ТОП-10 (10 жовтня)

Негативне сальдо інтервенцій НБУ на міжбанку склало 1,511 млрд дол.

Купівля готівкової валюти населенням у вересні оновила річний максимум

Мінфін планує реалізувати першу серію казначейських зобов'язань протягом двох місяців

В Україні грошова маса зросла на 0,5%, монетарна база скоротилася на 0,7%

Держсанепідслужба діятиме окремо від МОЗ і скоротить половину працівників

Втрати аграріїв від політичних ризиків становили 42 млрд грн - УАК

Колобов розповів про корекцію макропоказників 2013 року

Мінфін у 2013 році випустить казначейські зобов'язання у гривні

Мінфін не планує вихід на зовнішні ринки і віддає перевагу ОВДП

Янукович вніс до ВР законопроект про поправки до Угоди МВФ

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Негативне сальдо інтервенцій НБУ на міжбанку склало 1,511 млрд дол.

Негативне сальдо інтервенцій Національного банку (НБУ) на валютному міжбанківському ринку у вересні становило 1,511 млрд дол. (у серпні сальдо було позитивним - 436 млн дол.).

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Згідно з наданою інформацією, минулого місяця НБУ продав на міжбанку 1,2 млрд євро і 200 млн фунтів стерлінгів.

Регулятор поповнював резерви за рахунок купівлі 150 млн дол. США, 50 млн фунтів стерлінгів 96,5 млн австралійських доларів.

При цьому середньозважений курс купівлі Нацбанком фунтів стерлінгів був вищим за курс продажу. Так, валюту Великобританії НБУ купував за середньозваженим курсом 12,9616 грн за 1 фунт стерлінгів, а продавав з 12,7033 грн за 1 фунт.

За даними Нацбанку, банківські валютні вклади фізичних осіб (у доларовому еквіваленті) зросли на 611,6 млрд дол. і 1 жовтня 2012 року становитиме 21,126 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви НБУ у вересні скоротилися на 2,5% - до 29,255 млрд дол.

За січень-вересень резерви знизилися на 8%, або на 2,540 млрд дол. (з 31,795 млрд дол.).

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Купівля готівкової валюти населенням у вересні оновила річний максимум

Негативне сальдо купівлі-продажу готівкової валюти населенням у вересні, порівняно з серпнем п.р., збільшилося у 2,5 разу - до 1,802 млрд дол., що є найбільшим місячним показником з початку 2012 року і одним з найбільших після року введення «паспортизації» валютообмінних операцій.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

Згідно з наданою інформацією, банки купили у населення валюти на 1,108 млрд дол., продали — на 2,910 млрд дол., і таким чином, сальдо становило 1,802 млрд дол.

Для порівняння, негативне сальдо на готівковому ринку у серпні п.р. становило 722,8 млн дол., у липні — 810,4 млн дол., червні - 740,6 млн дол., травні — 526,8 млн дол., у квітні — 209 млн дол., у березні — 544,1 млн дол., у лютому - 372,7 млн дол., у січні - 556,5 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви НБУ у вересні скоротилися на 2,5% - до 29,255 млрд дол.

За січень-вересень резерви знизилися на 8%, або на 2,540 млрд дол. (з 31,795 млрд дол.).

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Мінфін планує реалізувати першу серію казначейських зобов'язань протягом двох місяців

Міністерство фінансів України очікує, що першу серію казначейських зобов'язань на 100 млн дол. буде реалізовано протягом двох місяців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив міністр фінансів Юрій Колобов.

«Судячи з ситуації, яка існує на ринку, я думаю, що ми зможемо реалізувати першу серію досить швидко, протягом двох місяців», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Уряд планує випустити дві серії казначейських зобов'язань, які будуть призначатися винятково для населення.

Обсяг першої серії становитиме 100 млн дол.

Передбачається, що друга серія казначейських зобов'язань буде випущена тільки після вдалого розміщення першої серії.

Довідка УНІАН. Кабінет Міністрів України доручив Міністерству фінансів випустити казначейські зобов'язання для населення на 200 млн доларів під 9,2%.

Згідно з постановою (№ 836 від 5 вересня), випуск казначейських зобов'язань здійснюється серіями А і Б строком на 24 місяці і номінальною вартістю 500 доларів.

Обсяг кожної серії становить 100 млн доларів США. Сертифікат містить чотири піврічні купони. Розмір доходу за кожним купоном становить 23 долари США.

Первинне розміщення буде проводитися через "Ощадбанк". Крім того, банк буде проводити двостороннє котирування цих паперів, як на їх продаж, так і на купівлю.

Нагадаємо, що на початку липня парламент дозволив здійснювати емісію казначейських зобов'язань України в іноземній валюті для населення, ухваливши відповідний Закон «Про внесення змін до статті 11 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» щодо казначейських зобов'язань». Документом були внесені поправки до Податкового кодексу, згідно з якими інвестиційний дохід за КЗ звільняється від оподаткування.

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В Україні грошова маса зросла на 0,5%, монетарна база скоротилася на 0,7%

В Україні грошова маса у вересні зросла на 0,5% (з початку року – на 6,3%) – до 729 млрд грн, монетарна база скоротилася на 0,7% (з початку року збільшилася на 3,3%) – до 247,9 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Національного банку України.

Загальний обсяг депозитів минулого місяця збільшився на 0,9% (з початку року – на 7,7%) – до 526,6 млрд грн. Зокрема, депозити фізичних осіб збільшилися на 0,7% (з початку року – на 13,5%) – до 348,9 млрд грн. Депозити юридичних осіб виросли на 1,5% (з початку року скоротилися на 2,2%) – до 177,7 млрд грн.

Загальний обсяг кредитних вкладень збільшився на 0,8% (з початку року – на 1,2%) – до 803 млрд грн.

Обсяг готівки поза банками скоротився на 0,5% (з початку року збільшився на 3,7%) – до 199,8 млрд грн.

Обсяг коррахунків банків на кінець минулого місяця становив 22,8 млрд грн. Норматив обов'язкових резервів становив майже 20 млрд грн, з яких на окремий рахунок у Національному банку України було перераховано 6,4 млрд грн.

Обсяг коштів уряду в національній валюті на рахунках у Нацбанку на кінець вересня становив 2,3 млрд грн.

Минулого місяця обсяг рефінансування Нацбанком комерційних банків становив 7,4 млрд грн (з початку року – 54,7 млрд грн), мобілізаційних операцій – 26 млн. грн (з початку року – 16,3 млрд грн).

Довідка УНІАН. Грошова маса в Україні в 2011 році збільшилася на 14,2% – до 682,7 млрд грн, монетарна база – на 6,3%, до 239,9 млрд грн.

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Держсанепідслужба діятиме окремо від МОЗ і скоротить половину працівників

Державна санітарно-епідеміологічна служба України діятиме окремо від Міністерства охорони здоров’я України і майже вдвічі скоротить чисельність своїх працівників, який зараз 50 тисяч.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомив голова Держсанепідслужби, головний державний санітарний лікар України Анатолій Пономаренко.

Він нагадав, що процес реформування Держсанепідслужби здійснюється в рамках адміністративної реформи, запровадженої Президентом України, указом якого від 9 грудня 2010 року було утворено Державну санітарно-епідеміологічну службу України як окремий центральний орган виконавчої влади.

А.Пономаренко відзначив, що цього року службі виповнюється 89 років і це вперше вона отримала такий статус. Раніше, нагадав він, функції контролюючого органу у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення виконували санітарно-епідемічні станції, які були закладами охорони здоров’я та знаходилися у сфері управління МОЗ.

При цьому їхні керівники підпорядковувалися головному державному санітарному лікарю України, який за посадою був першим заступником міністра охорони здоров’я.

Таких закладів в Україні було близько 800 і вони розміщувалися практично на кожній адміністративній території, мали статус окремої юридичної особи. При цьому штат працівників становив понад 50 тис. осіб, які ніколи не мали статусу державного службовця.

Як відзначив А.Пономаренко, у зв’язку з проведенням адміністративної реформи МОЗ було видано наказ від 21.09.2012 №176-0 «Про ліквідацію бюджетних закладів, установ і організацій, що належать до сфери управління МОЗ України», а розпорядженням Кабінету міністрів України від 03.10.2012 №744-р цілісні майнові комплекси усіх 800 санітарно-епідеміологічних станцій було передано із сфери управління МОЗ до Держсанепідслужби.

«На базі цього майна здійснюється формування територіальних органів Держсанепідслужби та їх відокремлених структурних підрозділів по всій державі», - сказав А.Пономаренко.

Водночас, повідомив він, уже було проведено конкурси на заміщення вакантних посад держслужбоців у цих органах у кількості 2,5 тис. осіб. А.Пономаренко відзначив, що це саме ті фахівці, які здійснюватимуть інспекторські або наглядові функції та прийматимуть рішення щодо адміністративних заходів до порушників санітарного законодавства.

Таким чином, передбачається, що з 1 січня 2013 року штат працівників територіальних органів Держсанепідслужби становитиме 29 тис. 996 осіб, у зв’язку з чим працівники закладів МОЗ, що ліквідуються, будуть переведені до штату цих органів. Це скорочення планується провести за рахунок вакантних та немедичних посад, зокрема, технічного персоналу, а також планується омолодити кадри, адже наразі у цій системі працюють 10 тис. осіб літнього віку.

Проте А.Пономаренко запевнив, що жоден кваліфікований медпрацівник не залишається поза увагою. Особам, яких планується скоротити, запропонують перепідготовку та подальше працевлаштування в лікувально-профілактичних закладах на лікарських та медсестринських посадах або ж працевлаштування в інших контролюючих органах. Зокрема, у Держветфітослужбі, якщо їй від Держсанепідслужби буде передано повноваження у сфері контролю безпеки харчових продуктів.

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Втрати аграріїв від політичних ризиків становили 42 млрд грн - УАК

Втрати українських аграріїв унаслідок політичних ризиків, зокрема, введення обмежень на експорт продукції і проблем з відшкодуванням податку на додану вартість (ПДВ), у минулому маркетинговому році ((МР, липень 2011 р. – червень 2012 р.) становили 42 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент Української аграрної конфедерації (УАК) Леонід Козаченко у ході круглого столу на тему «Стан реалізації Закону України «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою».

Він наголосив на важливості розвитку в Україні агрострахування, що дозволило б українським аграріям ефективніше управляти своїми ризиками.

За інформацією Л.Козаченка, втрати сільгоспвиробників через несприятливі погодні умови за підсумками минулого маркетингового року становили близько 20 млрд грн.

Також аграрії зазнали збитків через коливання цін на продукцію у зв'язку з нестабільністю на світових продовольчих ринках. Сума цих збитків за підсумками минулого МР перевищила 10 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, очікується, що виробництво зерна в Україні в поточному році становитиме майже 46 млн тонн, потреба внутрішнього споживання - 28,7 млн тонн.

За даними Міністерства аграрної політики і продовольства України, експорт зерна з України з початку поточного маркетингового року (МР, липень 2012 р. – червень 2013 р.) станом на 5 жовтня становив 5,7 млн тонн.

Мінагропрод і зернотрейдери домовилися, що експорт зерна з України у 2012/13 МР не перевищить 19,4 млн тонн, зокрема 4 млн тонн пшениці, 3 млн тонн ячменю і 12,4 млн тонн кукурудзи.

Раніше прем'єр-міністр Микола Азаров заявляв, що в Україні у поточному маркетинговому році не планується вводити обмеження на експорт зерна.

Нагадаємо, що у 2010-2011 роках в Україні були введені квоти на експорт зерна.

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Колобов розповів про корекцію макропоказників 2013 року

Прогнозні макропоказники на 2013 рік буде скориговано з урахуванням зміни прогнозних макропоказників 2012 року, які будуть відомі за підсумком результатів економічного розвитку за 3 квартал поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив Міністр фінансів України Юрій Колобов.

«У нас прийняті макропоказники (на 2012 рік – УНІАН), які були пораховані ще з початку роки. На жаль їх ще не переглядало Міністерство економіки і не подавало на розгляд Кабінету Міністрів. Наразі ухвалено рішення, що за підсумками трьох кварталів, ми переглядаємо макроекономічні показники, які маємо за результатами трьох кварталів. Природно ці показники ми закладатимемо в бюджет 20113 року», - сказав Ю.Колобов.

При цьому він відзначив, що процес перегляду макропоказників займе 2-3 тижні.

Відтак, відзначив міністр, проект держбюджету на 2013 рік готуватиметься для розгляду в Кабінеті Міністрів і передачі у Верховну Раду.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України 12 вересня затвердив проект закону України «Про Державний бюджет на 2013 рік» і передав до ВР.

15 вересня Голова Верховної Ради В.Литвин повернув уряду на доопрацювання проект державного бюджету на 2013 рік.

22 вересня прем'єр-міністр М.Азаров заявив, що проект бюджету на 2013 рік буде покращено урядом за рахунок збільшення дохідної частини і подано для ухвалення Верховній Раді нового скликання, оскільки нинішній склад парламенту технічно не зможе прийняти документ за цих два робочих дні, що залишилися.

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Мінфін у 2013 році випустить казначейські зобов'язання у гривні

Міністерство фінансів України планує наступного року випуск казначейських зобов'язань, що будуть номіновані як у гривні, так і у валюті.

Як передає кореспондент УНІАН, про заявила директор Департаменту державного боргу Міністерства фінансів України Галина Пахачук на прес-конференції, присвяченій початку випуску 10 жовтня поточного року казначейських зобов'язань для населення, номінованих у доларах США.

«Якщо у поточному році ми плануємо на 200 млн дол., то наступного року ці казначейські зобов'язання випускатимуться як у доларах, так і в гривнях», - сказала вона.

Щодо вартості випуску казначейських зобов'язань, представник Мінфіну уточнила, що випуск одного зобов'язання номіналом у 500 дол., у паперовому вигляді становить 6 грн. Комісійні «Ощадбанку» становитимуть 0,5% від суми проданих КЗ.

За її словами, передбачено достроковий зворотний викуп банком цих паперів.

Г.Пахачук запевнила у тому, що «Ощадбанк» викуплятиме казначейські зобов'язання не нижче від їх номіналу.

Кажучи загалом про плани державних запозичень на 2013 рік, вона зазначила, що вони будуть приблизно на рівні поточного року.

«На 2013 рік ми вже маємо прогнозні цифри, вони будуть приблизно на рівні 2012 року», - сказала Г.Пахачук, при цьому нагадавши, що на 2012 рік обсяг державних запозичень запланований у розмірі 98 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України очікує, що реалізація першої серії казначейських зобов'язань на 100 млн дол., яка почалася 10 жовтня поточного року через «Ощадбанк», буде завершена упродовж двох місяців.

Довідка УНІАН. Кабінет міністрів України доручив Міністерству фінансів випустити казначейські зобов'язання для населення на 200 млн доларів під 9,2%.

Згідно з постановою (№836 від 5 вересня), випуск казначейських зобов'язань здійснюється серіями А і Б строком на 24 місяці і номінальною вартістю 500 доларів.

Обсяг кожної серії становить 100 млн доларів США. Сертифікат містить чотири піврічні купони. Розмір доходу за кожним купоном становить 23 долари США.

Первинне розміщення проводитиметься через “Ощадбанк”. Крім того, банк проводитиме двостороннє котирування цих паперів, як на їх продаж, так і на придбання.

Нагадаємо, що на початку липня парламент дозволив здійснювати емісію казначейських зобов'язань України в іноземній валюті для населення, прийнявши ухваливши Закон «Про внесення змін до статті 11 Закону України «Про цінні папери і фондовий ринок» щодо казначейських зобов'язань». Документом були внесені поправки до Податкового кодексу, згідно з яким інвестиційний дохід по КЗ звільняється від оподаткування.

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Мінфін не планує вихід на зовнішні ринки і віддає перевагу ОВДП

Міністерство фінансів України до кінця поточного року не планує вихід на зовнішні ринки запозичень і віддаватиме перевагу випуску облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), номінованих у національній валюті, за винятком випуску доларових казначейських облігацій для населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявила директор Департаменту боргової і міжнародної фінансової політики Міністерства фінансів Галина Пахачук.

«У нас залишилося не так багато до кінця року взяти – близько 7 млрд грн. Випускатимемо довгострокові ОВДП на 5-7 років», - сказала вона.

При цьому Г.Пахачук відзначила, що, можливо, наприкінці року буде проведено аукціон з розміщення внутрішніх урядових облігацій, номінованих у валюті, для забезпечення залишків на початок січня наступного року.

Вона відзначила, що на даний момент у першому місяці 2013 року витрати з держборгу мають становити близько 7 млрд грн.

Кажучи про обслуговування держборгу поточного року, директор департаменту назвала некритичною суму перерозподілу в 1 млрд грн, на яку Кабінет міністрів скоротив витрати з обслуговування держборгу і перенаправив їх на виплату зарплат бюджетникам.

«За наслідками 2012 року є не те, щоб економія, але є резерви, особливо покриття щодо боргу, і тому ця сума в 1 млрд грн не є конфліктною і такою, яку я б не погодила на перерозподіл», - сказала Г.Пахачук.

Як повідомляв УНІАН, на 27 вересня п.р. обсяг ОВДП, які перебувають в обігу, за сумою основного боргу становив 189,911 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебували держпапери на суму 92,912 млрд грн, у власності банків — 76,677 млрд грн, нерезидентів — 4,191 млрд грн.

У жовтні Мінфін планує провести тільки два аукціони з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) - 16 і 23 жовтня. Інвесторам будуть запропоновані стандартні ОВДП терміном обігу 5 і 7 років.

Крім того, 10 жовтня розпочалася реалізація через «Ощадбанк» першої серії казначейських зобов'язань на 100 млн дол. США. Мінфін очікує, що її буде завершено протягом двох місяців.

Раніше Кабінет міністрів України доручив Міністерству фінансів випустити казначейські зобов'язання для населення на 200 млн доларів під 9,2%.

Згідно з постановою (№ 836 від 5 вересня), випуск казначейських зобов'язань здійснюється серіями А і Б терміном на 24 місяці і номінальною вартістю 500 доларів.

Обсяг кожної серії становить 100 млн доларів США. Сертифікат містить чотири піврічні купони. Розмір доходу по кожному купону становить 23 долари США.

Первинне розміщення проводитиметься через “Ощадбанк”. Крім того, банк проводитиме двостороннє котирування цих паперів, як на їх продаж, так і на купівлю.

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Янукович вніс до ВР законопроект про поправки до Угоди МВФ

Президент України Віктор Янукович вніс на розгляд Верховної Ради проект закону «Про прийняття поправок до статей Угоди Міжнародного валютного фонду».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави, зазначивши, що законопроект внесено до парламенту відповідно до статті 93 Конституції України та статті 13 Закону «Про міжнародні договори України».

Метою законопроекту є ратифікація Верховною Радою України поправок до статей Угоди МВФ щодо перегляду квот держав-членів і реформи Виконавчої ради, які були схвалені Резолюцією Ради керуючих МВФ №66-2 від 15 грудня 2010 року. Таким чином, будуть виконані внутрішньодержавні процедури, необхідні для набрання чинності в Україні зазначених Поправок, пояснили в прес-службі.

«Цим кроком Україна ще раз підтверджує, що вона є надійним партнером, виконує взяті на себе міжнародні зобов’язання і налаштована на подальшу ефективну та взаємовигідну співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Резолюцією Ради керуючих МВФ від 15 грудня 2010 року, зокрема, передбачено збільшення загального капіталу (квотних ресурсів) МВФ удвічі і одночасний перерозподіл квот членів МВФ на користь групи країн, що розвиваються, і країн з ринками, що формуються, а також деяких розвинених країн.

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УНІАН