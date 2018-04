Нобелівську премію з економіки традиційно присудили американцям

Нобелівську премію з економіки 2012 року одержали два американських учених: Елвін Рот (Alvin E. Roth) із Гарварду і Ллойд Шеплі (Lloyd Shapley) з університету Каліфорнії, уточнює Лента.ру. (Раніше сайт повідомляв, що премія дісталася Стівену Россу і Л.Шеплі - УНІАН).

Пряма трансляція оголошення велася на офіційному сайті Нобелівського комітету.

Премію присуджено за «теорію стабільного розподілу й практику устрою ринків» (The Theory of Stable Allocations and the Practice of Market Design). У пояснювальній записці до премії йдеться, що Е.Рот і Л.Шеплі в своїх роботах спробували відповісти на одне з основних питань економіки - питання розподілу ресурсів між споживачами найкращим чином. Як приклад наводиться, зокрема, розподіл учнів по школах.

Ні Е.Рот, ні Л.Шеплі не входили до числа основних претендентів на премію - зокрема, вони не згадувалися в авторитетному прогнозі Thompson Reuters.

Нобелівська премія з економіки, як і інші Нобелівські премії, становить вісім мільйонів шведських крон (близько 1,15 мільйонів євро). Вона, на відміну від інших премій, виплачується шведським ЦБ - саме за його ініціативою почали вручатися Нобелівські премії з економіки (перша - в 1969 році).

Варто зазначити, що Нобелівська премія з економіці практично завжди дістається вченим із США. Востаннє американців не було серед лауреатів премії в 1999 році, коли вона дісталася канадцю Роберту Манделлу.

Як повідомляв УНІАН, вручення Нобелівських премій пройде 10 грудня в Стокгольмі. А лауреата премії миру – цього року ним став Євросоюз - нагородять в Осло.