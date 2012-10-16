Україна визначиться з Митним союзом після аналізу його роботи - Янукович

Україна уважно вивчає діяльність Митного союзу, і лише після ретельного аналізу результатів його роботи прийматиме рішення про подальші форми співпраці з цим об’єднанням.

Про це Президент України Віктор Янукович сказав сьогодні під час спілкування з працівниками «Науково-виробничого центру «Трансмаш» у луганську, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Як тільки ми отримаємо і проаналізуємо результати діяльності Митного союзу - тоді ми можемо дати відповідь на це питання», - сказав В.Янукович.