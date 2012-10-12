Анонс на 15 жовтня

* Прес-конференція на тему: «Країна після виборів: песимістичні і реалістичні прогнози для економіки». Учасники: економіст Віктор Лисицький; експерт агентства "МПП консалтинг" Павло Мельник. Запрошений виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко.

* 12-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Виборчий округ № 95: реалії соціології". Учасники: зав.лабораторії психології мас і спільнот Інституту соціальної та політичної психології АПН України, д.психолог.наук, професор Вадим Васютинський, директор БФ «Фонд громади Приірпіння» Анастасія Попсуй, голова Спілки об'єднань громадян «Демократична Київщина» Ігор Найда, голова ВГО «Нові обличчя» Володимир Карплюк та кандидат в народні депутати України Євген Жовтяк. Будуть висвітлені результати соціологічного дослідження, проведеного Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України за сприяння громадськості Приірпіння. Мета досліджень - донесення до виборців об'єктивної реальної картини рейтингу політичних партій та кандидатів у депутати в одномандатному виборчому окрузі № 95 (Ірпінь, Києво-Святошинський район), який відомий тим, що він займає перше місце по чисельності зареєстрованих кандидатів у депутати і в якому найбільша кількість довірених осіб працює в Національному університеті державної податкової служби України (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* 13-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Нові зміни до Закону «Про захист персональних даних» - черговий інструмент тиску на бізнес». Громадська рада при Державній службі захисту персональних даних, до складу якої входять представники 30 громадських організацій, ініціює проведення прес-конференції з приводу прийняття нових змін до Закону Про захист ПД, які зараз передані на підписання Президенту України. Нові зміни посилюють повноваження уповноваженого контролюючого органу і є потенційною загрозою для виникнення необгрунтованих додаткових фінансових витрат для бізнесу. Громадська рада вже звернулася до Президента з проханням ветувати цей законопроект. Учасники: В.Калашник, голова Громадської ради при ГСЗПД; президент УАДМ; І.Пєтухов, член Правління ІнАУ, віце-президент УСПП, Д.Йовдій, секретар Громадської ради при ГСЗПД, представники правозахисних, громадських організацій (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: 097727 47 06 malaj@uadm.com.ua.

* Відбудеться засідання Комітету ВРУ з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики.

* Пряма лінія читачів газети «Комсомольська правда в Україні» і Голови Комітету ВРУ з питань охорони здоров'я Тетяни Бахтєєвої.

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