ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 11 жовтня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «Покупців компаній фондового ринку зобов'яжуть звітувати» пише: урядовий законопроект № 11308 посилить і одночасно спростить певні процедури ліцензування та принципи роботи на фондовому ринку...

http://delo.ua/finance/pokupatelej-kompanij-fondovogo-rynka-objazhut-otchityvatsja-186965/

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Також «Дело» в публікації «Кредитні спілки просять доступ до міжбанківського ринку» подає інтерв'ю голови Нацкомфінуслуг Андрія Стасевського, який розповів про проблеми кредитних спілок, рівні простроченої заборгованості в їхніх портфелях, а також нововведення, які комісія запровадить на ринку...

http://delo.ua/finance/kreditnye-sojuzy-prosjat-dostup-k-mezhbankovskomu-rynku-186961/

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«Дело» в публікації «Підприємство Укроборонпрому може перейти у власність Ахметова» пише: пул підприємств Ріната Ахметова може поповнитися оборонним заводом "Буревісник". Втім, судячи з усього, підприємство Ахметову не потрібно. Значно привабливіша величезна територія в столиці, зайнята (поки що) заводом...

http://delo.ua/business/predprijatie-ukroboronproma-mozhet-perejti-v-sobstvennost-ahmetov-186929/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Країні віддають здобич», в якому пише: напередодні виборів Кабмін вирішив підтримати держшахти за рахунок електроенергетиків. У Міненерго заявили, що запаси вугілля на складах електростанцій досягли рекордних 4,7 млн ​​т - майже вдвічі більше, ніж потрібно для проходження опалювального сезону. Уряд намагається завантажити держшахти, щоб не розгубити електорат правлячої партії, а заплатити за цю ініціативу доведеться енергетикам, які і так працюють зі збитками, констатують експерти...

http://www.kommersant.ua/doc/2041767

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Міста влаштували газову атаку», в якому пише: муніципалітети не вірять обіцянкам уряду забезпечити безперебійне опалення цієї зими. Асоціація міст звернулася до прем'єр-міністра з проханням списати комунальним підприємствам заборгованість за газ і електроенергію в 14 млрд грн, а також виділити субвенції в повному обсязі - на 6,9 млрд грн. В уряді не схвалюють списання боргів, а місцеві органи влади визнають неминучість підвищення вартості тепла для скорочення цієї заборгованості...

http://www.kommersant.ua/doc/2041692

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Газета «Сегодня» в матеріалі «Навіщо «Ощадбанк» змінює папір на долари» пише: розпочався продаж валютних казначейських зобов'язань, держава обіцяє хороший відсоток...

http://www.segodnya.ua/economics/enews/oshchadbank-i-valyuta.html

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Також «Сегодня» в публікації «Як Україна прожила рік з Тимошенко в неволі» пише: харківська ув'язнена програє бій-2012, але битва за головний приз її життя - владу - триває...

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/prigovor-timoshenko-i-okolo.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Натяк згори: ставки за депозитами надто високі» пише: українська влада зацікавилася ставками за депозитами – повважала їх неприпустимо високими. Але все пояснюється зростанням ризиків ведення бізнесу в Україні і вкладення інвестицій у нашу економіку...

http://economics.unian.net/ukr/detail/142937

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Нова програма доступного житла працювати зможе лише при фактично безкоштовній іпотеці» пише: за нею протягом п'яти років планується запустити будівництво 25 млн кв. м житла, яке за доступною ціною куплять 360 000 сімей ...

http://www.vedomosti.ru/politics/news/4882881/formula_medvedeva

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Також «Ведомости» в публікації «Microsoft збирається піти по шляху Apple» пишуть: софтверний гігант має намір стати великим виробником комп'ютерів і їм подібних пристроїв...

http://www.vedomosti.ru/tech/news/4882861/novyj_ubijca_iphone

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«Известия» в публікації «Іванішвілі кличе бізнесменів повернутися в Грузію» пишуть: претенденти на міністерські пости поки що не поспішають приймати запрошення...

http://izvestia.ru/news/537443

(УНІАН)