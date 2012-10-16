Курс НБУ на 17.10.12

Офіційний курс НБУ на 17.10.12 100 USD США - 799.3000 (на 16 жовтня - 799.3000) 100 EUR - 1042.7668 (на 16 жовтня - 1036.7720) 10 RUR - 2.5826 (на 16 жовтня - 2.5718)

Офіційний курс НБУ на 17.10.12 100 USD США - 799.3000 (на 16 жовтня - 799.3000) 100 EUR - 1042.7668 (на 16 жовтня - 1036.7720) 10 RUR - 2.5826 (на 16 жовтня - 2.5718) Облікові курси банківських металів на 16.10.12 за 10 тройських унцій (грн) 959 XAU 10 Золото - 138878.38 (на 16 жовтня - 139657.69) 961 XAG 10 Срібло - 2621.70 (на 16 жовтня - 2655.27) 962 XPT 10 Платина - 131165.13 (на 16 жовтня - 131324.99) 964 XPD 10 Паладій - 50915.41 (на 16 жовтня - 50995.34)

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