Нобелівську премію миру присуджено Євросоюзу

Нобелівську премію миру за 2012 рік присуджено Євросоюзу.

Про це заявив генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд, який з 2009 року є також головою Норвезького Нобелівського комітету, повідомляє ІТАР-ТАСС.

За його словами, підставою для присудження Нобелівської премії миру став той факт, що впродовж 60 років, що пройшли з укладення Паризького договору, Європейський Союз діяв в інтересах демократії та захисту прав людини в Європі.