Сьогодні у Києві відкрився 19-й міжнародний туристичний салон «Україна 2012».

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, триватиме виставка до 13 жовтня.

Упродовж цих днів участь у заході візьмуть 600 профільних компаній, туроператорів, національних і місцевих туристичних асоціацій та організацій, готелів, транспортних агенцій, страхових компаній, туристичних представництв багатьох країн світу.

Цьогорічний міжнародний туристичний салон продовжує традицію пропагування туристичного потенціалу регіонів України. Серед представлених експозицій і «Київ туристичний», який популяризує культурно-туристичний потенціал столиці.

В урочистій церемонії відкриття взяв участь перший заступник голови КМДА Олександр Мазурчак, який передав вітання учасникам та гостям заходу від імені голови столичної держадміністрації Олександра Попова.

Після огляду експозицій виставки О.Мазурчак взяв участь у прес-конференції, під час якої учасники обговорили існуючий стан туристичної галузі та перспективи її розвитку. Зокрема, йшлося про створення туристичного порталу www.visitkyiv.com.ua та проведення модифікації даних для розміщення на туристично-інформаційних терміналах.

Розроблено 23 спеціальні тематичні екскурсійно-туристичних маршрути (міські, автобусні, пішохідні). Загалом у столиці діє понад 150 тематичних екскурсій. Наступного року на вулицях Києва запрацює схема розташування місць паркування, стоянок і зупинок туристично-екскурсійного транспорту, які будуть позначені відповідними інформаційними знаками.

Найближчим часом міською владою буде доопрацьовано цільову програму розвитку туризму у Києві, якою передбачено подальшу розбудову туристичних об’єктів і розвиток інфраструктури.