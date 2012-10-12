Курс НБУ на 12.10.12

Офіційний курс НБУ на 12.10.12 100 USD США - 799.3000 (на 11 жовтня - 799.3000) 100 EUR - 1032.5357 (на 11 жовтня - 1030.2178) 10 RUR - 2.5646 (на 11 жовтня - 2.5617)

Офіційний курс НБУ на 12.10.12 100 USD США - 799.3000 (на 11 жовтня - 799.3000) 100 EUR - 1032.5357 (на 11 жовтня - 1030.2178) 10 RUR - 2.5646 (на 11 жовтня - 2.5617) Облікові курси банківських металів на 12.10.12 за 10 тройських унцій (грн) 959 XAU 10 Золото - 141256.29 (на 11 жовтня - 140916.59) 961 XAG 10 Срібло - 2737.60 (на 11 жовтня - 2700.83) 962 XPT 10 Платина - 133962.68 (на 11 жовтня - 134042.61) 964 XPD 10 Паладій - 52114.36 (на 11 жовтня - 52274.22)

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