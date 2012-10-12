ТОП-10 (12 жовтня)

«Нафтогаз» викупить у «Дельта Банку» і «Укргазбанку» ОВДПЗ на 2,5 млрд грн

Кабмін хоче ввести автоматичний перерахунок пенсій

«Чорноморнафтогаз» запускає після капремонту бурову установку «Сиваш»

Україна і Росія домовилися про новий формат зернового пулу

Металурги збільшили імпорт залізорудної сировини на 79%

Присяжнюк у Москві домовляється про поставки м'ясо-молочної продукції

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України в січні-серпні зріс до 10,1 млрд дол.

Україна за 8 місяців скоротила імпорт газу з РФ в грошовому вираженні до 9,103 млрд дол.

Янукович підписав закон про контроль НБУ над використанням електронних грошей

Україна за 8 місяців скоротила імпорт нафти у грошовому вираженні на 67%

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«Нафтогаз» викупить у «Дельта Банку» і «Укргазбанку» ОВДПЗ на 2,5 млрд грн

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» викупить облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) у ПАТ «Дельта Банк» і ПАТ «Укргазбанк» на суму 2,516 млрд грн.

Про це сказано у повідомленні про акцепт відповідних торгів, оприлюдненому на офіційному веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленнямю, в «Укргазбанку» ОВДП були реалізовані двома лотами на суму 0,998 млрд грн, а у «Дельта Банку» - трьома лотами на загальну суму 1,518 млрд грн.

Всі пропозиції акцептовані 11 жовтня 2012 року.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобуванням нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

КБ «Дельта Банк» зареєстрований 9 лютого 2006 року. На 1 січня 2012 р. основними акціонерами банку були: Микола Лагун - 69,8912%, Cargill Financial Services International Inc. - 30,1088%.

ПАТ АБ «Укргазбанк» (м. Київ) створене в 1993 році і на сьогоднішній день входить до групи великих банків України.

За результатами докапіталізації за участю держави частка Міністерства фінансів України в «Укргазбанку» становить 93%.

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Кабмін хоче ввести автоматичний перерахунок пенсій

Кабінет Міністрів України вніс на розгляд парламенту законопроект “Про внесення змін до статті 42 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”(№ 11316).

Законопроектом передбачено, що для забезпечення рівності умов обчислення розміру пенсій незалежно від року призначення Кабмін може приймати рішення про проведення перерахунку пенсій у зв’язку із зростанням показника середньої заробітної плати (доходу) у середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до статті 40 цього закону враховується для обчислення пенсії виходячи з фінансових можливостей бюджету Пенсійного фонду України.

Також передбачено, що органи Пенсійного фонду щороку з 1 березня без додаткового звернення особи проводять перерахунок пенсії тим особам, які на зазначену дату набули право на проведення перерахунку на умовах, що є найбільш вигідними.

Порядок такого перерахунку пенсії встановлюється правлінням Пенсійного фонду за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики.

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«Чорноморнафтогаз» запускає після капремонту бурову установку «Сиваш»

Великий український видобувник газу державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» після проведення капітального ремонту вводить в експлуатацію самопідйомну плавучу бурову установку (СПБУ) «Сиваш».

Про це сказано ц повідомленні «Чорноморнафтогазу» з посиланням на заступника голови «Чорноморнафтогазу» Олександр Кацубу в Сімферополі.

«СПБУ «Сиваш» розпочне буріння на Штормовому газоконденсатному родовищі у найближчі тижні», - сказав О.Кацуба.

Згідно з повідомленням, після капремонту «Сиваш» розпочне буріння свердловини №44 Штормового родовища з прогнозним дебітом 120-130 тис куб. за добу.

Надалі СПБУ буде переведено на Губкінську площу, де пробурить одну свердловину, а потім розпочне розвідувальне буріння на Суботинському нафтовому родовищі Прикерченського шельфу.

«Необхідність проведення капітального ремонту «Сивашу» була обумовлена терміном його служби», - відзначив О.Кацуба.

Як наголошується у повідомленні, це найстаріша самопідйомна плавуча бурова установка ДАТ «Чорноморнафтогаз», виготовлена в 1977 році.

«Тому після приходу на ДАТ нової СПБУ «Петро Годованець» з'явилася можливість капітально відремонтувати «Сиваш», не знижуючи темпи освоєння Чорноморського шельфу. Ремонт і часткова модернізація «Сивашу» дозволили продовжити експлуатацію СПБУ-ветерана», - наголосив О.Кацуба.

Дві інші СПБУ «Чорноморнафтогазу» – «Таврида» і «Петро Годованець» працюють відповідно на Архангельському і Одеському родовищах.

Четверта СПБУ «Чорноморнафтогазу» - «Незалежність» (придбана в кінці 2011 р.) розпочне роботу на шельфі в кінці поточного року.

Як раніше повідомляв УНІАН, у січні-вересні 2012 року ДАТ «Чорноморнафтогаз» збільшило видобуток природного газу у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 14,7%, або 108 мільйонів кубометрів. Загалом за дев'ять місяців було видобуто 843 мільйони кубометрів. У липні-вересні «Чорноморнафтогаз» видобув 300,9 мільйона кубометрів, що на 18,2%, або 46 мільйонів кубометрів, більше, ніж за аналогічний період 2011 року.

Довідка УНІАН. ДАТ «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці і видобуванн нафти та газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

У даний час на шельфі Чорного і Азовського морів і в сухопутній частині Криму «Чорноморнафтогаз» розробляє 3 газоконденсатних, 6 газових і 1 нафтове родовище.

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Україна і Росія домовилися про новий формат зернового пулу

Москва. Міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк і міністр сільського господарства Росії Микола Федоров домовилися про формування міжвідомчої інформаційно-консультаційної структури для координації маркетингової політики на світовому ринку зерна.

Про це УНІАН повідомили у Мінсільгоспі РФ за підсумками десятого засідання підкомісії з питань агропромислового комплексу Українсько-російської міждержавної комісії, що відбулося у п'ятницю в Москві під головуванням керівників міністерств.

«З українськими колегами досягнута попередня домовленість про надання нового формату зерновому пулу. Зокрема, йдеться про формування міжвідомчої інформаційно-консультаційної структури, що дозволить спільно координувати маркетингову політику на світовому ринку зерна», - йдеться у повідомленні.

Керівник аграрного відомства Росії також висловив упевненість, що напрацьовані упродовж десятиліть зв'язки допоможуть вивести країни у розряд ключових постачальників сільськогосподарської продукції на світові ринки.

Повідомляється, що учасниками засідання відмічено зростання взаємної торгівлі сільськогосподарською продукцією і продовольством. Так, у 2011 році загальний обсяг товарообороту в цій сфері зріс на 11% порівняно з 2010 роком, і становив 2 млрд 823,7 млн дол., з них 705, 9 млн доларів – російська частина.

Як повідомляв УНІАН, ідея створення зернового пулу між Україною, РФ і Казахстаном обговорюється вже кілька років.

Довідка УНІАН. У травні 2010 року міністр аграрної політики України Микола Присяжнюк повідомив, що Україна ініціює створення біржі з торгівлі зерном для країн Причорноморського регіону і продовжує обговорювати ідею організації разом з Росією і Казахстаном причорноморського зернового пулу. Проте 16 листопада 2011 р. він заявив, що обговорення питання про створення зернового пулу України, Росії і Казахстану припинене через неможливість реалізації проекту.

Наприкінці листопада 2011 р. прем'єр-міністр України Микола Азаров у ході зустрічі з прем'єр-міністром Казахстану Карімом Масимовим в Астані запропонував повернутися до питання створення зернового пулу з Казахстаном і Російською Федерацією.

10 вересня 2012 року в прес-службі російського аграрного відомства повідомили, що Україна і Росія можуть створити Чорноморську зернову раду для координації дій на світовому ринку зерна. Його головне завдання - обмін інформацією з метою забезпечення конкурентних переваг Росії і України на світовому ринку зерна. У довгостроковому плані діяльність ради дозволить виробити уніфіковані правила торгівлі, загальні підходи щодо експорту зерна, проводити узгоджену інвестиційну політику.

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Металурги збільшили імпорт залізорудної сировини на 79%

За 9 місяців поточного року метпідприємства України збільшили щодо аналогічного періоду 2011 р. імпорт залізорудної сировини (ЗРС) на 79% - до більш ніж 1,841 млн тонн. Про це УНІАН повідомили в асоціації гірничорудних підприємств «Укррудпром».

Зокрема, з Російської Федерації імпортували за вказаний період залізорудну сировину: Алчевський меткомбінат (близько 1,339 млн тонн), Дніпровський меткомбінат ім. Дзержинського (195,2 тис. тонн). Меткомбінат ім. Ілліча (123,2 тис. тонн), меткомбінат «Азовсталь» (115,8 тис. тонн), "Запоріжсталь" (61,2 тис. тонн). Інші метпідприємства України завезли по імпорту 7,3 тис. тонн ЗРС.

За даними «Укррудпрому», за 9 місяців 2012 р. українські гірничодобувні підприємства реалізували 52,321 млн тонн продукції - на 1,9% менше аналогічного періоду минулого року. На експорт відвантажено 26,467 млн тонн залізорудної продукції, що на 5,6% більше. Обсяг поставок на внутрішній ринок скоротився на 8,5%, - до 25,854 млн тонн. Зокрема, поставки металургійним підприємствам знизилися на 8,7% - до 25,2 млн тонн.

За даними «Укррудпрому», на 1 жовтня 2012 р. на складах підприємств асоціації накопичилося понад 1,194 млн тонн залізорудної продукції. З початку року обсяги залишків на складах в цілому скоротилися на 10,6 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, в Україні обсяги виробництва залізної руди за 9 місяців 2012 г зросли на 1%, або на 492 тис. тонн - до 59,915 млн тонн.

Виробництво залізорудного концентрату збільшилося також на 1%, або на 614 тис. тонн, - до 49,64 млн тонн.

Виробництво агломерату зросло на 3% (на 875 тис. тонн) - до 32,162 млн тонн. Виробництво окатишів за січень-вересень збільшилося на 5%, або 810 тис. тонн, - до 17,106 млн тонн.

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Присяжнюк у Москві домовляється про поставки м'ясо-молочної продукції

Аграрні міністерства України і РФ мають намір активно співпрацювати у питанні взаємних поставок м'ясо-молочної продукції.

Про це УНІАН повідомили в Мінсільгоспі РФ за підсумками десятого засідання підкомісії з питань агропромислового комплексу Українсько-Російської міждержавної комісії, що пройшло сьогодні, 12 жовтня, у Москві під головуванням міністра аграрної політики і продовольства України Миколи Присяжнюка і міністра сільського господарства Росії Миколи Федорова.

«Окремо торкнулися питання подальшого регулювання взаємних поставок м'ясо-молочної продукції. Міністри висунули завдання перед ветеринарними службами Росії і України працювати у тісній взаємодії із забезпечення безпеки поставок продовольства», - зазначається у повідомленні.

Наголошується, що окрім цього, триває спільна робота у сфері забезпечення безпеки поставок сільськогосподарської продукції і продовольства. Відомства ветеринарного і фітосанітарного нагляду Росії і України ведуть конструктивний діалог. Так, у липні 2012 року Россільгоспнагляд спільно з колегами з Білорусі і Казахстану вивчив ефективність інспекційної системи державної ветеринарної служби України із забезпечення гарантій безпеки продукції тваринного походження, що поставляється до країн Митного союзу.

Підбиваючи підсумки, М.Федоров і М.Присяжнюк констатували, що Україна і Росія залишаються провідними партнерами щодо товарообігу сільськогосподарської продукції, який у найближчій перспективі має бути збільшений.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня, міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк повідомив, що Україна чекає швидкого скасування обмежень, введених Федеральною службою з ветеринарного і фітосанітарного нагляду (Россільгоспнаглядом) щодо м'ясної і молочної продукції низки українських підприємств з 4 жовтня поточного року.

Довідка УНІАН. У результаті інспекції української тваринницької продукції Россільгоспнагляд з 4 жовтня ввів тимчасові обмеження на поставки продукції з ТОВ «Моліс», ТДВ «Глобинський маслозавод» (виробництво сирів, сухого молока і масла вершкового), ПАТ «Бель Шостка Україна» (виробництво сирів), ДП «М'ясокомбінат «Зоря», ТОВ «Компанія «Зевс ЛТД» (виробництво яловичини і свинини), ТОВ «Данон Дніпро», ЗАТ «Лакталіс Миколи» (виробництво молочної продукції), ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» (забій свиней, обробка, зберігання, виробництво готової м'ясної продукції).

Окрім того, з 15 жовтня Росія припиняє ввезення молочної продукції українського виробника «Дубномолоко».

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Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України в січні-серпні зріс до 10,1 млрд дол.

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України в січні-серпні 2012 року становило 10,1 млрд дол., що на 23,66% більше, порівняно з аналогічним періодом 2011 року (8,168 млрд дол.), повідомляє Державна служба статистики.

Так, згідно з повідомленням, у січні-серпні 2012 р. проти аналогічного періоду 2011 року експорт товарів із України зріс на 3% - до 45,267 млрд дол., імпорт на 6,3% – до 55,367 млрд дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,82 (у січні-серпні 2011 року – 0,84).

За звітний період Україна проводила зовнішньоторговельні операції з партнерами з 209 країн світу.

Також зазначається, що дефіцит зовнішньої торгівлі в серпні становив 1,44 млрд дол. проти 1,438 млрд дол. у липні.

За даними Держстату, дефіцит зовнішньої торгівлі з найбільшим торговим партнером України - Росією збільшився в січні-серпні 2012 року до 6,405 млрд дол. зі 6,313 млрд дол. за аналогічний період 2011 року. Росія є основним постачальником в Україну енергоносіїв.

За підсумками 8 місяців 2012 року імпорт природного газу скоротився на 1,9%, порівняно з січнем-серпнем 2011 року - до 9,103 млрд дол., при цьому імпорт сирої нафти (включаючи газовий конденсат) скоротився на 67,2% - до 0,98 млрд дол., імпорт кам'яного вугілля зріс на 19% - до 2,05 млрд дол.

У січні-серпні ц.р. Україна скоротила на 13,3% експорт чорних металів - до 10,802 млрд дол., при цьому експорт виробів із чорних металів зріс на 0,8% - до 1,937 млрд дол.

Імпорт машин, обладнання і механізмів, а також електротехнічного обладнання в січні-серпні 2012 року проти аналогічного періоду 2011 року зріс на 12,7% - до 8,591 млрд дол., експорт зріс на 6,4% - до 4,509 млрд дол.

Також Україна в січні-серпні 2012 року на 27,3%, до 4,055 млрд дол., збільшила експорт наземних транспортних засобів, літаків і кораблів, при цьому імпорт зріс на 45,1% - до 5,447 млрд дол.

Експорт зернових у січні-серпні 2012 року проти аналогічного періоду 2011 року зріс у 2 рази - до 3,876 млрд дол., загалом експорт продуктів рослинного походження зріс на 76,2% - до 5,079 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит зовнішньоторговельного балансу України в січні-червні 2012 року становив 3,855 млрд дол. проти також дефіциту в розмірі 1,767 млрд дол. у січні-червні 2011 року.

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за підсумками січня-червня 2012 року становило 7,216 млрд дол., позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами - 3,361 млрд дол.

Довідка УНІАН. Дефіцит зовнішньоторговельного балансу України в 2011 році становив 6,748 млрд дол. проти 3,025 млрд дол. у 2010 році.

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами за підсумками 2011 року становив 14,197 млрд дол., профіцит зовнішньої торгівлі послугами - 7,45 млрд дол. проти 9,337 млрд дол. і 6,312 млрд дол., відповідно, в 2010 році.

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Україна за 8 місяців скоротила імпорт газу з РФ в грошовому вираженні до 9,103 млрд дол.

Україна за вісім місяців 2012 року скоротила імпорт російського газу до 9,103 млрд доларів, що на 1,9% менше в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року, повідомила Державна служба статистики.

Як повідомляв УНІАН, у вересні держкомпанія «Укртрансгаз» повідомила про скорочення за вісім місяців 2012 року імпорту газу з Російської Федерації до 21,5 млрд куб. м, що на 34% менше показників аналогічного періоду минулого року.

Раніше міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Бойко заявив про плани скоротити в 2012 році імпорт газу до 27 мільярдів кубометрів з 40 мільярдів в 2011 році і в порівнянні з 52 мільярдами, які Україна зобов'язана імпортувати за умовами контракту.

У відповідь "Газпром" закликав Україну дотримуватися чинного газового контракту.

У 2009 році «Газпром» і держхолдинг «Нафтогаз України» підписали 10-річну угоду, за якою за недобір Україною газу передбачаються штрафи у розмірі 300% від вартості в зимовий період і 150% - влітку.

«Газпром» також неодноразово заявляв, що контракти 2009 року зобов'язують Україну платити щонайменше за 33 мільярди кубометрів газу на рік.

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Янукович підписав закон про контроль НБУ над використанням електронних грошей

Президент України Віктор Янукович підписав Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо функціонування платіжних систем та розвитку безготівкових розрахунків)”.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Даним законом передбачено забезпечити належне регулювання випуску та використання електронних грошей. В ньому зазначається, що емітентами електронних грошей будуть банки, за діяльністю яких здійснюватиме контроль Національний банк. Передбачено встановити відповідальність за неправомірне використання електронних грошей.

Законом також передбачено запровадити ведення Національним банком реєстру платіжних систем і систем розрахунків в Україні, їх членів/учасників та операторів послуг платіжної інфраструктури та надавати право здійснювати діяльність в Україні тільки після їх реєстрації в порядку, встановленому НБУ.

Національному банку також надано право визначати порядок здійснення в Україні маршрутизації, клірингу та взаєморозрахунків між учасниками платіжної системи за операціями, які здійснені в межах України із застосуванням платіжних карток, емітованих банками-резидентами.

Законом передбачено забезпечити формування та розміщення гарантійних депозитів членів/учасників платіжних систем за операціями, що здійснені в межах України із застосуванням платіжних карток, у національній валюті України на рахунках у Національному банку або в банках України.

Банкам України надано право на підставі договору розміщувати на платіжній картці одночасно дві і більше торговельні марки платіжних систем (внутрішньодержавних систем та/або МПС).

Згідно з законом, Національному банку надається право визначати напрями розвитку сучасних електронних банківських технологій, створювати та забезпечувати безперервне, надійне та ефективне функціонування і розвиток створених ним платіжних систем і систем розрахунків, координувати та контролювати створення електронних платіжних інструментів, платіжних систем, систем автоматизації банківської діяльності та засобів захисту банківської інформації.

Також законом запроваджується здійснення нагляду (оверсайта) за платіжними системами. Визначено його цілі, об’єкти, діяльність Національного банку щодо реалізації повноважень та застосування заходів впливу, відповідальність об’єктів нагляду (оверсайта) за недотримання вимог законодавства України.

Крім того, Нацбанку надано право встановлювати граничні суми розрахунків готівкою для фізичних та юридичних осіб, а також для фізичних осіб-підприємців. Також надано право Державній податковій службі здійснювати контроль за дотриманням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), порядком приймання готівки для подальшого її переказу банком та за дотриманням установлених законодавством обов’язкових вимог щодо забезпечення суб’єктами господарювання можливості розрахунків за товари (послуги) з використанням електронних платіжних засобів.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила цей закон 18 вересня.

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Україна за 8 місяців скоротила імпорт нафти у грошовому вираженні на 67%

Україна за вісім місяців 2012 року скоротила імпорт сирої нафти (включаючи газовий конденсат) до 980,098 млн доларів, що на 67,2% менше обсягу закупівель за аналогічний період 2011 року, повідомив Держстат.

Як повідомляв УНІАН, поставки нафти на НПЗ країни за вісім місяців поточного року зменшилися, за підсумковими даними Міністерства енергетики та вугільної промисловості, порівняно з аналогічним періодом 2011 року на 43,4% – до 3,008 млн тонн. Зокрема, поставки імпортної нафти впали на 69,6% – до 1,194 млн тонн.

Виробництво бензину в країні в січні-серпні 2012 року скоротилося порівняно з аналогічним періодом 2011 року на 39,8% – до 1,194 млн тонн, виробництво дизельного пального впало на 45,3% – до 0,996 млн тонн, а мазуту – на 59,8%, до 0,556 млн тонн.

У серпні 2012 року обсяг переробки нафтової сировини впав порівняно з серпнем 2011 року на 59,1% – до 308,4 тис. тонн.

Довідка УНІАН. Основною причиною скорочення переробки на українських НПЗ стала зупинка в березні цього року Лисичанського НПЗ (входить до структури ТНК-ВР), що призвела до скорочення поставок нафти на підприємство. Наразі в Україні переробку нафтової сировини здійснюють Кременчуцький НПЗ (ПАТ «Укртатнафта», Полтавська обл.) і Шебелинський ГПЗ.

В Україні знаходиться шість нафтопереробних заводів загальною потужністю переробки 51 млн тонн нафти на рік.

У 2011 році поставки нафтової сировини на українські НПЗ скоротилися на 16,1%, порівняно з 2010 роком, до 9,255 млн тонн. Минулого року НПЗ переробили 9,049 млн тонн нафтової сировини, що на 18,4% менше, ніж за 2010 рік.

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УНІАН