ТОП-10 за 15 жовтня

Японія може стати новим осередком кризи з показником держборгу 237% ВВП - МВФ

Депутат пропонує сформувати Наглядову раду Держзембанку

Обсяг торгів на Українській біржі минулого тижня знизився на 26%

В Україні створять науковий центр із дослідження генно-модифікованих організмів

"Одеса-Броди-Гданськ" ставить під питання «розморозку» "Бургас-Александруполіса" – експерт

Україна за продовження чинної програми з МВФ, а не розробку нової

ФДМУ реалізував на біржі пакети акцій шести газопостачальних компаній

На ЗЗФ скасовано наказ про скорочення і готується збільшення штату

НБУ хоче лібералізувати вимоги при інкасації незначних обсягів цінностей

Україна витратила на обслуговування і погашення держборгу майже 69 млрд грн

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Японія може стати новим осередком кризи з показником держборгу 237% ВВП - МВФ

Міжнародний валютний фонд висловив побоювання, що уряд Японії не зможе найближчим часом понизити дефіцит державного бюджету, а державний борг країни до кінця року становитиме 237% ВВП, цитує економістів МВФ The Wall Street Journal.

За словами експертів, Японія переживає найтяжчий період збільшення державного боргу серед розвинених країн. Згідно зі щорічним оглядом МВФ, Японія перебуває в гіршому становищі, аніж навіть Греція з показником держборгу у 198% ВВП та Італія (126% ВВП). І хоча внутрішній борг країни мінімізує ризики в короткостроковій перспективі, значною мірою ситуацію погіршує тиск з боку світових інвесторів та економістів, які чекають від уряду Японії вживання непопулярних заходів і рішучих дій щодо наведення ладу в державних фінансах.

«Ситуація в Японії справді тривожна і заслуговує на те, щоб визнати це», - цитує WSJ заступника міністра фінансів Японії Такехіко Накао. З-поміж причин погіршення економічної ситуації в Японії економісти називають популістські кроки уряду в частині податкового регулювання, а також низку територіальних спорів, що виникли недавно суперечок, які помітно зіпсували торгові відносини Японії із сусідами.

Нагадаємо, минулого тижня МВФ понизив прогноз розвитку найбільшої економіки ЄС – Німеччині у 2013 році до 0,9% з попередньої оцінки в 1,4%. При цьому ряд німецьких науково-дослідних центрів висловили стурбованість значною вірогідністю настання рецесії в Німеччині в 2013 році.

У липні МВФ понизив прогноз світового зростання на 2013 рік до 3,9%, але зберіг прогноз на поточний рік незмінним - на позначці 3,5%. А наприкінці вересня голова Фонду Крістін Лагард повідомила, що ці прогнози будуть найближчим часом понижені.

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Депутат пропонує сформувати Наглядову раду Держзембанку

Народний депутат Олександр Козуб (Партія регіонів) пропонує сформувати склад Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Державний земельний банк».

Про це йдеться в проекті постанови №11324, внесеному до парламенту 12 жовтня 2012 року.

Депутат пропонує включити до складу Наглядової ради Григорія Калетніка, Олексія Плотнікова, Ігоря Прасолова, Дмитра Притику (всі - Партія регіонів) і Романа Ткача (НУНС).

Як повідомляв УНІАН, Кабмін своєю постановою №609 від 2 липня 2012 року створив Державний земельний банк із статутним капіталом 120 млн. грн, 100% якого належить державі.

З 14 жовтня 2012 р. в Україні набув чинності Закон «Про внесення змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» щодо Державного земельного банку».

9 жовтня 2012 року Президент України Віктор Янукович підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» щодо Державного земельного банку».

Верховна Рада прийняла цей закон 18 вересня 2012 року.

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Обсяг торгів на Українській біржі минулого тижня знизився на 26%

Загальний обсяг торгів на Українській біржі за тиждень з 8 по 12 жовтня знизився майже на 26% - до 360,9 млн грн, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Обсяг торгів на строковому ринку Української біржі становив 209 млн грн, обсяг торгів цінними паперами за тиждень становив 151 млн. грн.

За підсумками торгів за минулий тиждень індекс українських акцій, що розраховується Українською біржею, знизився на 8,22% - до 878,35 пункта.

Станом на 11 жовтня для забезпечення виконання договорів щодо цінних паперів, укладених на Українській біржі, в депозитарії заздалегідь зарезервовано грошові кошти на суму 42,7 млн грн і цінні папери на суму 730 млн грн.

Лідерами негативного впливу на індекс українських акцій стали іменні прості акції ПАТ "МК «Азовсталь», вплив яких становив -20,07 індексного пункта, ПАТ "Центренерго" (-16,88) і ПАТ "Мотор Січ" (-14,59).

Лідерами обороту за тиждень стали акції "Мотор Січі", обсяг торгів за якими становив 8,4 млн грн, на другому місці папери "Центренерго" - 7 млн грн, далі йде "Єнакіївський металургійний завод" - 4,9 млн грн. Частка вказаних цінних паперів в обороті становить 22,75%, 19,33% і 13,35% відповідно.

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В Україні створять науковий центр із дослідження генно-модифікованих організмів

Кабмін уповноважив державну організацію «Інститут харчової біотехнології і геноміки» Національної академії наук України (НАНУ) проводити дослідження генно-модифікованих організмів (ГМО). Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки, молоді і спорту.

Наголошується, що раніше в Україні не було системи науково-методологічної координації лабораторій, які досліджують продукцію, що містить ГМО.

Науково-методологічний центр на базі «Інституту харчової біотехнології і геноміки» відповідатиме за тестування і розробку методів виявлення генно-модифікованих компонентів.

Згідно з повідомленням прес-служби, Інститут харчової біотехнології і геноміки НАНУ – найкраще методологічно і технічно оснащена установа для формування нового дослідницького центру, яка має досвід розробки методів визначення якісного і кількісного вмісту ГМ-компонентів.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України вніс на розгляд Верховної Ради законопроект “Про внесення змін до деяких законів України щодо інформування населення про вміст у харчовій продукції генетично модифікованих організмів” (№ 11299).

Законопроектом передбачене внесення змін до Закону України "Про безпеку і якість харчових продуктів", якими пропонується заборонити обіг харчових продуктів, що містять ГМО або одержані з їх використанням, до їх державної реєстрації.

Також пропонується внести зміни до деяких законодавчих актів, відповідно до яких на етикетці харчового продукту повинна вказуватися інформація про наявність ГМО, якщо частка ГМО в харчовому продукті перевищує 0,9%.

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"Одеса-Броди-Гданськ" ставить під питання «розморозку» "Бургас-Александруполіса" – експерт

Продовження нафтопроводу Одеса-Броди до Гданська ставить під питання перспективи можливої «розморозки» проекту Бургас-Александруполіс, за яким планувалося поставляти російську нафту.

Про це в інтерв'ю корпоративному журналу «Трубопровідний транспорт нафти» (№10) сказав заступник віце-президента «Транснафти» Ігор Кацал.

«Тепер, із введенням в лад БТС-2 (Балтійська трубопровідна система-2), нам ніщо не загрожує. Використання нафтопроводу Одеса-Броди-Плоцьк-Гданськ просто замістить обсяги російської нафти, що вибувають, – не більше. Інша річ, що це ставить під питання перспективи можливої «розморозки» проекту Бургас-Александруполіс», - сказав І.Кацал.

При цьому він наголосив, що перспективи відновлення транзиту російської нафти на ділянці Броди-Одеса немає. Побудовано БТС-2, і ті обсяги, які раніше йшли через Україну, тепер поставляються через Усть-Лугу, додав він.

«Чи є ймовірність використання маршруту Одеса-Броди-Будковце? Так, і останнім часом вона зросла. Зумовлене це скороченням обсягів поставок російської нафти до Чехії. Очевидно, що це ніяк не пов'язане з «Транснафтою», це питання постачальників і споживачів, проте факт залишається фактом», - сказав він.

І.Кацал відзначив, що Україна, якій треба вирішувати проблему втрати вантажообігу на маршруті Одеса-Броди, вже веде переговори зі словацькою компанією «Транспетрол», обговорюючи варіанти транспортування легкої азербайджанської нафти через Словаччину до Чехії. За його словами, раніше словаки не були в цьому зацікавлені, але тепер, втративши обсяг 2-3 млн тонн транзитної нафти, вони отримали зрозумілу мотивацію.

І.Кацал повідомив, що від Бродів до Будковце йдуть дві труби. Одна вже заповнена легкою азербайджанською нафтою, і особливих технічних проблем для початку поставок немає. Інше питання – ресурси, зауважив він.

«В Азербайджані видобуток падає. Вільної нафти для цього маршруту немає, адже їм треба ще завантажувати Баку-Джейхан. Але ж є ще казахстанська нафта, зокрема, нафта Каспійського трубопровідного консорціуму. За яким маршрутом вона піде, враховуючи «замороження» проекту Бургас-Александруполіс і завантаженість турецьких проток?» - сказав він.

Експерт наголосив, що не можна не брати до уваги й те, що Україна не відмовилася від проекту «Сарматія», будівництва маршруту Одеса-Броди-Плоцьк-Гданьск. У його реалізації віднедавна зацікавлена й Польща. Адже тепер, коли чимало постачальників вибирають маршрут на Усть-Лугу, у напрямку Адамової Застави «Транснафта» качає на 1 млн тонн на місяць менше, ніж раніше. А це приблизно в рівних частках зачіпає не тільки польський, але й німецький ринок, відзначив він.

Як повідомляв УНІАН, нафтопровід потужністю 35 мільйонів тонн на рік з можливим розширенням до 50 мільйонів тонн планувалося прокласти з порту Бургас на Чорному морі до порту Александруполіс на Егейському морі. Бургас-Александруполіс, як його конкурент нафтопровід Самсун-Джейхан, призначений для транспортування нафти сушею в обхід переобтяжених чорноморських проток Босфор і Дарданелли.

Росія, Болгарія і Греція підписали міжурядову угоду про будівництво майже 300-кілометрового нафтопроводу в 2007 році. Для реалізації проекту сторони 6 лютого 2008 року зареєстрували компанію Trans-Balkan Pipeline B.V. Росії у ній належить 51%, Болгарія і Греція порівну ділять 49%. Учасниками проекту з російського боку є «Транснафта», «Роснафта» і «Газпром нафта».

Керівництво Болгарії в грудні заявило про намір припинити дію міжурядової угоди за проектом будівництва трансбалканського нафтопроводу, повважавши його економічно невигідним. 11 березня Болгарія розрахувалася за всіма зобов'язаннями за проектом будівництва нафтопроводу Бургас-Александруполіс і має право офіційно вийти з проекту.

Ідея проекту будівництва Євроазіатського нафтотранспортного коридору Одеса-Броди-Плоцьк-Гданськ виникла у середині 90-х років. Вона передбачала будівництво нового транспортного коридору нафти, який дав би можливість поставляти каспійську нафту в країни Західної і Центральної Європи.

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Україна за продовження чинної програми з МВФ, а не розробку нової

Україна вважає за доцільне продовження діючої програми співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ), яка була почата в 2010 році, а не розробку нової. Така позиція делегації України була заявлена в ході пленарного засідання Ради керівників МВФ і Світового банку, яке відбулося 12 жовтня в Токіо, повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

“Представники України вважають, що доцільнішим є продовження діючої програми кредитування "стенд-бай", аніж підготовка і розробка нової програми співпраці з МВФ. В Україні розраховують на приїзд до кінця 2012 року місії МВФ для обговорення продовження дії програми "стенд-бай", - йдеться в повідомленні.

Українську делегацію очолив голова Нацбанку Сергій Арбузов (керівник від України в МВФ), до її складу увійшли міністр фінансів Юрій Колобов (заступник керівника від України в МВФ), міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко, заступник голови Національного банку України Ігор Соркін, голова правління "Укрексімбанк" Микола Удовиченко.

Нагадаємо, що тривають переговори України з МВФ щодо продовження програми співпраці.

Після схвалення дворічної програми stand-by влітку 2010 року Україна одержала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року було виділено другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол.

Після цього виділення коштів за програмою було заморожено через невиконання Україною ряду узятих на себе зобов'язань, зокрема щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.

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ФДМУ реалізував на біржі пакети акцій шести газопостачальних компаній

Фонд державного майна України (ФДМУ) реалізував на біржі такі держпакети акцій: 2,554% акцій ПАТ "Львівгаз", 9,906% ПАТ "Харківміськгаз", 1,978% ПАТ «Підволочиськгаз», 1,2% ПАТ «Дніпрогаз», 7,49% «Збаражгаз», 2,70% ПАТ «Чортківгаз».

Як повідомили УНІАН у прес-службі ФДМУ, торги відбулися на фондовій біржі ПФТС у п'ятницю, 12 жовтня.

Реалізаційна ціна 2,554% акцій ПАТ "Львівгаз" становила 1 млн 138,9 тис. грн, 9,906% ПАТ "Харківміськгаз" - 357 тис. 106 грн, 1,978% акцій ПАТ «Підволочиськгаз» становила 142 грн, 1,2% ПАТ «Дніпрогаз» - 89 тис. 742 грн, 7,49% «Збаражгаз»- 598 грн, 2,70% ПАТ «Чортківгаз» - 174 грн.

Покупцем 2,554% акцій ПАТ "Львівгаз", 9,906% ПАТ "Харківміськгаз" і 1,2% ПАТ «Дніпрогаз» виступила компанія "Газтек", всі інші, виставлені на продаж міноритарні пакети акцій, були куплені фізособами.

Нагадаємо, ФДМУ планує 10-12 жовтня ц.р. реалізувати на фондових біржах міноритарні держпакети акцій 16 газопостачальних компаній.

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На ЗЗФ скасовано наказ про скорочення і готується збільшення штату

На Запорізькому заводі феросплавів (ЗЗФ) скасовано наказ про скорочення штату співробітників, а також готується збільшення штату на 350 осіб до кінця року, після прийняття постанови уряду, якою врегульовано тариф на електроенергію для підприємства.

Як повідомляє управління з питань преси та інформації Запорізької облдержадміністрації, про це сьогодні на оперативній нараді у ЗОДА, заявив голова правління ПАТ ЗЗФ Павло Кравченко.

«Як підкреслив голова правління ПАТ ЗЗФ Павло Кравченко, наказ про скорочення штату співробітників скасовано. Замість цього підприємство планує до 1 січня 2013 року прийняти на роботу ще 350 осіб. У відділ кадрів вже надійшло близько 200 заяв від охочих працювати», - повідомляє управління на офіційному сайті ЗОДА.

Згідно з інформацією, розміщеною на сайті обладміністрації, це стало можливим завдяки постанові Кабінету Міністрів «Деякі питання забезпечення стабілізації роботи електрометалургійних підприємств України» від 1 жовтня.

«Згідно з даним документом, для ПАТ «Запорізький завод феросплавів» введено прийнятний тариф - 6 центів за 1 кВт», - йдеться у повідомленні ОДА.

Водночас в інформації Запорізької облдержадміністрації вказується, що механізм переходу заводу на більш низький тариф досить складний.

«Щоб підприємство могло скористатися рішенням Кабміну, відповідні державні структури - НКРЕ, Мінпаливенерго, ДП «Енергоринок» повинні розробити і внести зміни в порядок роботи на оптовому ринку електроенергії. Проект даних змін вже готовий. Необхідно передати його на розгляд ради Оптового ринку, після чого погодити та затвердити в Мінпаливенерго, НКРЕ та Антимонопольному комітеті», - йдеться у повідомленні ОДА.

Як повідомляв УНІАН, ПАТ «Запорізький завод феросплавів» у листопаді планував практично повністю зупинити виробництво. 9 серпня заступник голови Запорізької обласної обкому профспілки металургів і гірників (ПМГУ) Валерій Сєдов заявив, що профком підприємства отримав від адміністрації повідомлення про скорочення в листопаді поточного року 1 350 осіб з 2200.

При цьому він зазначив, що скорочення персоналу ЗЗФ зумовлене ​​неможливістю забезпечити рентабельність роботи заводу, у зв'язку із занадто високою вартістю електроенергії для даного підприємства - більше 50% в собівартості виробництва феросплавів.

11 вересня в Дніпропетровську в ході всеукраїнської наради з підтримки реального сектора економіки Президент України Віктор Янукович дав доручення до 1 жовтня вирішити проблемні питання Запорізького заводу феросплавів.

Довідка УНІАН. ПАТ «Запорізький завод феросплавів» - один з найбільших в Європі виробників феросплавів. Єдиний в СНД комбінат, що виплавляє широкий сортамент марганцевих і кременистих феросплавів, металевий марганець. Входить в Українську асоціацію виробників феросплавів. Частка внутрішнього ринку в постачаннях ЗЗФ становить 30-35%. Продукція експортується в країни СНД, Європейського Союзу, Азії та Африки.

У 2011 році підприємство скоротило в порівнянні з 2010 роком обсяги виробництва феросплавів на 29,25% - до 300,127 тис. тонн.

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НБУ хоче лібералізувати вимоги при інкасації незначних обсягів цінностей

Національний банк України (НБУ) має намір надати банкам право самостійно визначати рівень охоронних заходів при інкасації незначних обсягів цінностей.

"При інкасації та перевезенні валютних цінностей броньованим автотранспортом не нижче 3-го класу захисту згідно з ДСТУ 3975-2000 та обладнаним технічними засобами захисту цінностей, в обсягах до 500 мінімальних заробітних плат (з 1 жовтня 2012 року вона становить 1,118 тис. грн - УНІАН) включно керівник банківської установи має право самостійно визначити необхідні охоронні заходи", - йдеться в проекті змін до Інструкції з організації інкасації коштів і перевезення валютних цінностей в банківських установах в Україні.

Як вказується в Аналізі регулятивного впливу проекту змін до Інструкції, також обов'язковими вимогами є страхування життя інкасаторів і страхування в повному обсязі перевезених цінностей.

Згідно з документом, інкасація цінностей на суму до 5 тис. мінімальних заробітних плат повинна здійснюватися з використанням інкасаторських сейфів і спецпристроїв (кейси, контейнери з використанням звукової, димової сигналізації і т.д.) або вогнепальної зброї. Регулятор планує дозволити перевезення сум до 20 тис. мінімальних зарплат за наявності сейфів тимчасового зберігання цінностей та вогнепальної зброї, а більше цієї суми - при залученні оперативного автотранспорту для супроводження і додатково не менше двох інкасаторів або охоронців, озброєних вогнепальною зброєю.

Як повідомляв УНІАН, у поточному році в Україні було зафіксовано декілька резонансних нападів на відділення комерційних банків.

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Україна витратила на обслуговування і погашення держборгу майже 69 млрд грн

З початку 2012 року до 15 жовтня витрати з обслуговування державного боргу України становили 18,224 млрд грн (у т.ч. з внутрішнього держборгу - 12,996 млн грн, із зовнішнього - 5,228 млрд грн). Про це повідомляє Державна казначейська служба.

Згідно з наданою інформацією, на витрати з обслуговування державного боргу щомісячним розписом асигнувань загального фонду Державного бюджету України на січень-жовтень 2012 року передбачено 22 507,9 млн грн.

Станом на вказану дату витрати з погашення державного боргу складають 50,769 млрд грн (у т.ч. із внутрішнього держборгу - 27,05 млрд грн, із зовнішнього - 23,719 млрд грн). При цьому на погашення держборгу щомісячним розписом фінансування загального фонду на січень-жовтень 2012 року передбачено 58,342 млрд грн.

Надходження від державних запозичень склали 83,886 млрд грн (у т.ч. із внутрішніх - 55,111 млрд грн, із зовнішніх - 28,775 млрд грн).

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України в четвертому кварталі 2012 року планує погасити державні борги на 16,4 млрд грн, а залучення до загального фонду планує на рівні 6,9 млрд грн.

За планами міністерства, орієнтовний показник державного боргу на кінець IV кварталу має складати близько 404,1 млрд грн. При цьому обясг внутрішнього державного боргу складе 193,7 млрд грн, або 47,9%, а зовнішнього - 210,4 млрд грн, або 52,1%.

Згідно з Державним бюджетом України, граничний розмір державного боргу на 31 грудня 2012 року встановлено на рівні 416,326 млрд грн. При цьому уряд може надати держгарантії на 68,8 млрд грн.

Державний і гарантований державою борг України на 31 серпня 2012 року склав 491,879 млрд грн, або 61,539 млрд дол., у т.ч. прямий держборг склав 390,84 млрд грн.

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УНІАН