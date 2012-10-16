Товарообіг України і Німеччини скоро досягне докризового рівня, запевняє Хорошковський

Перший віце-прем'єр-міністр України Валерій Хорошковський і віце-канцлер, федеральний міністр економіки і технологій ФРН Філіп Рьослер вважають, що вже ближчим часом обсяг двосторонньої торгівлі наблизиться до докризового рівня.

Про це йшлося під час зустрічі, яка відбулася 15 жовтня у Берліні, повідомила УНІАН прес-служба В.Хорошковського.

У ході зустрічі сторони обговорили ключові теми двосторонніх відносин, зокрема, питання торгівлі, співпраці в інвестиційній і енергетичній сферах.

В.Хорошковський і Ф.Рьослер зазначили, що обсяг двосторонньої торгівлі між нашими країнами демонструє високі темпи зростання. Співрозмовники погодилися, що вже ближчим часом країни наблизяться до докризового рівня, коли показники товарообороту вперше перевищили 10 млрд євро.

Збільшенню українського експорту до Німеччини, на думку В.Хорошковського, сприятиме поглиблена і всеосяжна зона вільної торгівлі між Україною і ЄС, а також введення ЄС безвізового режиму стосовно України.

За його словами, двосторонній інтерес представляє також спільна реалізація інвестиційних проектів у сфері інфраструктури, сільськогосподарського машинобудування, переробки і вирощування аграрної продукції, співпраця у транспортній і енергетичній галузях тощо. Сторони домовилися активізувати діалог з метою реалізації спільних українсько-німецьких проектів у цих галузях.