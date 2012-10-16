Верховна Рада нового скликання розпочне свою роботу 17 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив голова Регламентного комітету ВР Володимир Макєєнко.

Зокрема, за його словами, нова ВР має розпочати свою роботу не пізніше 15 грудня, однак оскільки це вихідний день, то парламент розпочне роботу 17 грудня.

«Верховна Рада України має розпочати свою роботу не пізніше 15 грудня. Однак 15 грудня це вихідний, і тому починаємо з 17-го», - сказав В.Макєєнко.

Він також зазначив, що для підготовки першої сесії Верховної Ради нового скликання буде створено робочу групу, до якої увійдуть як представники від політичних партій, що пройшли до ВР, так і представники від мажоритарних округів.

Зокрема, за його словами, до робочої групи увійде один депутат від кожних з 8, які обрані за партійними списками, а також один депутат від кожної області.

Крім того, за словами В.Макєєнка, в новому складі парламенту чисельність депутатських груп та фракцій становитиме щонайменше 14 осіб. Також, додав він, у зв’язку зі зміною виборчої системи передбачені зміни, які забезпечать права депутатів-мажоритарників. Зокрема, передбачено статус «незалежний депутат».

Він також нагадав, що підготовча група повинна буде обрати тимчасову президію Верховної Ради у складі п’яти осіб, а також лічильну комісію. За словами В.Макєєнка, тимчасова президія працюватиме до обрання нового керівництва парламенту. При цьому він додав, що термінів обрання нового керівництва немає.