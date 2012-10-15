ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 15 жовтня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» подає матеріал «Страховики побоюються зловживань клінік після введення обов'язкового медстрахування», в якому пише: страховики вважають, що запропонований механізм обов'язкового медичного страхування потребує коректування, і просять допустити до активної участі в обговоренні правок і доповнень до законодавчої ініціативи.

http://delo.ua/finance/strahovschiki-opasajutsja-zloupotreblenij-klinik-posle-vvedenija-objaz-187079/

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Також «Дело» публікує матеріал «УДАР» пропонує «Батьківщині» здати Київ кандидатам від Кличка», в якому пише: «УДАР» зняв з виборів 32 своїх кандидатів на користь представників опозиції, якій запропонував відкликати 26 своїх кандидатів. Якщо угода вдасться, то «ударівці» йтимуть на вибори у 7 округах у Києві, а "Батьківщина" – у двох.

http://delo.ua/ukraine/udar-predlagaet-batkivschine-sdat-kiev-kandidatam-ot-klichko-187178/

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«Дело» в матеріалі «До складу антикорупційного комітету ввійшли Азаров і Льовочкін» пише: Президент України ввів до складу Національного антикорупційного комітету низку посадовців.

http://delo.ua/ukraine/v-sostav-antikorrupcionnogo-komiteta-voshli-azarov-i-levochkin-187163/

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Видання «Комерсант-Україна» в публікації «Стабільно погано» пише: складна ситуація у світовій та українській економіці призвела до стагнації зовнішньої торгівлі – темпи зростання експорту та імпорту, за даними Держстату, ледве сягають 3-6%, а в серпні вони й узагалі перебували на рівні 1%. При цьому дефіцит зовнішньої торгівлі продовжує зростати швидше і вже перевищив 10 млрд дол. Поліпшення може наступити тільки завдяки активізації світової економіки і курсової волатильності гривні, відзначають експерти.

http://www.kommersant.ua/doc/2044917

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Також «Комерсант-Україна» в публікації «Українці змінюють запаси» пише: у перший місяць осені українці розмістили на валютних депозитах рекордний з початку року обсяг коштів – 611 млн дол., вилучивши з банківських рахунків гривневі вклади на 2,4 млрд грн. У жовтні населення продовжить конвертувати заощадження у валютні депозити, кажуть банкіри, додаючи, що надлишок валюти може спонукати фінустанови знизити відсоткові ставки.

http://www.kommersant.ua/doc/2044927

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Видання «Сегодня» в публікації «У київських супермаркетах почалися війни» пише: після вбивства у «Каравані» городяни скаржаться на охорону, а та каже, що її провокують самі відвідувачі.

http://www.segodnya.ua/regions/kiev/V-kievskih-supermarketah-nachalos-voyny.html

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Також «Сегодня» в публікації «Українців чекає життя за безготівкою» пише: у магазинчиках, перукарнях і таксі з'являться платіжні термінали, інакше — штраф 8500 грн.

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Ukraincev-zhdet-zhizn-po-beznalu-.html

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Чому капітал біжить із Росії і як це впливає на економіку» пише: світ змінився, і за браком кардинальних системних перетворень непривабливість Росії для зовнішніх і внутрішніх інвесторів почне підривати її економіку.

http://www.vedomosti.ru/politics/news/4998901/strana_kapitalnogo_ottoka

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Також «Ведомости» у публікації «Клієнти «Газпрому» домагаються пом'якшення умов» пишуть: італійська Eni наполягає на скасуванні найважливішого контрактного принципу концерну: «бери або плати».

http://www.vedomosti.ru/companies/news/4998891/ne_beri_i_ne_plati

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Видання «Известия» у публікації «Іпотечний ринок вперше перевищить трильйон рублів за рік» пише: при цьому дедалі менше росіян доводять свої кредити до прострочення.

http://izvestia.ru/news/537655

(УНІАН)