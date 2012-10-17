Молдова планує наступного року підписати угоду про асоціацію з ЄС
20:01, 17 жовтня 2012Різне
0
Бухарест. Молдова планує наступного року підписати угоду про асоціацію з ЄС.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні прем’єр-міністр Молдови Влад Філат під час виступу на пленарній сесії 21-го конгресу Європейської народної партії в Бухаресті.
“Наступного року ми підпишемо угоду про асоціацію з ЄС. Ми також виконаємо умови для лібералізації візового режиму з ЄС”, - сказав він.
При цьому прем’єр Молдови наголосив, що це – лише частина амбіцій Молдови.
“Наші амбіції – стати повноцінним членом ЄС”, - наголосив В.Філат.
Він підкреслив, що у Молдові триває “важка робота” з проведення необхідних реформ.
“Ми не пропонуємо обіцянки чи пояснення невдач, ми робимо”, - сказав він.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter