Анонс на 16 жовтня

* Відбудуться пленарні засідання ВРУ

* Міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк візьме участь у III Українському зерновому конгресі. У його роботі візьмуть участь близько 300 учасників з різних країн. Це виробники, переробники, експортери та імпортери зерна, провідні експерти зернового ринку України, США, ЄС, Бразилії, Росії та ін. Під час роботи конгресу Микола Присяжнюк виступить з доповіддю про розвиток зернового ринку шляхах формування ефективної аграрної політики в Україні.

* Заступник голови Партії регіонів, віце-прем'єр-міністр України Сергій Тігіпко відвідає приватне акціонерне товариство "Отіс", яке спеціалізується на виготовленні ліфтів і запчастин до них.

* Відбудеться урочисте відкриття IV Національної виставки-презентації «Інноватика в сучасній освіті». Організатори: МОН України, АПН та компанія «Виставковий Світ». Виставка представить з 27 регіонів України 625 навчальних закладів різних рівнів і форм власності.

* Круглий стіл на тему: «Державна житлова політика України: проблема соціально-економічної ефективності». Організатор - Національний інститут стратегічних досліджень. Питання: Вплив державної житлової політики на економічне, соціальне, демографічний розвиток країни. Шляхи підвищення соціально-економічної ефективності державної житлової політики. Нова державна житлова політика і перспективи вирішення житлової проблеми в Україні. Учасники: Ігор Лисов, заступник голови Комітету ВРУ з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики; Володимир Грищенко, голова ради Всеукраїнської асоціації "Укрмолодьжитло"; Володимир Денисенко, начальник ГУ житлового забезпечення КМДА; Павло Матіаш, виконавчий директор Української національної іпотечної асоціації, Іван Салій, голова Наглядової ради Асоціації «Всеукраїнський союз виробників будівельних матеріалів та виробів» та ін.

* Прес-конференція на тему: «Коли державний борг переростає в беззаконня. Корупція в правоохоронних органах ». Учасники: Дмитро Ірин, директор приватної охоронної фірми, адвокат потерпілого.

* Прес-конференція щодо проведення робіт з екологічної санації території та об'єктів ВАТ «Радикал». Учасники: заступник голови КМДА Анатолій Голубченко, начальник ГУ промислової, науково-технічної та інноваційної політики Людмила Денисюк; начальник проектно-конструкторського відділу СП «Єврохім» Ілля Дрель; уповноважена особа «С.І. Груп Консорт ЛТД» Ілля Марчевський.

* 12-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Громадський контроль за наданням житлово-комунальних послуг». Будуть представлені підсумки проекту «Житлово-комунальні послуги - під контроль громадськості», який реалізує коаліція з шести громадських організацій на чолі з Всеукраїнською асоціацією сприяння самоорганізації населення. Згідно з результатами дослідження та регіональних громадських обговорень експертами розроблені двадцять проектів нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади, які повинні забезпечити дієвий вплив споживачів та органів самоорганізації населення на якість житлово-комунальних послуг та запобігти зловживанням у цій сфері. Ця ініціатива була підтримана учасниками Сьомої всеукраїнської науково-практичної конференції з питань самоорганізації населення, що пройшла нещодавно в Львові з представництвом усіх регіонів України. Учасники: голова Всеукраїнської асоціації сприяння самоорганізації населення Андрій Крупник, директор департаменту житлової політики Міністерства регіонального будівництва і ЖКГ України Віталій Шаповаленко, експерт з питань ЖКГ Асоціації Євгена Абрамова. Проект "Житлово-комунальні послуги - під контроль громадськості" реалізується за підтримки Pact Inc., Фонду Східна Європа та МФ «Відродження» (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). (048) 738-68-30, (066) 754-06-12. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Прес-конференція в рамках 4-го Міжнародного Форуму з відновлюваної енергетики та енергоефективності на тему: "Україна нарощує власні виробничі потужності у сфері відновлюваної енергетики". Учасники: Микола Пашкевич, голова Держагентства з енергоефективності та енергозбереження України, Віталій Давій, президент Асоціації учасників ринку альтернативних видів палива та енергії України; В'ячеслав Єременко, ген.директор Керуючої компанії «Вітрові парки України» Сергій Новацький, гендиректор "Українські системи СОЛАР".

* Відбудеться відеоміст Москва - Київ на тему: "Єдиний торговий простір Європа - Євразія. Майбутнє проекту". Учасники в Києві: урядовий уповноважений з питань співробітництва з країнами СНД Валерій Мунтіян; політолог, голова правління Інституту української політики Костянтин Бондаренко; політолог Дмитро Видрін. У Москві: міністр з торгівлі Євразійської економічної комісії Андрій Слєпньов; член кореспондент РАН Андрій Спартак; спеціальний представник Президента Росії з взаємодії з організаціями співвітчизників за кордоном, депутат ГД від "Єдиної Росії" Олександр Бабаков («РІА-Новини», вул. Станіславського, 3, оф. 50). Потрібна акредитація. Телефони: 098-077-97-78, (063) 573-72-21, evtushenko@rb.com.ua.

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