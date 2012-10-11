Анонс на 12 жовтня

* Відбудеться брифінг Ради з питань туризму і курортів та конференція Travel Marketing 3D, присвячена різним аспектам створення та просування вітчизняного туристичного продукту на національному та світових ринках. Питання: Оголошення списку 100 кращих подій України для туристичної індустрії. Створення електронного прес-центру українського туризму і програми Discover Ukraine для зарубіжних і вітчизняних ЗМІ. Розробка національної маркетингової стратегії України.

* 10-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Електоральні орієнтації виборців України напередодні парламентських виборів 2012 р." Буде оприлюднено результати всеукраїнського соціологічного дослідження, проведеного агентством політичного консалтингу "Перспектива" 27 вересня-6 жовтня в усіх областях України та АР Крим. Результати представить провідний аналітик агентства політичного консалтингу "Перспектива" Олександр Ляпкало (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал).

* Круглий стіл на тему: «Нові акцизи на цигарки: зниження споживання або збільшення податкових надходжень». Учасники: експерт міжфракційної депутатської групи "За духовність, моральність та здоров'я України", заслужений економіст України Олег Івченко, народний депутат Тарас Чорновіл, народний депутат Павло Унгурян, експерт Асоціації платників податків України Валентина Проніна.

* Прес-конференція Антона Пашинського, бренд-менеджера агрохолдингу AVANGARDCO IPL, присвячена Всесвітньому Дню Яйця. Всесвітній День яйця відзначається у другу п'ятницю жовтня. А.Пашинський розповість про особливості галузі та нові соціальні ініціативи Холдингу.

* Прес-конференція на тему: "Результати громадських слухань проекту оновленої енергетичної стратегії України до 2030". Учасники: старший менеджер проектів Фонду "Ефективне управління" Роман Рубченко, керівник департаменту стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України Микита Константинов.

* Прес-конференція на тему: "Як «Венето» друкуватиме біометричні паспорти". Учасники: ген.директор ТОВ «Венето» Марія Демчук; начальник департаменту маркетингу ТОВ «Венето» Ірина Тимощук.

* Прес-конференція на тему: "Як вартість газу може вплинути на зміну українського зовнішньополітичного вектора?". Організатор - ГолосUA. Учасники: народний депутат, представник фракції Компартії України Сергій Гордієнко і екс-міністр економіки України, екс-голова Держфінпослуг Віктор Суслов.

* Відбудеться засідання Колегії Міністерства екології та природних ресурсів України під головуванням міністра Едуарда Ставицького.

* 14-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція будівельної компанії ТОВ «Граніт» про використання аферистичних схем в бізнес діяльності кандидата в народні депутати України. Під час прес-конференції буде оприлюднено фактичні документи, що демонструють, яким чином банк, керований кандидатом у народні депутати, проводив незаконні та злочинні дії під час будівництва котеджного містечка в селищі Козин Обухівського району Київської області. Розмір майнової шкоди становить мінімум 3 млн грн. Учасники: головний інженер корпорації «Граніт» Сергій Репкін, представники сайту «Тернопільський тиждень» та ЗАТ «Турбів-Цукор».

* У Національному комплексі «Експоцентр України» відбудеться I Всеукраїнський конгрес молодих аграріїв «Аграрне майбутнє України». Конгрес буде проходити в рамках XV Сільськогосподарської виставки «Фермер України - 2012» За підтримки: Мінагрополітики та продовольства України, Комітету з аграрної політики та земельних відносин ВРУ, посольства Франції в Україні. За участю: ДП «Інститут економіки та прогнозування НАН України»; ВГО «Аграрна палата України» ГО «Запорізька обласна аграрна палата»; ВГО «Асоціація фермерів та приватних землевласників України»; ВГО «Спілка Молоді Села»; ВГО «Союз сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів України »; ВГО« Асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України »; ВМГО «Спілка молодих аграріїв України».

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