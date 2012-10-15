Хорошковський відбув до Німеччини. Основні питання переговорів - інвестиції та енергетика

Перший віце-прем’єр-міністр України Валерій Хорошковський відбув з робочим візитом до Берліна для обговорення питань двосторонньої співпраці та пошуку шляхів інтенсифікації співробітництва у сфері бізнесу, інвестицій, енергетики.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі першого віце-прем’єра.

У рамках програми візиту заплановані зустрічі В.Хорошковського з віце-канцлером, федеральним міністром економіки і технологій Німеччини Філіпом Рьослером, представниками «Дойче банку» та німецькими компаніями, що працюють або мають наміри започаткувати інвестиційні проекти в Україні.

Перший віце-прем’єр також виступить у Фонді Кьорбера та візьме участь у дискусії на тему «Політичне майбутнє відносин Україна – ЄС» з німецькими політиками та провідними експертами.

*** За обсягами взаємної торгівлі і за обсягом прямих інвестицій в економіку України Німеччина посідає друге місце серед країн світу. Обсяг двосторонньої торгівлі між Україною та Німеччиною сягає 9,5 млрд доларів США. Прямі інвестиції в економіку України становлять 7,4 млрд доларів США.