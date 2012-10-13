Площа морських територій, що охороняються, за останнє десятиліття збільшилася у 10 разів - ООН
13:19, 13 жовтня 2012Різне
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Площа морських територій, що охороняються, у світі збільшилася у 10 разів за останнє десятиліття.
Як передає Російська служба Бі-Бі-Сі, про це йдеться у звіті ООН.
На даний час статус території, що особливо охороняється, мають 2% площі світового океану. ООН поставила за мету збільшити цю частку 10% до 2020 року.
Морські біологи вітають цю новину, але наголошують, що країни надають особливого статусу віддаленим морським територіям, які, в основному, мало використовуються, тоді як території поблизу густонаселених прибережних зон значно більше потребують охорони.
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