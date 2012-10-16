Анонс на 17 жовтня

* Під головуванням прем'єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання Кабінету Міністрів України. Під час засідання уряду заплановане проведення брифінгів за участю віце-прем'єр-міністра - міністра інфраструктури Бориса Колесникова, міністра екології і природних ресурсів Едуарда Ставицького, голови Держагентства земельних ресурсів Сергія Тимченка.

* Компанія Nemiroff презентує свій перший нефінансовий звіт «Екосистема Nemiroff» у рамках участі в Глобальному договорі ООН. Документ містить інформацію про основні напрями і показники виробничої, соціальної та екологічної діяльності компанії у 2008-2011 рр. Учасники: Марина Саприкіна, виконавчий директор Центру «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності»; Наталія Коновалова, директор з корпоративних комунікацій і зв'язків з громадськістю компанії Nemiroff; Світлана Гладка, заступник гендиректора УГК Nemiroff. Мова піде про: найактуальніші тенденції розвитку соціальної відповідальності у корпоративному секторі українського ринку; соціальну відповідальність найбільших світових алкогольних брендів; принципи і пріоритети соціальної відповідальності компанії Nemiroff; особливості і результати впровадження системи менеджменту навколишнього середовища ISO 14000 на підприємстві Nemiroff; ключові екологічні програми Nemiroff – «Зелена планета» і «Зелений офіс» та ін.

* Прес-конференція Держветфітослужби і Держспоживінспекції з приводу комплексу заходів для гарантування безпеки і якості харчової продукції в Україні. Голова Держпотребінспекції України Сергій Орєхов і заступник голови Державної ветеринарної і фітосанітарної служби Віталій Башинський проінформують про спільні дії, яких зараз вживають два контролюючі відомства для гарантування безпеки громадян України.

* Круглий стіл на тему: «Стан української економіки сьогодні: прогнози і ризики». Організатор - Міжнародний фонд Блейзера. Запрошені: Олег Устенко, виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера; Валерій Геєць, директор Інституту економіки і прогнозування НАНУ; Василь Юрчишин, директор економічних програм, Центр Разумкова; Валерій Гладкий, гендиректор аналітичного центру «Бюро економічних і соціальних технологій» (БЕСТ); Ігор Лавриненко, директор аналітичного департаменту, «Реформаторський клуб»; Ерік Найман, керівний партнер компанії «Капітал Таймс».

* 13-30 - В УНІАН відбудеться круглий стіл на тему: «Страхова медицина в Україні: кому це вигідно?». Учасники круглого столу обговорять і проаналізують: необхідність впровадження страхової медицини в Україні, умови впровадження страхової медицини і позиції різних сторін щодо цього питання (страхові компанії, пацієнти, лікарі, юристи), ті законопроекти про загальнообов'язкове медичне страхування, які вже існують і які вносилися або вноситимуться на розгляд парламенту. Учасники: Наталія Воробйова, адвокат медичного права, Олег Мусій, президент Всеукраїнського лікарського товариства, Олександр Твердохліб, виконавчий директор страхової компанії «Крона»; Марина Московко, юрист, представник Всеукраїнської ради захисту права і безпеки пацієнтів, Олександр Капшук, генеральний директор ТДВ "Страхова компанія ОТЛ-страхування". Модератор - дипломат, член виборчого списку Української платформи "Собор" Володимир Огризко (вул. Крещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: (050) 31-28-915, sobor@ukrplat.org.ua.

* Круглий стіл на тему: "Два роки змін: що з цього реформи?". Учасники: Володимир Дубровський, старший економіст CASE Україна; Ігор Бураковський, голова правління Інституту економічних досліджень і політичних консультацій; Володимир Пархоменко, директор Аналітичного центру Асоціації міст України; В’ячеслав Черкашин, радник віце-прем'єр-міністра С.Тигипка; Віктор Чумак, директор Українського інституту публічної політики; Ксенія Ляпіна, народний депутат; Олег Нів’євський, в.о. керівника проекту "Німецько-український аграрний діалог", керівник центру досліджень сільського господарства, продовольства і відновлюваних джерел енергії; Василь Гацко, голова політичної партії "Демократичний альянс" та ін.

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