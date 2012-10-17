ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 17 жовтня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «Ще один фондовий торговець «попався» на маніпуляціях» пише: Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку оштрафувала компанію «Ті-Капітал» за маніпулювання цінами на облігації банку «Хрещатик». При цьому на даний момент НКЦПФР вивчає кілька подібних випадків...

http://delo.ua/finance/esche-odin-fondovyj-torgovec-popalsja-na-manipuljacijah-187331/

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Також «Дело» в публікації «Політичні підсумки дня: Азаров і Янукович «перлами» підкорювали регіони» пише про головні події вівторка - Верховна Рада VI скликання зібралася востаннє, європосли не хочуть санкцій щодо України, а Азаров і Янукович відвідали регіони...

http://delo.ua/ukraine/politicheskie-itogi-dnja-azarov-i-janukovich-perlami-pokorjali-reg-187369/

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«Дело» в публікації «Держбюджет ніяк не сформують через «покращення» пише: відстрочку затвердження держбюджету-2013 глава фракції Партії регіонів Олександр Єфремов пояснив постійними поліпшеннями, які відбуваються в країні...

http://delo.ua/ukraine/gosbjudzhet-nikak-ne-sformirujut-iz-za-pokraschen-187348/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «МВФ проявив гнучкість», в якому пише: підвищення тарифів на газ для населення на 20% не вдарить по незахищених верствах населення, запевняють у Міжнародному валютному фонді, зате може знизити витрати держбюджету на дотування багатих громадян. Експерти вважають, що поява цих розрахунків може означати готовність фонду відмовитися від 50-60-відсоткового підвищення тарифів. Значно м'якше 20-відсоткове подорожчання газу можливе вже на початку 2013 року...

http://www.kommersant.ua/doc/2046342

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Ігор Прасолов: не доводиться сподіватися, що фондовий ринок стане творити дива» подає інтерв'ю голови ради НБУ, який розповів про зміни валютної політики і реформування ринку цінних паперів...

http://www.kommersant.ua/doc/2046334

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Газета «Сегодня» в матеріалі «Хто українців масово обманює - мобільні телефони чи оператори» пише: з рахунків абонентів знімаються гроші за роумінг, коли люди перебувають в Україні. Іноді телефони самостійно скачують поновлення програм в Інтернеті...

http://www.segodnya.ua/ukraine/Ukraincev-massovo-obmanyvayut-mobilnye.html

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Також «Сегодня» в публікації «Курс гривні до долара не зміниться до виборів - експерти» пише: НБУ буде і далі утримувати вартість американської валюти, вважають банкіри...

http://www.segodnya.ua/economics/finance/Kurs-grivny-k-dollaru-ne-izmenitsya-do-vyborov-eksperty.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Тиждень, що розпочався, струсоне світовий ринок» пише: на чолі списку найважливіших подій цього тижня - вихід звітності провідних компаній США за третій квартал, публікація макростатистики з Китаю і дводенний саміт лідерів країн ЄС, що стартує в четвер...

http://economics.unian.net/ukr/detail/143513

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Російські ЗМІ

«Известия» в публікації «Контрафактній горілці Pussy Riot дадуть відсіч» пишуть: компанія «Веб-Біо», пов'язана з Марком Фейгіним, домагається ексклюзивних прав на напої, тютюнові вироби, косметику і головні убори з назвою скандальної панк-групи...

http://izvestia.ru/news/537728

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Також «Известия» в публікації «Уряд РФ погоджуватиме IPO британських фірм» пишуть: в законі «Про іноземні інвестиції» планується прописати обов'язок стратегічних компаній погоджувати з урядовою комісією публічне розміщення своїх акцій на закордонних біржах. Подібний дозвіл повинні будуть отримувати навіть іноземні компанії, які володіють стратегічними активами в Росії. Приводом для редагування закону могла стати спроба компанії «Полюс Золото» Михайла Прохорова і Сулеймана Керімова вийти на преміальний лістинг Лондонської біржі...

http://izvestia.ru/news/537832

(УНІАН)