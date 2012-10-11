ТОП-10 (11 жовтня)

Росія у гонитві за тимчасовою вигодою може втратити найбільшого покупця газу - Азаров

12 жовтня в Москві пройдуть переговори голів аграрних міністерств України і Росії

Світовий банк і Укравтодор підписали кредитну угоду на 450 млн дол.

Суд переніс на 22 жовтня розгляд скарги Кабміну стосовно боргу ЄЕСУ

МВФ вимагає від багатих країн швидких дій у боротьбі з кризою

ФДМУ реалізував на біржі пакети акцій п'яти міськ- і облгазів

Дефіцит держбюджету збільшено на 14% - до 31,130 млрд грн

Балога заявляє, що Держказначейство заблокувало рахунки Закарпатської області

Закарпатська область повністю перейшла на автономні системи теплозабезпечення

Контрольний пакет акцій "Волиньобленерго" виставлять на приватизацію цього року

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Росія у гонитві за тимчасовою вигодою може втратити найбільшого покупця газу - Азаров

Прем'єр-міністр України Микола Азаров вважає, що Росія, отримуючи тимчасову вигоду від високих цін на газ для найбільшого покупця газу - України, в перспективі може втратити цього покупця.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у Кривому Розі в ході зустрічі з Дніпропетровською обласною асоціацією місцевого самоврядування.

«Подумайте, ви зараз отримуєте тимчасові вигоди від тієї зрадницької угоди, але це тимчасові вигоди. Тому що ви втратите найбільшого покупця вашого газу. Рано чи пізно настане такий момент, і взагалі у вас нічого не купуватимемо за такою ціною », - сказав М.Азаров.

При цьому він зазначив, що, відмовляючись знижувати ціну на газ, Росія ставить Україну в «скрутне становище» і змушує нести колосальні витрати на розвідку та видобуток газу, а також на перехід на енергозберігаючі технології.

М.Азаров наголосив, що пошуки альтернативних джерел газу для України актуальні, проте ці питання Україна могла б вирішувати не в такому екстреному порядку, як зараз.

«Це давно назрілий, звичайно, захід, але його можна було б розтягнути в часі, а ми змушені зараз концентрувати ресурси на цьому», - сказав М.Азаров. При цьому він висловив упевненість, що з часом Україні вдасться вирішити всі газові проблеми з Російською Федерацією, і РФ на довгі роки залишиться стратегічним партнером України.

«Рано чи пізно, ми, звичайно, цю проблему вирішимо ... Якщо дивитися в перспективу наших взаємин, звичайно, між нами повинні бути на роки вперед, на десятиліття, на сотні років уперед, відносини партнерські і дружні. І для нас це стратегія », - сказав М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, Україна третій рік безуспішно веде переговори з Росією про зниження ціни на газ.

Згідно з контрактом, підписаним НАК «Нафтогаз України» з «Газпромом» 19 січня 2009 року, ціна газу для України (з урахуванням знижки в 100 дол. за 1.тис. куб. м за Харківською угодою 2010 р.) становила - у першому кварталі 2012 р. близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому кварталі - 425 дол., у третьому - 426 доларів, у четвертому очікується 432 дол. за 1 тис. куб. м.

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12 жовтня в Москві пройдуть переговори голів аграрних міністерств України і Росії

У п'ятницю, 12 жовтня, в Москві пройдуть переговори міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Присяжнюка і міністра сільського господарства Росії Миколи Федорова.

Про це УНІАН повідомили в Посольстві України в Москві.

«Міністри проведуть 10-е засідання підкомітету з питань агропромислового комплексу, за результатами роботи буде підписано відповідний протокол», - сказав співрозмовник агентства. Він зазначив, що зустріч міністрів запланована на 10.00 мск.

Сьогодні, 11 жовтня, представники Мінагропроду України беруть у Москві участь у агропромисловій виставці «Золота осінь–2012», приуроченій до святкування Дня працівника сільського господарства й переробної промисловості.

Як повідомлялося, 9 жовтня М.Федоров заявив, що Україні й країнам Митного союзу потрібно створити дієві інститути для координації на світовому ринку зерна.

«Ступінь координації на сьогоднішній день із точки зору структуризації, інституювання цієї роботи бажає кращого. Потрібно створювати більш матеріально відчутні інститути для того, щоб ця робота стала ефективнішою», - сказав М.Федоров.

Довідка УНІАН. Ідея створення зернового пулу між Україною, РФ і Казахстаном обговорюється вже кілька років.

У травні 2010 року міністр аграрної політики України Микола Присяжнюк повідомив, що Україна ініціює створення біржі з торгівлі зерном для країн Причорноморського регіону й продовжує обговорювати ідею організації разом із Росією та Казахстаном причорноморського зернового пулу. Проте 16 листопада 2011 р. він заявив, що обговорення питання про створення зернового пулу України, Росії й Казахстану призупинено через неможливість реалізації проекту.

Наприкінці листопада 2011 р. прем'єр-міністр України Микола Азаров під час зустрічі з прем'єр-міністром Казахстану Карімом Масімовим в Астані запропонував повернутися до питання створення зернового пулу з Казахстаном і Російською Федерацією.

10 вересня 2012 року в прес-службі російського аграрного відомства за підсумками переговорів заступника міністра сільського господарства Російської Федерації Іллі Шестакова із заступником міністра аграрної політики та продовольства України Олександром Сенєм повідомили, що Україна і Росія можуть створити Чорноморську зернову раду для координації дій на світовому ринку зерна. Її головне завдання - обмін інформацією з метою забезпечення конкурентних переваг Росії й України на світовому ринку зерна. Створення ради також сприятиме збільшенню сумарного виробництва зернових культур у країнах-членах, зміцненню й розвитку експортних можливостей тощо. У довгостроковому плані діяльність ради дозволить виробити уніфіковані правила торгівлі, спільні підходи щодо експорту зерна, здійснювати узгоджену інвестиційну політику.

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Світовий банк і Укравтодор підписали кредитну угоду на 450 млн дол.

Світовий банк (СБ) і Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) підписали сьогодні кредитну угоду про надання позики у розмірі 450 млн дол. для фінансування Проекту покращення автодоріг і безпеки руху-2 в Україні, повідомили УНІАН в прес-службі Світового банку.

Як зазначили в прес-службі, 20 вересня т.г. рада виконавчих директорів СБ затвердила позику в 450 млн дол. для Проекту поліпшення автодоріг і безпеки руху-2. Проект має покращити стан і якість автомагістралі Київ-Харків між містами Лубни і Полтава. Він також створить умови для підвищення стандартів безпеки руху вздовж певних транспортних коридорів України.

«Проект дозволить скоротити витрати і час, необхідні для перевезення людей і товарів цією ключовою транспортною артерією країни", - сказав директор Світового банку у справах України, Білорусі і Молдови Чимяо Фан. За його словами, проект також сприятиме підвищенню безпеки руху на певних транспортних коридорах і зменшенню кількості дорожньо-транспортних подій. Також очікуються значні позитивні соціально-економічні вигоди для місцевих громад завдяки стимулюванню економічної діяльності та створенню нових робочих місць.

Проект покращення автомобільних доріг і безпеки руху-2 впроваджується Укравтодором. Новий проект продовжує і доповнює нині чинний Проект покращення автомобільних доріг і безпеки руху-1. Його було затверджено в 2009 р. із сумою позики 400 млн дол.

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Суд переніс на 22 жовтня розгляд скарги Кабміну стосовно боргу ЄЕСУ

Київський апеляційний господарський суд переніс на 22 жовтня розгляд скарги українського уряду на рішення суду першої інстанції, яким Кабінет міністрів зобов’язано виплатити Міністерству оборони РФ 3,1 млрд грн боргу корпорації «Єдині енергетичні системи України».

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні оголосив головуючий у судовій колегії суддя Віктор Шапран, пояснивши необхідність оголошення перерви необхідністю додаткового вивчення матеріалів справи.

Водночас, колегія суддів відмовила представнику ЄЕСУ Олександру Ковальчуку в задоволенні клопотань щодо витребування для вивчення як доказів ряду документів з Міністерства оборони РФ, СБУ, Кабінету міністрів України, міністерств фінансів України та Росії.

Наступне судове засідання має розпочатися 22 жовтня о 9.15.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня Господарський суд Києва задовольнив позов Міноборони Росії у справі щодо боргу ЄЕСУ. Суд зобов'язав Кабмін повернути Міноборони РФ 3,1 млрд грн.

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МВФ вимагає від багатих країн швидких дій у боротьбі з кризою

Міжнародний валютний фонд підштовхнув багаті країни до швидких дій, оскільки європейська боргова криза затягується, а США і Японія показують лише незначні успіхи в боротьбі з дефіцитом бюджету, повідомляє Reuters.

Директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард заявила в Токіо, де проходять збори МВФ, що політичні суперечки посилюють економічну невизначеність, сповільнюючи зростання як у розвинених, так і в тих, що розвиваються, економіках. МВФ скоротив прогноз світового зростання поточного тижня вдруге з квітня.

"Ми чекаємо дій і чекаємо сміливих і узгоджених дій з боку наших країн-членів", - сказала К.Лагард журналістам у Токіо.

Сповільнення не оминуло ринки, що розвиваються, які сприяли виходу світової економіки з рецесії у 2009 році. Бразилія скоротила процентні ставки в середу, а Південна Корея - у четвер.

"Країни, що розвиваються, які були рушіями зростання, не будуть невразливі до наростаючої невизначеності у світовій економіці, - сказав президент Світового банку Джим Йон Кім. - Економічні заяви, що з'явилися останніми тижнями, були витверезуючими. Кожен вразливий за часів невизначеності, та особливо бідняки, які мають дуже мало, якщо взагалі мають, гарантій і ресурсів і живуть, перебиваючись з дня в день".

МВФ висловив невдоволеність частковою відповіддю Європи на боргову кризу і попередив, що недавнє зниження вартості позикових коштів для обтяжених боргами країн, таких як Іспанія, може виявитися короткочасним, якщо лідери єврозони не запропонують комплексний і надійний план.

У доповіді про фінансову стабільність, що вийшла в середу, фонд написав, що без швидких політичних дій, які включають запуск програми викупу облігацій Європейським центробанком, премія, яку інвестори вимагають за купівлю іспанських та італійських бондів замість безпечних німецьких паперів, збільшиться майже удвічі.

Агентство Standard & Poor's в середу скоротило суверенний кредитний рейтинг Іспанії майже до "втратного" рівня, Moody's невдовзі може наслідувати цей приклад.

МВФ заявив, що готовий підтримати європейську програму допомоги Іспанії, якщо Мадрид попросить про неї. «Рейтер» повідомляв 1 жовтня, що Іспанія готова звернутися по допомогу, але Німеччина блокує запит, оскільки вважає за краще об'єднати допомогу Іспанії і додаткові програми для інших проблемних країн, таких як Греція.

Як повідомляв напередодні УНІАН, у зборах МВФ у Токіо беруть участь і представники України - міністр фінансів Юрій Колобов і голова Нацбанку Сергій Арбузов.

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ФДМУ реалізував на біржі пакети акцій п'яти міськ- і облгазів

Фонд державного майна України (ФДМУ) реалізував на Східно-Європейській фондовій біржі такі держпакети акцій: 7,013% акцій ПАТ «Криворіжгаз», 7,6% ПАТ «Рівнегаз», 6,341% «Закарпатгазу», 1,357% ПАТ «Заліщикигаз», 4,959% ПАТ «Тернопільміськгаз», повідомили УНІАН на біржі.

Реалізаційна ціна 7,013% акцій ПАТ «Криворіжгаз» становила 368 тис. грн, 7,6% ПАТ «Рівнегаз» - 1 млн. 300 тис. грн, 6,341% «Закарпатгазу» - 152 тис. грн, 1,357% ПАТ «Заліщикигаз» - 653 тис. грн, 4,959 % ПАТ «Тернопільміськгаз» - 255,6 тис. грн.

У зв'язку з відсутністю попиту не відбувся ще один із запланованих на четвер, 11 жовтня, приватизаційних аукціонів - із продажу 0,708% ПАТ «Тернопільгаз».

Нагадаємо, ФДМУ планує 10-12 жовтня ц.р. реалізувати на фондових біржах міноритарні держпакети акцій 16 газопостачальних компаній.

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Дефіцит держбюджету збільшено на 14% - до 31,130 млрд грн

Дефіцит Державного бюджету України збільшено до 31,130 млрд грн, або на 3,9 млрд грн, які будуть спрямовані для компенсації “Нафтогазу України” різниці в тарифах на імпортований газ. Це передбачено Законом України №5308-VI (набрав чинності з 11 жовтня п.р.), яким внесено зміни до Закону “Про Державний бюджет України на 2012 рік”.

Закон також передбачає скорочення випуску облігацій внутрішньої державної позики для викупу додаткової емісії акцій «Нафтогазу» до 6 млрд грн з 9,9 млрд грн.

Іншим законом, суму перерахування Національним банком України (НБУ) до держбюджету у 2012 році збільшено на 72 млн. грн — до 11,541 млрд грн.

В цілому, відповідно до поправок до держбюджету (7 законів), які були проголосовані Верховною Радою 2 жовтня і набули чинності з 11 жовтня п.р., доходи держскарбниці збільшено на 1,4% - до 372,259 млрд грн, витрати — на 1,4%, до 404,298 млрд грн.

Довідка УНІАН. Бюджет на 2012 рік розраховано виходячи з урядового прогнозу збільшення ВВП на рівні 3,9%, прогнозу номінального ВВП - 1,5 трлн грн, інфляції - на рівні 7,9%, курсу гривні - 8 грн за один долар.

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Балога заявляє, що Держказначейство заблокувало рахунки Закарпатської області

Міністр надзвичайних ситуацій Віктор Балога, який перебуває у відпустці у зв'язку з участю у виборах нової Верховної Ради, заявив, що Державне казначейство практично заблокувало рахунки Закарпатської області.

Про це міністр повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«Держказначейство не проводить ніяких розрахунків, крім заробітних плат. Такі затримки по області становлять понад 150 млн грн », - написав В.Балога

За словами міністра, такі дії Держказначейства паралізували роботу галузі, куратором якої він є від Кабінету Міністрів.

У зв'язку з цим В.Балога публічно попросив прем'єра Миколу Азарова дати вказівку Держказначейству розблокувати рахунки області.

«Прошу дати доручення Держказначейству розблокувати рахунки органів місцевої влади», - зазначив В.Балога, уточнивши, що системні проблеми галузі не вирішуються роками.

*** З 6 серпня міністр надзвичайних ситуацій, лідер партії "Єдиний центр" Віктор Балога пішов у неоплачувану відпустку до кінця виборчої кампанії. Раніше В.Балога заявляв, що може звільнитися з посади міністра МНС.

Нагадаємо, 11 жовтня у Кривому Розі на нараді з представниками Дніпропетровської обласної асоціацією органів місцевого самоврядування М.Азаров заявив, що Держказначейство відновило фінансування захищених статей бюджету в соціальній сфері.

«У нас були проблеми фінансування за системою казначейства через те, що 7 жовтня Україна заплатила Росії 1 млрд дол за спожитий газ. Ми пригальмували фінансування за системою казначейства. А вчора процес відпущено», - заявив М.Азаров.

За його словами, фінансування за системою казначейства уряду доводиться коректувати також через те, що надходження до Пенсійного фонду не збігаються з виплатами пенсій. За словами М.Азарова, з держбюджету йдуть значні перерахування до Пенсійного фонду.

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Закарпатська область повністю перейшла на автономні системи теплозабезпечення

Закарпатська область цієї зими вперше не буде користуватися централізованим опаленням, оскільки в регіоні першому й поки що єдиному в Україні, здійснено повний перехід на автономні системи теплозабезпечення.

Про це сьогодні під час брифінгу повідомив начальник обласного управління житлово-комунального господарства Василь Романець.

За його словами, у Закарпатській області на сьогодні практично завершується переведення житлового фонду та об’єктів бюджетної сфери на автономне опалення.

В.Романець повідомив, що минулого року в чотирьох містах області, а саме в Чопі, Мукачеві, Виноградові та Ужгороді ще залишалися підключені до централізованої системи опалення будинки. Уже на початок цього сезону всі помешкання переведені на індивідуальні системи теплопостачання.

Комунальник також уточнив, що єдине місто Закарпатської області, де на сьогодні ще не запроваджене автономне опалення, це районний центр Рахів. «Тут ще близько 35 будинків користуються централізованою системою теплопостачання. Причина – гірське місто не газифіковане, тому для забезпечення рахівчан теплом працює муніципальна котельня на альтернативному виді опалення - щепі», - уточнив В. Романець.

Він також додав, що крім рахівчан, без автономного тепла також ще залишаються ще 976 квартир Ужгорода, хоча вони вже від’єднані від централізованого опалення. «Тим громадянам, котрі не мають коштів для встановлення автономних систем обігріву, допомагала встановити їх міська влада. Проте, серед цих дев’ятисот малозабезпечених немає і їх попередили про необхідність забезпечення власним теплом», - додав комунальник.

В.Романець також повідомив, що на реалізацію програми з переведення Закарпатської області на автономне опалення протягом 2010-2011 років залучено 585 тисяч гривень з державного бюджету, 4 млн грн – з обласного, понад 30 мільйонів гривень – з міських бюджетів та власні кошти підприємств та споживачів.

Загалом, за словами начальник обласного управління житлово-комунального господарства, за попередніми підрахунками завдяки відмові від централізованого теплозабезпечення та переходу на автономні системи з високим ККД, щорічно Закарпатській області вдасться економити до 1290 млн кубометрів природного газу усіма категоріями споживачів.

«У грошовому еквіваленті це майже 170 мільйонів гривень. А фактичні витрати населення на опалення своїх помешкань зменшилися у 3,5 рази», - наголосив В. Романець.

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Контрольний пакет акцій "Волиньобленерго" виставлять на приватизацію цього року

Кабінет Міністрів України вніс 75% акцій ПАТ "Волиньобленерго" в перелік енергогенеруючих та енергопостачальних компаній, держпакети акцій яких підлягають приватизації в 2011-2012 рр.. Про це йдеться в урядовій постанові від 10 жовтня 2012 року, текст якого оприлюднено на сайті КМУ.

Уряд також доручив НАК "Енергетична компанія України" передати Фонду державного майна України 75% акцій ПАТ "Волиньобленерго" для подальшої приватизації без збереження блокпакета в держвласності.

Нагадаємо, міністерство енергетики та вугільної промисловості раніше розробило проект постанови Кабінету Міністрів, згідно з яким Фонду державного майна передається 75% акцій енергопостачальної компанії "Волиньобленерго" для подальшої приватизації.

Таким чином, Міненерго пропонує продати всі акції «Волиньобленерго», які належать державі, хоча попередні приватизаційні конкурси передбачали збереження в держвласності 25% пакетів енергопостачальних компаній.

Раніше Кабмін виключив «Волиньобленерго» з переліку стратегічних підприємств.

Наразі 75% «Волиньобленерго» передано до статутного фонду Національної акціонерної компанії "Енергетична компанія України", 21,19% акцій належить кіпрській Garensia Enterprises Limited, яку контролює російський бізнесмен Костянтин Григоришин.

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УНІАН