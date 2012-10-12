Азаров узяв одноденну відпустку для спілкування з виборцями

Лідер Партії регіонів, прем'єр-міністр України Микола Азаров 12 жовтня узяв одноденну відпустку для спілкування з виборцями у Миколаївській області.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кабінету міністрів.

Під час поїздки до Миколаєва М.Азаров ознайомиться з ходом реконструкції скверу «Пролетарський» і роботою дитячого спортивного містечка.

Крім того, лідер Партії регіонів дасть інтерв'ю Миколаївській обласній телерадіокомпанії і поспілкується з партійним активом Миколаєва.