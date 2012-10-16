Лукашенко готовий до подальшої інтеграції з Росією у рамках Союзної держави

Мінськ. Президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив курс на подальшу інтеграцію з Росією в рамках Союзної держави.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив сьогодні на прес-конференції для представників російських регіональних ЗМІ.

«Найголовніше: ми переконалися в правоті фундаментальної тези про те, що нам, Білорусі й Росії, в цьому бурхливому і вічно конкуруючому світі один без одного просто ніяк не можна. Сильними й незалежними наші країни, як виявилось, нікому не потрібні, окрім нас самих. Конкуренція сьогодні гостра як ніколи. І сильні світу цього відкрито нехтують будь-якими правилами, писаними і неписаними. Тому білоруси й росіяни просто вимушені боротися за своє місце під сонцем, причому гідне місце, на яке наші народи, безумовно, заслуговують. І життя вже довело, що разом ми цього можемо добитися», - підкреслив О.Лукашенко.

Президент Білорусі зазначив, що будівництво Союзної держави Білорусі та Росії слід оцінювати як абсолютно вірний і далекоглядний крок.

«Це справді унікальне інтеграційне утворення. І ми тут маємо вже не лише паростки, але систему й структуру, яка дозволить нам при бажанні еліт наших держав дуже швидко просунутися до створення потужного державного об'єднання», - вважає О.Лукашенко.

Довідка УНІАН. Прес-конференція О.Лукашенка за традицією завершує прес-тур російських журналістів по Білорусі.

Цього року в прес-турі беруть участь 90 журналістів із 80 російських ЗМІ 48 суб'єктів усіх федеральних округів Росії. Загальний тираж представлених у прес-турі друкованих видань - майже 3 млн екземплярів, потенційні радіо- й телеаудіторії з урахуванням низки федеральних ЗМІ - понад 130 млн оссіб. Основна частина прес-туру проходила в Брестській області та місті Мінськ.