ЄС продовжив санкції щодо Білорусі

Мінськ. Євросоюз продовжив діючі санкції стосовно Білорусі до 31 жовтня 2013 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, відповідне рішення, текст якого розміщений на офіційному сайті Ради Євросоюзу, було ухвалене сьогодні на засіданні Ради міністрів закордонних справ країн ЄС у Люксембурзі.

У своєму рішенні Рада знову закликає владу Білорусі припинити переслідування громадянського суспільства, політичної опозиції і незалежних ЗМІ, а також закликає офіційний Мінськ співпрацювати з нещодавно призначеним спецдоповідачем Ради ООН з прав людини по ситуації в Білорусі (Міклошем Харашті, Угорщина).

«Оскільки не всі політв'язні були звільнені, а звільнені не були реабілітовані, а також зважаючи на відсутність поліпшення у сфері пошани прав людини, верховенства закону і демократичних принципів рада ухвалила рішення продовжити дію обмежувальних заходів до 31 жовтня 2013 року», - йдеться у рішенні ЄС.

У документі також наголошується, що рада знову повторює свій заклик негайно звільнити і реабілітувати усіх політв'язнів у Білорусі.

«Рада розцінює звільнення вітебського активіста КХП-БНФ Сергія Коваленка як позитивний сигнал, але шкодує, що це було викликано проханням до президента за помилуванням», - наголошується в документі.

Окрім цього, рада висловлює стурбованість з приводу інформації про додаткові тюремні строки і повідомлень про неналежне поводження з політв'язнями.

При цьому, Євросоюз готовий почати переговори про спрощення візового режиму і угоду про реадмісію, що дозволить активізувати контакти між людьми і піде на користь білоруським громадянам. Рада висловлює жаль, що білоруська влада досі не відповіла на цю пропозицію, оприлюднену Єврокомісією ще у червні 2011 року.

Довідка УНІАН. На даний час під візові і економічні санкції ЄС підпадають 243 фізичних і 32 юридичні особи, зокрема Президент Білорусі Олександр Лукашенко.