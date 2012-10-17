Комісар ЄС Даллі подав у відставку через звинувачення у причетності до корупції

Брюссель. Комісар ЄС від Мальти, що опікувався питаннями охорони здоров’я та політикою захисту прав споживачів, Джон Даллі подав у відставку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Єврокомісії.

Згідно із повідомленням, Дж.Даллі схвалив таке рішення після отримання доповіді Європейського Бюро протидії шахрайствам (OLAF).

Прес-служба Єврокомісії зазначає, що у травні 2012 року виробник тютюнових виробів Swedish Match подала скаргу до Єврокомісії, в який повідомила, що один з мальтійських підприємців, користуючись своїми персональними контактами з Дж.Даллі, хотів отримати фінансові переваги від компанії в обмін на вплив щодо схвалення законодавчих пропозицій про тютюнові вироби, зокрема, щодо заборони на рівні ЄС експорту снуса.

Одразу після отримання скарга була передана OLAF для здійснення розслідування.

Прес-служба Єврокомісії зазначає, що остаточний звіт OLAF був переданий Єврокомісії 15 жовтня. Згідно з ним було встановлено, що такий факт мав місце. Водночас, за даними Бюро, ніяких трансакцій між виробником тютюнових виробів та мальтійським підприємцем зроблено не було.

В Єврокомісії уточнили, що OLAF не знайшов доказів прямої участі Дж.Даллі в процесі, однак вважає, що комісар був обізнаний про ці події.

При цьому, доповідь OLAF підкреслює, що жодне рішення Європейської комісії не зазнало впливів в результаті викриття факту спроби шахрайства.

Доповідь OLAF буде направлена Генеральній прокуратурі Мальти для подальшого розслідування.

Прес-служба Єврокомісії зазначає, що сам комісар відкидає звинувачення, однак вирішив подати у відставку.

Тимчасово його повноваженнями опікуватиметься віце-президент Єврокомісії Маруш Сефковіч.