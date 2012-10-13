Президент України Віктор Янукович увів до складу Національного антикорупційного комітету ряд посадовців за посадою.

Текст указу розміщено на офіційному сайті глави держави.

Зокрема, пункт положення про Національний антикорупційний комітет доповнюється новим абзацом, за яким до складу комітету за посадою входять прем'єр-міністр України, голова Служби безпеки України, глава Адміністрації Президента України, а також за згодою голова Верховної Ради України, голова Верховного Суду України, генеральний прокурор України, голова Вищої ради юстиції, голова Рахункової палати.

До складу комітету також включаються інші представники державних органів, Адміністрації Президента України, наукових і науково-дослідних установ, громадських організацій. При цьому чисельність представників громадських організацій має становити не менше однієї п'ятої від складу комітету.

Громадська рада попередньо розглядає пропозиції стосовно включення до складу комітету представників громадських організацій і передає такі пропозиції разом зі своїми висновками виконавчому секретареві комітету.