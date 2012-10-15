Закон про захист персональних даних обернеться для бізнесу новими поборами - експерти

Новий закон "Про захист персональних даних", який передбачає створення нового регуляторного органу може обернутися додатковими поборами для бізнесу, не запобігши при цьому зловживанням у процесі формування і управління базами даних.

Про це під час прес-конференції в УНІАН заявив віце-президент УСПП з питань IT-технологій Іван Пєтухов.

На думку експерта, норма закону про створення нового регуляторного органу, наділеного правами технічного регулювання у сфері захисту даних, розробки порядку та умов захисту даних, оцінки комплексних систем захисту інформації, йде врозріз з економічним курсом країни на дерегуляцію. «Я собі вже припускаю суму, яка може бути запропонована до оплати суб'єкту підприємницької діяльності за проведення всіх заявлених (насамперед, оцінкових - УНІАН) заходів. А що це дає технічно і технологічно? Нічого!», - зазначив І.Пєтухов.

За його словами, написання вимог саме по собі не рятує від так званої помилки - впливу людського фактора.

«Його треба виключити і ми повинні зробити для цього все», - додав експерт. Він також нагадав, що стосовно цього є рекомендації європейського зразка, які передбачають, зокрема, навчання персоналу для робіт з базами даних та покладання відповідальності на власника бази даних. «Його (власника баз даних - УНІАН) завдання захищати інформацію. Держорган тут не врятує. Для порівняння: при всій чисельності, міліція не рятує від злочинів і правопорушень», - сказав І.Пєтухов.

У свою чергу член Громадської ради при Держслужбі з питань захисту персональних даних Олександра Матвійчук звернула увагу, що в новому законі неправильно розставлені акценти. «Закон сам по собі акцентує увагу на захист персональних даних, а варто було б акцентувати увагу на праві громадянина на збереження персональних даних. На додаток, у нас вводять додатковий орган, наділений надповноваженнями - визначати технічні умови обробки і захисту інформації», - сказала О.Матвійчук. За її словами, закон не вирішує питань тотального наступу на особисте життя. «Якщо закон набуде чинності, на кожного заведуть досьє, але не скажуть, як ця інформація буде захищатися. Незрозуміло також, навіщо державі так глибоко брати участь у житті громадянина, і чи зможе громадськість проконтролювати державу, яка має намір контролювати громадян», - підкреслила експерт.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня парламент прийняв у цілому Закон «Про внесення змін до Закону України «Про захист персональних даних». Законом змінено сферу дії Закону «Про захист персональних даних», в тому числі визначено, що його дія поширюється на всі дії з обробки персональних даних, а не тільки в базах персональних даних.

Водночас експертна рада з питань свободи інформації та захисту приватності при Представникові Уповноваженого з питань доступу до публічної інформації та захисту персональних даних звернувся до Президента України Віктора Януковича з проханням ветувати Закон про внесення змін до Закону "Про захист персональних даних".

У зверненні зазначається, що окремі положення прийнятого закону суперечать Конституції України і не відповідають повною мірою європейським стандартам.