідками "приватизації" буде оприлюднена інформація про жорсткі події, що відбувалися під час захоплення комунальної власності, і названо імена осіб, інтереси яких за цим стояли. Будуть представлені документи, відеоматеріали «Приватизації по-українськи», а також повідомлена дата засідання Київського апеляційного господарського суду про повернення ринку в комунальну власність Києва. Інтереси громади на боці столичної прокуратури в цьому судовому процесі представлятимуть правозахисник Наталія Розинська, яка разом із 7,5 тисячі громадян України готова піти на акцію голодування, щоб повернути Лук’янівський ринок у комунальну власність Києва (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: 099 797 72 12, prgromada@gmail.com

* Відбудеться Соціально-економічний звіт Кредитних спілок. Організатори: Всеукраїнська асоціація кредитних спілок і Об'єднання кредитних спілок «Програма захисту вкладів». Запрошені: народні депутати України, представники КМУ, НБУ, Нацкомісії, що здійснює регулювання ринків фінансових послуг України, Мінфінану України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Мінсоцполітики, МВС, Держслужби України з питань регуляторної політики і розвитку підприємництва, Аудиторської палати і учасники ринку кредитної кооперації. Теми: кредитування сільського населення, дрібних підприємців, фермерів і сільгоспвиробників, працівників машинобудівного комплексу, металургів і шахтарів, розвиток зеленого туризму і програми енергозбереження; добродійність і створення нових робочих місць; кредитні спілки і профспілкові організації: фінансова освіта зусиллями кредитних спілок, робота обласних асоціацій кредитних спілок.

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