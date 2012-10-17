Янукович: влада повинна говорити людям правду, незважаючи на вибори

Президент України Віктор Янукович наголошує, що влада повинна говорити людям правду, незважаючи на вибори.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи на засіданні Комітету економічних реформ.

«Політики вже так задурили голови, що люди вже знову почали, як кажуть, втрачати орієнтири: хто каже правду, хто бреше чи хто більше бреше», - сказав Президент.

В.Янукович підкреслив, що виконавча влада не повинна думати про вибори. «Ми - виконавча влада, ми не займаємось популізмом, ми повинні казати людям тільки правду, тільки що ми здатні робити спільно. Нам не потрібні відсотки чи округи, нам потрібен розвиток країни і покращення життя людей», - сказав він.

Як наголосив В.Янукович, кожен чиновник на своєму рівні має нести відповідальність по всіх напрямках.

При цьому Президент одразу перейшов до теми підвищення рівня життя громадян. На його думку, сьогодні почали розвиватись тенденції підвищення добробуту українських громадян.

«Розвиваються тенденції підвищення добробуту громадян, ми отримали врешті-решт 15% (підвищення) заробітної плати, сьогодні ми бачимо, що зростає споживчий кошик»: - сказав він.

При цьому глава держави зауважив, що підвищуються пенсії, але пенсіонери повинні мати надію, що це підвищення відбувається не лише напередодні виборів, а це системні кроки влади, які будуть продовжуватись і після виборів.

Велику увагу в своїй промові В.Янукович приділив розвитку економіки, розвитку соціальних програм, у тому числі проекту «Доступне житло», створення програм, які сприятимуть створенню додаткових робочих місць.

Наголосив Президент і на необхідності продовження реформ, у першу чергу, в системі охорони здоров’я.

Також велику увагу В.Янукович приділив розвитку села, зокрема, розвитку інфраструктури сільської місцевості.

Серед іншого він зауважив, що на сьогодні вдалось повністю виконати програму «Шкільний автобус» і тепер настав час будувати дороги.