Джерело: Янукович полетить на переговори до Путіна
17:38, 16 жовтня 2012Різне
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Москва. 22 жовтня у Москві пройдуть переговори президентів України і Росії Віктора Януковича і Володимира Путіна.
Про це УНІАН повідомив проінформоване джерело.
«22 жовтня заплановано одноденний робочий візит Президента України до Москви. В.Янукович проведе переговори зі своїм російським колегою В.Путіним», - сказав співбесідник агентства.
При цьому він відзначив, що програма візиту узгоджується.
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