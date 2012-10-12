ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 12 жовтня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «Ділові підсумки дня: Активи Рината Ахметова можуть поповнитися оборонним заводом» пише: нові активи Ахметова, кияни скуповують елітну нерухомість, а комп'ютери перестають купувати — такі ділові підсумки 11 жовтня.

http://delo.ua/business/delovye-itogi-dnja-aktivy-rinata-ahmetova-mogut-popolnjatsja-obor-187040/

* * *

Також «Дело» в публікації «Фінансові підсумки дня: Кредитні спілки реорганізують у банки» пише: у четвер, 11 жовтня, основними ньюсмейкерами стали кредитні спілки, які за задумом влади перейдуть на цілком новий формат роботи.

http://delo.ua/finance/finansovye-itogi-dnja-kreditnye-sojuzy-reorganizujut-v-banki-187044/

* * *

Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Сталі гірше», в якому пише: українських металургів чекають важкі часи. Вчора у Всесвітній асоціації виробників сталі оголосили про зниження прогнозів світового споживання їхньої продукції на цей і наступний роки. Попит на сталь, вироблену в Україні, скоротиться як на внутрішньому, так і на основних зовнішніх ринках.

http://www.kommersant.ua/doc/2042312

* * *

Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Гривня відібрала у валюти портфель», у якому пише: заборона на видачу валютних кредитів населенню, введена у червні 2009 року, позитивно вплинула на банківську систему. У вересні вперше як мінімум за вісім років обсяг роздрібних гривневих кредитів перевищив валютну заборгованість клієнтів...

http://www.kommersant.ua/doc/2042485

* * *

Газета «Сегодня» в матеріалі «З карток киян масово крадуть гроші — банкіри кажуть, що повернути їх важко» пише: "Сегодня" розібралася, як не стати жертвою скімерів, які крадуть гроші з рахунків за допомогою спеціальних накладок на банкомати.

http://www.segodnya.ua/regions/kiev/S-kartochek-kievlyan-massovo-voruyut-dengi-bankiry-govoryat-chto-vernut-ih-slozhno.html

* * *

Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Зернотрейдери, тихіше! Вибух цін неминучий» пише: ціновий бум на ринку зерна спровокував збільшення експорту Україною. Головне зараз, щоб зернотрейдери поводилися "тихіше", аби не спровокувати владу на введення обмежень. Крім того, не за горами подорожчання на внутрішньому ринку.

http://economics.unian.net/ukr/detail/143118

* * *

Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Людський капітал Росії перевищує 600 трлн руб.» пише: ВШЕ підрахувала: кожен росіянин, що працює, коштує 6 млн руб., це в 13 разів більше за ВВП країни і в 5,5 раза — за вартість фізичного капіталу.

http://www.vedomosti.ru/finance/news/4934751/rossiyane_stoyat_600_trln

* * *

Також «Ведомости» в публікації «Уряд пообіцяв вкласти в освіту не менше, ніж в оборону» пишуть: затверджено держпрограму розвитку освіти на 2013-2020 рр.; передбачені бюджетні асигнування не дадуть змоги досягти мети програми — щорічний дефіцит з 2016 р. перевищуватиме 100 млрд руб.

http://www.vedomosti.ru/finance/news/4935431/trilliony_na_znaniya

* * *

«Ведомости» в публікації «Рішення московського арбітражу загрожує зростанням тарифів на електроенергію» пишуть: Арбітражний суд Москви на засіданні 11 жовтня задовольнив позов «Новолипецького металургійного комбінату» (НЛМК) і постановив стягнути з «МРМК Центру» 5,1 млрд руб.

http://izvestia.ru/news/537548

(УНІАН)