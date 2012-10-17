Анонс на 18 жовтня

* Відбудеться відкриття Міжнародної конференції «Перспективи розвитку системи державних закупівель в Україні». У церемонії візьмуть участь: Володимир Павленко, заступник міністра економічного розвитку і торгівлі - керівник апарату; Ян Томбінський, голова Представництва, Посол ЄС в Україні, Олена Ходольова, віце-президент ТПП України. Організатор: Проект ЄС «Гармонізація системи конкуренції і державних закупівель України зі стандартами ЄС» у співпраці з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України і Антимонопольним комітетом України. Об 11:30 відбудеться спілкування учасників міжнародної конференції з представниками ЗМІ, під час якого журналісти зможуть почути коментарі керівництва Представництва ЄС в Україні, Мінекономрозвитку, АМКУ, Проекту ЄС, експертів та ін.

* Відбудеться сьома щорічна конференція «Datacenter Evolution. Проектування. Оптимізація. Аутсорсинг», присвячена проектуванню, побудові та експлуатації центрів обробки даних (ЦОД). У рамках конференції компанія DEAC представить доповідь на тему «Ваші дата-центри у Європі – запорука успішного стратегічного розвитку бізнесу».

* Віце-прем'єр-міністр України, заступник голови Партії регіонів Сергій Тігіпко візьме участь у Міжнародній конференції IDCEE 2012. Інтернет-технології та інновації. Конференція - наймасштабніша і знакова подія у сфері інтернет-технологій для країни і регіону Центральної та Східної Європи. Захід збере понад 2 тис. учасників із 40 країн, 150 найкращих стартапів регіону ЦСЄ, 300 інвестфондів і бізнес-ангелів, під управлінням яких - $ 30 млрд. Організатор конференції - венчурний фонд TA Venture.

* Відбудеться підписання Меморандуму про співпрацю між Радою підприємців при КМУ і Держінспекції України з питань захисту прав споживачів. У програмі також круглий стіл на тему: «Проблемні питання взаємодії Держспоживінспекції України з представниками бізнесу» і прес-конференція за участю голови Держспоживінспекції України С.Орєхова і голови Ради підприємців при КМУ Л.Козаченко.

* 10:30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Провідні гравці ринку платного телебачення України об'єднуються на користь індустрії». Учасники: Оксана Ферчук (Viasat); Любовь Ярошевська (НТВ-ПЛЮС). Розглядатимуться питання: Яка реальна вартість послуг платного телебачення? Чи буде підвищення для споживача? Як довго ще процвітатиме в Україні клонування карток доступу супутникових платформ? Які конкретні заходи планують правовласники і Національна рада України з телебачення і радіомовлення для подолання проявів піратства за підсумками круглого столу 17 жовтня 2012? Буде дано огляд стану ринку платного телебачення, означено основні перспективи і проблеми розвитку галузі, презентовано стратегію боротьби з недостовірною звітністю, про кардашаринг і піратство в кабельних мережах (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 0444011558. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Прес-конференція на тему: "Перспективи розвитку української туристичної індустрії". Учасники: заступник голови партії "Зелена планета" Валерій Цибух, голова Ради з питань туризму і курортів Євген Самарцев, президент Всеукраїнського союзу туроператорів Ігор Голубаха.

* Прес-конференція на тему: «Початок опалювального сезону в Україні: чи у всіх будинках є тепло». У роботі візьме участь директор Департаменту проектного управління і енергоефективності у сфері життєзабезпечення Мінрегіону Станіслав Захаров. Також запрошені: експерт з питань ЖКГ Тетяна Бойко і представники КМДА.

* Круглий стіл на тему: «Дитяче харчування в Україні. Що перешкоджає повноцінному розвитку вітчизняної галузі?». В рамках зустрічі заплановано підписання спільної резолюції між виробниками і представниками державної влади. Учасники: В.Станіславський, гендиректор «Вітмарк-Україна»; А.Федоткін, гендиректор «Хорольський МКК ДП»; В.Чагаровський, гендиректор Білоцерківського молочного комбінату; К.Сліузас, гендиректор «Тетра Пак Україна»; К.Ляпіна, заступник голови Комітету ВРУ з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва та ін.

* Прес-конференція на тему: «Народні депутати хочуть узаконити знищення лісів і чорноземів?». Учасники: Ярослав Мовчан, голова Національного екологічного центру України; Сергій Шапаренко, голова ради ЕГО “Печеніги”. Запрошені також: автори законопроекту, юристи, експерти.

* У Міністерстві екології і природних ресурсів України відбудеться засідання Координаційної ради з екологічного маркірування. Питання: Про зміни у складі Координаційної ради з екологічного маркірування. Розгляд і обговорення проектів екологічних стандартів, які встановлюють екологічні критерії оцінки життєвого циклу продукції.

* Відбудеться дискусія на тему: «Україна та її інвестори: хто контролюватиме власність на цінні папери?» Організатор - ГО «Ліга фінансового розвитку». Учасники: Дмитро Тевельов, голова Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку, Олександр Дубихвіст, директор Департаменту з управління валютним резервом і здійснення операцій на відкритому ринку НБУ; Колін Масценик, фінансовий економіст Світового банку в Україні, Білорусі і Молдові.

* 16:30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Луганський проект «Агрогород» як модель реформування аграрного ринку України. Підсумки III Луганського міжнародного інвестиційного форуму». Будуть розглянуті питання залучення іноземного капіталу для розвитку інфраструктури сільськогосподарського сектора економіки, розробки ефективної моделі реформування агропромислового комплексу України на прикладі Луганської області, підвищення інвестиційної привабливості АПК як важливої складової забезпечення продовольчої безпеки держави і регіонів. У роботі візьме участь перший заступник голови Луганської облдержадміністрації Едуард Лозовський.

* 17-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Як донецькі свині шкодять Україні». Мова піде про ситуацію в Донецькій області, де збудують новий потужний свинокомплекс в Україні на 600 тис голів, велика частина якого вже працює. Чому люди, які живуь поряд із підприємством, скаржаться на самопочуття і зовсім не раді новим робочим місцям? Чому фахівці і громадськість заявляють про порушення екологічної системи? Кому належить це підприємство і чому йому надають дотації з державного бюджету? Представники ГО «FARMS NOT FACTORIES» з Англії, які борються з гігантськими свинарниками у всьому світі, разом з українськими активістами-екологами і "зеленими" провели власне розслідування у Донецькій області. Буде оприлюднено результати розслідування, унікальні відео- і фотоматеріали. Учасники: голова Донецької обласної екологічної асоціації «Зелений рух Донбасу», кандидат від об'єднаної опозиції, знятий ГО по виборах, журналіст Володимир Березін, директор НВО «FARMS NOT FACTORIES» Tracy Worcester, голова Донецької обласної ГО «МАМА-86» Галина Олійникова, голова Всеукраїнської екологічної асоціації «Хортицький форум» Олександр Багін, голова донецького обласного відділення ПП «За Україну» Олександр Меланченко. Щоб привернути увагу до проблеми, учасники будуть у масках свиней, в яких вони проводять свої акції. Також В.Березін подасть свою версію - чому свої його зняли з виборів.

* Відбудеться Retail Day, організований національним виробником курячих яєць «ЯСЕНСВІТ». Захід збере понад 20 торговельних мереж України на базі виробничих потужностей компанії в м. Васильків Київської області і пройде під гаслом «Якісні продукти - здорова нація!». Учасники відвідають суперсучасні птахофабрики компанії «ЯСЕНСВІТ», реконструкція яких відбулася в рамках першої інвестиційної програми, заявленої компанією в ході IPO у Варшаві в червні 2011 року; зможуть побачити останні світові досягнення у галузі птахівництва України, ознайомитися з процесом виробництва курячих яєць і переконатися в ретельному контролі якості на виробничих майданчиках «ЯСЕНСВІТ». Свою присутність на Retail Day підтвердили Міністерство аграрної політики і продовольства України і Олександр Бакуменко, голова ради директорів Асоціації «Союз птахівників України». Захід почнеться о 10:00. У програмі: о 10:30 - екскурсія на птахофабрику «ЯСЕНСВІТ» і завод яєчних продуктів «Овостар»; о 13:10 - презентація планів Овостар Юніон на 2013-2014 рр.

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