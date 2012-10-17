Лавров приїде до Києва, щоб підготувати візит Януковича у Москву
19:45, 17 жовтня 2012Різне
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19 жовтня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відвідає Київ з робочим візитом.
Про це УНІАН повідомили в МЗС України.
«Ми чекаємо у п'ятницю Сергія Вікторовича (Лаврова) в Києві. Його візит буде здійснено у рамках підготовки зустрічі президентів України і Росії у Москві 22 жовтня», - сказав співбесідник агентства.
Як повідомляв УНІАН, 22 жовтня в Москві пройдуть переговори президентів України і Росії Віктора Януковича і Володимира Путіна.
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