Українці одержать внутрішній біометричний паспорт на перші 10 років безплатно

Автор законопроекту про біометричні паспорти, народний депутат від Партії регіонів Василь Грицак заявляє, що українці одержать внутрішній біометричний паспорт безплатно на перші 10 років – до необхідності його заміни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на круглому столі «Біометричні паспорти в контексті національної безпеки України».

"Паспорт громадянина України, вартість його 65 грн., безплатно видаватиметься громадянам України вперше, а потім громадяни через 10 років платитимуть", - сказав В.Грицак.

Виготовлення біометричного паспорта з вбудованим чипом для виїзду за кордон коштуватиме близько 350 грн. При цьому В.Грицак висловив думку, що такий паспорт потрібен лише невеликій частині українців.

"Ось це (біометричний закордонний паспорт – УНІАН) предмет розкоші, він для звичайних громадян України не потрібен. 70% громадян України не мають такого документа, він їм не потрібен і ніколи вони за ним не звернуться", - сказав депутат.

При цьому він не відповів на запитання, хто виготовлятиме бланки для паспортів.

В.Грицак також наголосив, що біометричний паспорт, який планується видавати громадянам України, відповідає всім стандартам Міжнародної організації цивільної авіації (ІCАО), вимогам ОБСЄ та Інтерполу.

"Це – один з найкращих паспортів сьогодні, який неможливо ані підробити, ані зчитати, ані підробити інформацію", - сказав автор закону.

За словами В.Грицака, державна міграційна служба була готова до видачі біометричних паспортів ще з 1 жовтня.

«У них є заготовлені бланки, у них підготовлені всі портали для прийому інформації. Нам потрібно тільки облаштувати наші пункти перетинання кордону, аеропорти і весь кордон на території України", - сказав він.

Депутат розповів, що для облаштування пунктів перетинання кордону пристроями для прочитування інформації із закордонних паспортів необхідно 200 млн. грн. В.Грицак наголосив, що необхідне для цього устаткування вже куплено.

Як повідомлялося, 2 жовтня Верховна Рада прийняла Закон «Про Єдиний державний демографічний реєстр і документи, які підтверджують громадянство України, засвідчують особу або її спеціальний статус» (№10492). Цей закон запроваджує єдину інформаційно-телекомунікаційну систему (Єдиний державний демографічний реєстр), який містить персональні дані про людину і її біометричні дані. Із застосуванням реєстру людині видаються документи, які засвідчують особу і підтверджують громадянство України. Більшість передбачених цим законом документів міститимуть імплантований безконтактний електронний носій, на який вноситиметься інформація про людину.

10 жовтня В.Янукович заявив, що схильний підписати цей закон, але прийме рішення тільки після висновку експертів. При цьому Президент зазначив, що такий закон потрібен для подальших переговорів між Україною і ЄС щодо лібералізації візового режиму.