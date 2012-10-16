ТОП-10 за 16 жовтня

Уряд позбавив «Нафтогаз» монополії на реалізацію імпортного газу

Кабмін ухвалив рішення скоротити кількість податків із 23 до 9 - Бродський

В Україні в січні-вересні роздрібний товарообіг підприємств зріс на 14% – до 292,35 млрд грн – Держстат

Євросоюз поки що не визначив дату проведення саміту з Україною - голова Представництва ЄС

Посол України при ЄС: Угода про асоціацію не готова до підписання технічно

Мінфін залучив до держбюджету 2,03 млрд грн від продажу ОВДП

Обсяг продажу казначейських зобов`язань за перший тиждень становить 47 млн дол.

НБУ після тримісячної перерви оголосив про відкритий продаж валюти на міжбанку

Рада має намір продовжити мораторій на продаж земель сільгоспземель

ВР збільшила на 1,51 млрд грн видатки Міненерговугілля

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Кабмін позбавив «Нафтогаз» монополії на реалізацію імпортного газу

Кабінет Міністрів України припинив дію постанови № 163 від 5 березня 2008 року, яким забезпечувалася монополія НАК «Нафтогаз України» на реалізацію імпортного газу.

Про це повідомляється в постанові Кабінету Міністрів України № 939 від 3 жовтня поточного року.

До цього інші компанії могли купувати газ за кордоном і навіть розмитнювати його в Україні, проте формально займатися продажем імпортного палива всередині країни мала право тільки НАК.

Крім того, постановою № 939 уряд зобов`язав "Нафтогаз України" забезпечувати природним газом гарантованих постачальників цього палива всередині країни.

Згідно з документом, як і раніше, «Нафтогаз» повинен формувати ресурс газу для всіх категорій споживачів країни, а не тільки для населення, бюджетних установ та релігійних організацій.

Крім того, Кабмін також скасував дію постанови, яка дозволяла здійснення самостійної закупівлі імпортного газу підприємствами-виробниками азотних мінеральних добрив, в обсязі, що не перевищує власних потреб виробництва.

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Як повідомляв раніше УНІАН, з квітня 2011 року компанія Ostchem Holding (Кіпр), що входить до підконтрольної бізнесменові Дмитру Фірташу групи Ostchem Group, почала самостійний імпорт в Україну спочатку середньоазіатського, а з 2012 року - російського газу.

На сьогоднішній день Ostchem забезпечує газом практично всіх великих виробників міндобрив в Україні.

Частка Ostchem Holding у загальному обсязі імпорту газу в січні-серпні 2012 року становила 25,6% (5,5 млрд куб. м), інший обсяг палива імпортує "Нафтогаз".

Довідка УНІАН. Україна з початку року імпортувала російського газу на 9,103 млрд грн.

НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

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Кабмін ухвалив рішення скоротити кількість податків із 23 до 9 - Бродський

Голова Державної служби з питань регуляторної політики і розвитку підприємництва Михайло Бродський заявив, що Кабінет міністрів України ухвалив рішення скоротити кількість податків із 23 до 9.

"Сьогодні на Кабміні вирішили: залишити лише 9 податків замість 23. Це скоротить адміністрування і звітність", - написав він на своїй сторінці Facebook 15 жовтня.

Нагадаємо, раніше віце-прем`єр-міністр Сергій Тігіпко заявляв, що після парламентських виборів влада проведе кардинальну реформу оподаткування, в результаті якої кількість податків в Україні може бути зменшено до 9 позицій з 23.

При цьому він відзначив, що на сьогоднішній день вже зроблено чимало у сфері скорочення податкового навантаження на фізичних осіб і на бізнес. «У нас знижено податкове навантаження на податок з прибутку – до 21% з 25%, з наступного року ставка становитиме 19%, а надалі буде знижена до 16%. Ставку ПДВ зменшено до 17% з 20%. Ставка податку на дивіденди у розмірі 5% помітно стимулює легалізацію платежів», - зазначив віце-прем`єр-міністр.

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В Україні в січні-вересні роздрібний товарообіг підприємств зріс на 14% – до 292,35 млрд грн – Держстат

Обсяг роздрібного товарообігу підприємств України в січні-вересні 2012 року (у зіставних цінах) зріс на 14,2% порівняно з січнем-вереснем 2011 року і становив 292,35 млрд грн, говориться в повідомленні Державної служби статистики України, яке є в УНІАН.

При цьому найбільше зростання відзначено в АР Крим – на 24,2% – до 12,39 млрд грн, у Севастополі – на 28,7% – до 3,87 млрд грн, у Луганській області – на 19,9% – до 10,128 млрд грн, у Дніпропетровській і Донецькій областях – на 16,8% – до 25,984 млрд грн і 27,087 млрд грн, відповідно.

Довідка УНІАН. Обсяг роздрібного товарообігу підприємств України, що здійснюють діяльність у сфері роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, в 2011 році (у січні-грудні 2011 р., у зіставних цінах) зріс на 13,7% порівняно з 2010 роком (до січня-грудня 2010 р.) і становив 346,5 млрд грн.

Обсяг роздрібного товарообігу підприємств України в січні-вересні 2011 року (у зіставних цінах) зріс на 14,6% порівняно з січнем-вереснем 2010 року.

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Євросоюз поки що не визначив дату проведення саміту з Україною - голова Представництва ЄС

Європейський Союз поки що не визначив дату проведення саміту Україна-ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на прес-конференції глава Представництва ЄС в Україні Ян Томбінські.

«Не прийнято рішення ні щодо непроведення саміту, ні щодо проведення саміту», - сказав Я.Томбінські.

Він зазначив, що Україна це не єдине питання на «радарних екранах ЄС», особливо в контексті нинішньої економічної кризи.

Водночас Я.Томбінські висловив сподівання, що рішення про проведення саміту Україна-ЄС буде прийнято досить скоро.

Він також зазначив, що на сьогодні зарано говорити про дату проведення саміту, оскільки зараз вся увага зосереджена на майбутніх парламентських виборах в Україні, і необхідно дочекатися, коли буде дана оцінка цим виборам.

Крім того, за словами Я.Томбінського, з боку ЄС були визначені елементи, які також мають бути дотримані для того, щоб провести саміт – це належне проведення виборів, те, яким чином Україна вирішить питання, яке в ЄС називають політично вмотивованими справами по відношенню до членів попереднього уряду.

Крім того, Україні необхідно продовжити докладати зусилля для реформування судової системи.

Я.Томбінські зазначив, що в кожній країні знайдуться люди, які займали політичні позиції і ухвалювали політичні рішення.

За його словами, таких людей часто критикують і ставлять під сумнів рішення, які вони ухвалювали. «Однак у цих країнах існує системний підхід до вирішення таких справ, причому для цього не використовується кримінальна юстиція», - додав Я.Томбінські.

Як повідомляв УНІАН, у серпні екс-посол ЄС в Україні Жозе Мануель Тейшейра заявив про можливість скасування цьогорічного саміту Україна-ЄС.

Європейська сторона заявляє про те, що саміт, скоріш за все, у зв’язку з виборами і можливим формуванням нового уряду в Україні, відбудеться на початку наступного року.

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Посол України при ЄС: Угода про асоціацію не готова до підписання технічно

Посол України при ЄС Костянтин Єлісєєв заявляє, що Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом не готова до підписання технічно.

Про це він сказав в інтерв’ю проекту “УНІАН-Новини ЄС” (http://eunews.unian.net/ukr/detail/197829).

“Ми завершили переговори і парафували угоду. Наразі її текст проходить процедуру перекладу офіційними мовами ЄС”, - сказав посол.

“За оцінками наших європейських партнерів, технічно текст Угоди про асоціацію має бути готовий до підписання протягом ближчих місяців”, - додав він.

При цьому К.Єлісєєв не вважає, що підписання Угоди про асоціацію перебуває під загрозою.

“Це надто категоричний висновок. Так само песимістично ЗМІ свого часу оцінювали перспективи завершення переговорів або парафування угоди. Все це були не підкріплені фактами припущення, така собі гонитва за сенсацією”, - зазначив посол.

Він також висловив переконання в тому, що нова угода має бути підписана одразу після завершення технічного доопрацювання, оскільки це в інтересах і України, і ЄС.

“Угода назавжди поставить крапку у спекуляціях на тему зовнішньополітичного курсу України, які супроводжують нас протягом усіх років незалежності. Укладення Угоди про асоціацію стане історичною точкою неповернення у процесі інтеграції України в ЄС”, - підкреслив посол.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС розпочали переговори щодо Угоди про асоціацію в 2007 році і завершили їх у грудні 2011 року. 30 березня цього року угода була парафована сторонами.

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Мінфін залучив до держбюджету 2,03 млрд грн від продажу ОВДП

На аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у вівторок, 16 жовтня, Міністерство фінансів України залучило до держбюджету 2,035 млн грн, повідомляє міністерство.

Мінфін задовольнив по одній заявці на 5-річні і 7-річні держпапери обсягом 1 млрд грн кожна. Сума залучення становить 1,027 млрд грн за ОВДП з погашенням 2 серпня 2017 р. і 1,008 млрд грн для держпаперів з погашенням 18 вересня 2019 року. Прибутковість держпаперів становить 14,3%.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін у жовтні планує провести тільки два аукціони з продажу ОВДП – 16 і 23 жовтня. Інвесторам буде запропоновано стандартні ОВДП терміном обігу 5 і 7 років.

На останньому вересневому аукціоні 25 вересня Мінфіну вдалося залучити до державного бюджету 780,34 млн. грн.

Довідка УНІАН. На 15 жовтня обсяг ОВДП, які перебували в обігу, за сумою основного боргу становив 185,744 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебували держпапери на суму 93,787 млрд грн, банків — 75,833 млрд грн, нерезидентів — 6,109 млрд грн.

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Обсяг продажу казначейських зобов`язань за перший тиждень становить 47 млн дол.

Обсяг продажу казначейських зобов`язань для населення, номінованих у валюті, впродовж першого тижня становив 47 млн. дол.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

“За оперативними даними, впродовж першого тижня було розміщено майже половину від запропонованого обсягу випуску казначейських зобов`язань серії А на суму близько 47 млн. доларів США”, - говориться в повідомленні відомства.

Як повідомляв УНІАН, з 10 жовтня 2012 року Мінфін відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 5 вересня 2012 № 836 «Про випуск казначейських зобов`язань» почав розміщення казначейських зобов`язань на пред`явника в документарній формі загальним обсягом 200 млн. дол. США (серій А і Б по 100 млн. дол. кожна) з терміном обігу 2 року, номінальною вартістю одного паперу - 500 доларів США, процентною ставкою 9,2% річних і сплатою купонів кожні шість місяців.

Продаж казначейських зобов`язань для фізичних осіб здійснюється на всій території України, майже в 500 установах “Ощадбанку”.

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НБУ після тримісячної перерви оголосив про відкритий продаж валюти на міжбанку

Національний банк України (НБУ), після тримісячної перерви, у вівторок, 16 жовтня, оголосив про відкритий продаж валюти на міжбанківському валютному ринку. Про це УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

“Нацбанк сьогодні на купівлю (валюти - УНІАН) виставив 7,993 грн/дол., на продаж - 8,05 грн/дол.”, - сказав співрозмовник агентства.

За інформацією учасників ринку, останній раз Нацбанк відкрито виставляв котирування на купівлю і продаж валюти ще в липні ц.р. До сьогоднішнього дня регулятор кілька разів оголошував про купівлю валюти з ринку.

При цьому в щомісячній інформації про стан золотовалютних резервів НБУ звітував як про купівлю, так і продаж валюти.

На початку вересня, коли на ринку спостерігалося зниження курсу гривні, продаж валюти здійснювали державні банки.

Як повідомляв УНІАН, негативне сальдо інтервенцій Нацбанку на валютному міжбанківському ринку у вересні становило 1,511 млрд дол.

Золотовалютні резерви НБУ у вересні скоротилися на 2,5% - до 29,255 млрд дол.

За січень-вересень резерви знизилися на 8%, або на 2,540 млрд дол. (із 31,795 млрд дол.).

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Рада має намір продовжити мораторій на продаж земель сільгоспземель

Верховна Рада України має намір продовжити мораторій на продаж земель сільгосппризначення до ухвалення закону про обіг земель сільськогосподарського призначення.

Як передає кореспондент УНІАН, за схвалення у першому читанні законопроекту «Про внесення змін до Земельного кодексу України» проголосували 240 народних депутатів із 329 зареєстрованих в сесійній залі. Не голосували в повному складі фракції «БЮТ-Батьківщина» та КПУ.

Як зазначено у висновку Головного науково-експертного управління Верховної Ради України, у проекті пропонується уточнити положення розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу в частині, що стосується мораторію на відчуження земель сільськогосподарського призначення. Зокрема, завершення зазначеного мораторію пов’язується не з конкретною датою, а з прийняттям закону про обіг земель сільськогосподарського призначення замість закону про ринок земель, про який ідеться у чинній редакції розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України.

Згідно з законопроектом, до набрання чинності законом про обіг земель сільськогосподарського призначення забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств.

Під час обговорення законопроекту народний депутат Іван Заєць (фракція НУ-НС) зазначив, що фракцією Партії регіонів запропонована «шахрайська схема» в питанні мораторію на продаж землі. За його словами, в даному законопроекті не передбачено ні часу продовження мораторію, ні термінів ухвалення відповідного законопроекту.

І.Заєць наголосив, що достатньо ухвалити закон про обіг земель сільгосппризначення і «ринок земель, як гірська річка у повінь попливе».

У свою чергу заступник голови Верховної Ради Микола Томенко зазначив, що провладні депутати в парламенті вважають, що у ВР «сидять діти, які не розуміють, що таке законодавча робота теперішнього парламенту». Він наголосив, що якщо до 1 січня 2013 року «ви даєте вказівку КМУ підготувати замість закону про ринок землі закон про обіг землі, то тоді і проголосуєте за місяць як в ситуації із земельним банком закон і тоді мораторій на землю завершиться чи то 1 чи 10 лютого 2013 року».

Фракції НУ-НС та «БЮТ-Батьківщина» виступили категорично проти ухвалення сьогодні в першому читанні і в цілому законопроекту «Про внесення змін до Земельного кодексу України».

Як повідомляв УНІАН, влітку міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк заявив, що Україна готова до зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення.

2 жовтня 2012 року Верховна Рада України не підтримала два законопроекти, якими пропонувалося продовжити мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2014 року.

9 грудня 2011 р. Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону «Про ринок земель».

20 грудня 2011 року Верховна Рада продовжила до 1 січня 2013 року мораторій на продаж земель сільгосппризначення.

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ВР збільшила на 1,51 млрд грн видатки Міненерговугілля

Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» щодо збільшення видатків на технічне переоснащення та охорону праці на вугледобувних підприємствах (№11328).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 267 народних депутатів із 322 зареєстрованих в сесійній залі.

Ним передбачено збільшити видатки за бюджетною програмою КПКВК 1101200 «Державна підтримка будівництва вугле- та торфодобувних підприємств, технічне переоснащення зазначених підприємств, у тому числі через механізм здешевлення та погашення кредитів, а також виконання програми реновації гірничошахтного обладнання» на 1 450,0 млн. гривень.

Водночас, з метою забезпечення працівників вугільних підприємств засобами індивідуального захисту, зокрема саморятівниками ізолювальними та учбовими у комплекті з регенеративними патронами для проходження практичного тренування у спеціальних «димних камерах», головними акумуляторними світильниками необхідно внести зміни до назви бюджетної програми КПКВК 1101160 «Заходи з охорони праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних підприємствах, а саме оснащення новітніми приладами контролю за параметрами шахтної атмосфери та засобами контролю дегазації», та збільшити бюджетні видатки за цією програмою на 60,0 млн. гривень.

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УНІАН