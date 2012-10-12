Нобелівську премію миру присуджено Євросоюзу
12:50, 12 жовтня 2012Різне
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Нобелівську премію миру за 2012 рік присуджено Євросоюзу.
Про це заявив генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд, який з 2009 року є також головою Норвезького Нобелівського комітету, повідомляє ІТАР-ТАСС.
За його словами, підставою для присудження Нобелівської премії миру став той факт, що впродовж 60 років, що пройшли з укладення Паризького договору, Європейський Союз діяв в інтересах демократії та захисту прав людини в Європі.
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