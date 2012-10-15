"Регіонали" пропонують ВР завтра розглянути максимум 30 питань

Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов пропонує під час завтрашнього пленарного засідання парламенту розглянути максимум 30 питань, які визначені Президентом та урядом як невідкладні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Єфремов заявив сьогодні під час погоджувальної ради.

За його словами, домовленості про те, що парламент має розглядати до виборів найважливіші питання, було досягнуто вже давно.

«Враховуючи наш досвід роботи – що максимально ми можемо розглянути десь 30 або трохи більше законопроектів і має бути сформований порядок денний на завтра», - сказав О.Єфремов.

Він також додав, що парламент обрав правильну форму роботи до виборів – лише один пленарний день на тиждень.

«Систему роботи ми обрали правильно, бо це дозволяє нам ухвалити основні законодавчі ініціативи», - сказав О.Єфремов.