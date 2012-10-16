ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 16 жовтня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «Представник НБУ: Якщо гривня девальвує, то країна збідніє» пише: директор генерального економічного департаменту Нацбанку Олександр Петрик вважає, що при девальвації гривні ВВП у доларовому еквіваленті автоматично знизиться і країна зубожіє...

http://delo.ua/ukraine/predstavitel-nbu-esli-grivna-devalviruet-to-strana-obedneet-187277/

* * *

Також «Дело» в публікації «Чому туристи обходять Україну стороною» пише: в Києві закінчив роботу останній в цьому році туристичний форум. На ньому, в черговий раз, порушувалося питання розвитку внутрішнього туризму. І в черговий раз все має шанси залишитися лише на рівні розмов...

http://delo.ua/business/pochemu-turisty-obhodjat-ukrainu-storonoj-187256/

* * *

«Дело» в публікації «Працівники податкової пройдуть тестування на знання податкового законодавства» пише: тим, хто не складе іспит, доведеться пройти додаткове навчання, або, можливо, покинути лави ДПСУ...

http://delo.ua/ukraine/rabotniki-nalogovoj-projdut-testirovanie-na-znanie-nalogovogo-za-187268/

* * *

Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Без чверті конфлікт із СОТ», в якому пише: між Молдовою та Україною може виникнути ще один торговий спір - Кишинів турбує вимога Києва до українських підприємств вже з квітня виробляти коньяк з використанням не менше 25% вітчизняної сировини. Для молдавських експортерів це загрожує скороченням поставок на 10 млн дол. Проти цієї норми виступають і молоді компанії в Україні, які не встигли накопичити великий обсяг витриманих спиртів і вимушені закуповувати їх за кордоном...

http://www.kommersant.ua/doc/2045475

* * *

Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Торгують всі», в якому пише: Кабмін скасував установлений урядом Юлії Тимошенко порядок закупівлі газу за кордоном. Тепер ним зможуть торгувати не тільки «Нафтогаз» і хімічні підприємства, але і будь-яка компанія, що володіє відповідною ліцензією. У число таких входять облгази і незначна кількість газотрейдерів. Це робить нові правила гри на ринку вигідними, найперше, Дмитру Фірташу, який контролює більшість облгазів, відзначають експерти...

http://www.kommersant.ua/doc/2045426

* * *

Газета «Сегодня» в матеріалі «В Україні хочуть повернути казино з тоталізатором» пише: на початку наступного року нардепи спробують в черговий раз легалізувати гральний бізнес...

http://www.segodnya.ua/ukraine/Material-ob-igrovyh-avtomatah-i-lotereyah.html

* * *

Також «Сегодня» в публікації «В Україні продовжать мораторій на продаж землі» пише: мораторій на продаж землі сільгосппризначення продовжується до прийняття закону про ринок землі, а вся інша земля вже зараз є об'єктом купівлі-продажу...

http://www.segodnya.ua/politics/laws/V-Ukraine-prodlyat-moratoriy-na-prodazhu-zemli.html

* * *

Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Доларизація України досягла історичного піку» пише: топ-новина минулого тижня - українці б'ють рекорди зі скуповування валюти: негативне сальдо її купівлі-продажу у вересні, порівняно з серпнем п.р., збільшилося в 2,5 рази. Варто відразу підкреслити, що висновок про те, що в Україні обертається багато долара, - неправдивий. У нас не багато крутиться «зелених», а дуже багато...

http://economics.unian.net/ukr/detail/143401

* * *

Російські ЗМІ

«Известия» в публікації «ФАС знайшла спосіб змусити нафтовиків перейти на «Євро-3» пишуть: Міненерго обговорює з ФАС способи компенсації дефіциту бензину на внутрішньому ринку, який виникне в разі переходу з 2013 року на пальне екологічного класу «Євро-3»...

http://izvestia.ru/news/537721

* * *

Також «Известия» в публікації «Громадське телебачення ще до запуску залізло в борги» пишуть: на запуск ОТР гроші знайшлися - 600 млн рублів виділяє Зовнішекономбанк. Щоправда, не безоплатно...

http://izvestia.ru/news/537726

(УНІАН)