ТОП-10 за 17 жовтня

Технічна місія МВФ відвідає Україну з 26 жовтня до 2 листопада

Реалізацією програми «Доступне житло» опікуватиметься спеціальне агентство в рамках Мінінфраструктури

Уряд планує наприкінці листопада розглянути проект фінансового іпотечного лізингу під 3% річних для населення

Rompetrol відновлює регулярні постачання преміум-бензинів і дизпального до України

Міністерство інфраструктури має намір ввести безконтактні залізничні квитки

Кабмін знизив мінімальні закупівельні ціни на цукор

Тігіпко: Україна не готова виконати вимоги МВФ

Україна підписала угоду з Росією і Угорщиною про перевезення ядерних матеріалів

Істотних коливань гривні в осінній період чекати не варто – експерт

Після виборів відбудеться засідання РНБО щодо цінової політики на ліки

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Технічна місія МВФ відвідає Україну з 26 жовтня до 2 листопада

Технічна місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) планує з 26 жовтня до 2 листопада обговорити в Києві урядові програми реформування фінансового сектору, повідомили УНІАН у київському офісі МВФ.

"У рамках співпраці з Національним банком України (НБУ) технічна місія МВФ відвідає Київ 26 жовтня - 2 листопада з метою обговорення урядової програми реформування державного сектору”, - зазначається у повідомленні з посиланням на постійного представника МВФ в Україні Макса Альєра.

Під час візиту планується розглянути, зокрема, заходи властей щодо розв’язання питання проблемних кредитів, поліпшення умов для банківського кредитування і пріоритетні напрями реформ на 2013 рік.

Як повідомляв раніше УНІАН, українські власті заявили, що вважають за доцільне продовження діючої програми співпраці з МВФ, яка була розпочата у 2010 році, а не розробку нової.

Після схвалення дворічної програми stand-by влітку 2010 року Україна одержала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року було виділено другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол.

Після цього виділення коштів за програмою було заморожене через невиконання Україною низки узятих на себе зобов'язань, зокрема. щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.

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Реалізацією програми «Доступне житло» опікуватиметься спеціальне агентство в рамках Мінінфраструктури - Колесніков

Реалізацією національної програми «Доступне житло» опікуватиметься спеціальне агентство у рамках Міністерства інфраструктури

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу в Кабінеті міністрів віце-прем'єр-міністр - міністр інфраструктури Борис Колесніков.

«Хочу сказати, що інформація, що з'явилася, про закриття програми («Доступне житло» - УНІАН) не відповідає дійсності», - сказав Б.Колесніков.

Він пояснив, що єдиною думкою в структурі реалізації цієї програми є те, що буде створено нове національне агентство у рамках Міністерства інфраструктури.

Це агентство включатиме у себе, насамперед, «Доступне житло», підготовку Чемпіонату Європи з баскетболу 2015 року і підготовку до заявки на право проведення в Україні зимових Олімпійських ігор 2022 року. «Указ вже на підписанні (у Президента – УНІАН). Я думаю, сьогодні-завтра його буде підписано», - підкреслив Б.Колесніков.

Як повідомлялося, директор Департаменту національних та інвестиційних проектів Державного агентства з інвестицій і управління національними проектами Юрій Гусєв сказав виданню «Коментарі:», що найближчим часом Держагентство оголосить про закінчення робіт і закриття національного проекту «Доступне житло».

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Уряд планує наприкінці листопада розглянути проект фінансового іпотечного лізингу під 3% річних для населення - Колесніков

Кабінет міністрів України планує наприкінці листопада 2012 року розглянути проект фінансового іпотечного лізингу під 3% річних для населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр інфраструктури Борис Колесніков.

Він зазначив, що Мінінфраструктури має намір запропонувати Кабміну розглянути реалізацію цієї програми на всій території України, в рамках якої споживач безпосередньо укладає договір з банком.

Зокрема, Б.Колесніков підкреслив, що ця програма докорінно відрізняється від панельного житлового будівництва радянських часів, коли на всій території країни будувалися будинки одного типу, без урахування кліматичних умов. За словами міністра, європейські проекти панельного житлового будівництва відрізняються тим, що конструкції є стандартними, а матеріали підбираються залежно від кліматичних умов.

«Те, що відбувається зараз, максимально відрізняється від того, що було, коли банк дає кредит під 16%, потім держава компенсує, і треба до кожного бюджету кожного року це закладати. Це у будь-якої нормальної людини викликає сумніви. Тут прямий договір під 3%, і щоб не змінювалося - ви все одно платитимете з розрахунку 3%. Це головна відмінність», - сказав Б.Колесніков, зазначивши, що цю програму реалізовуватиме «Ощадбанк».

Б.Колесніков повідомив, що для реалізації цього проекту вже залучено 5 фінських архітектурних бюро.

Віце-прем'єр прогнозує, що вартість такого житла буде в межах 6 тисяч гривень за 1 квадратний метр. При цьому Б.Колесніков зазначив, що всі будинки будуть здаватися з внутрішнім оздобленням, і будуть забезпечені сантехнікою і кухонними комплектами.

За словами віце-прем'єра, перше будівництво таких будинків може початися в містах-мільйонниках вже у травні-червні 2013 року. «Це не програма, це новий ринок, який ми відкриваємо, і на цей ринок держава виходитиме з серйозними інтервенціями», - наголосив Б.Колесніков.

Також, за його словами, держава виступатиме замовником житла в рамках цієї програми для соціальних працівників і військових. А головною відмінністю проекту буде той факт, що покупець, який одержить даний фінансовий іпотечний лізинг, не стоятиме в черзі на квартиру.

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Rompetrol відновлює регулярні постачання преміум-бензинів і дизпального до України

Після завершення чергового етапу модернізації НПЗ Petromidia (Констанца, Румунія), The Rompetrol Group відновлює регулярні постачання нафтопродуктів на український ринок.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Відповідно до повідомлення, партнерами The Rompetrol Group в маркетингу нафтопродуктів в Україні вже є «Альянс Ойл Україна» (постачальник у мережу АЗС Shell); «Паралель»; «Сокар Енерджі» (бренд SOCAR) та інші провідні гравці преміум-сегменту українського ринку.

«Висока якість нафтопродуктів The Rompetrol Group відповідає очікуванням найвимогливіших споживачів і стане додатковою конкурентною перевагою для наших партнерських мереж у преміум-сегменті», – сказано в повідомленні з посиланням на слова генерального директора «Ромпетрол-Україна» Андрія Кузьменка.

Також у повідомленні наголошується, що контроль якості пального на всіх етапах логістичного ланцюжка в Україні за замовленням Групи здійснюється міжнародною лабораторією Inspectorate, а безпосередньо на нафтобазах і АЗС – лабораторіями партнерських мереж.

«Відповідність найвищим очікуванням наших клієнтів – це ключовий елемент маркетингової стратегії The Rompetrol Group на європейському ринку», – наголосив А.Кузьменко.

Довідка УНІАН. ТОВ «Ромпетрол-Україна», як нафтотрейдингова компанія, почало свою діяльність в Україні у вересні 2006 року. Офіс компанії розташовувався в Одесі. Основне завдання компанії – маркетинг нафтопродуктів НПЗ Petromidia на українському ринку.

ТОВ «Ромпетрол-Україна» є частиною The Rompetrol Group – мультинаціональної нафтової компанії, яка працює в 13 країнах, маючи активи у Франції, Румунії, Іспанії і Південно-Східній Європі. The Rompetrol Group реалізує нафтопродукти на більш як 1100 АЗС в європейських країнах.

НПЗ Petromidia потужністю 5,0 млн. т/р виробляє бензин і дизпальне (2,5 і 1,4 млн. т/р) стандарту Євро-5, реактивне пальне, LPG, сірку й інші продукти нафтохімії. У 2012 році була збільшена потужність переробки з 3,5 до 5 млн. т/р і введена в лад установка м'якого гідрокрекингу (вартість проекту 170 млн. дол.), яка дала змогу збільшити виробництво дизпального і вийти на найбільш високий показник виходу світлих нафтопродуктів у Чорноморському регіоні, – 84%.

100% акцій The Rompetrol Group належить казахстанській національній нафтогазовій компанії «Казмунайгаз».

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Міністерство інфраструктури має намір ввести безконтактні залізничні квитки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр інфраструктури Борис Колесніков.

Міністр інфраструктури зауважив, що необхідність продажу залізничних квитків у безконтактній формі зумовлена ​​розвитком сучасних технологій і необхідністю боротьби зі спекулянтами.

Також, за словами Б.Колеснікова, для боротьби з перекупниками з початку роботи весняного розкладу руху поїздів планується ввести нові нормативи повернення коштів за невикористані квитки. Зокрема при поверненні квитка за менш ніж 3 години до відправлення поїзда планується повертати 50% його вартості, а після відправлення поїзда - тільки 10%.

Віце-прем'єр також закликав населення планувати свої поїздки заздалегідь.

"І хочу все-таки порекомендувати пасажирам, є звичайно екстрені випадки в житті будь-якої людини, коли йому потрібно виїхати терміново, але весь світ планує заздалегідь. І весь світ стежить за кожною знижечкою. Весь світ намагається заощадити на поїздках, тому про поїздку, щоб уникнути спекулянтів, потрібно подбати заздалегідь ", - зазначив Б.Колесніков.

Нагадаємо, Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») планує в жовтні завершити роботу з переходу на електронні пасажирські квитки.

Заплановано, що під час купівлі квитка через Інтернет з жовтня не потрібно буде роздруковувати квитки в касі а відразу ж сідати в поїзд.

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Кабмін знизив мінімальні закупівельні ціни на цукор

Кабінет міністрів України знизив мінімальні ціни на цукор (без урахування ПДВ) на поточний маркетинговий рік (МР, вересень 2012 р. - серпень 2013 р.) до 4083,33 грн/тонн з 4925,14 грн/тонн.

Про це йдеться у тексті постанови №945 від 17 жовтня, розміщеній на урядовому порталі.

На початку жовтня Національна асоціація цукровиробників України «Укрцукор» зверталася до уряду з проханням знизити мінімальну закупівельну ціну на цукор у зв'язку із зниженням цін на внутрішньому ринку.

За прогнозами Мінагропроду, оптово-відпускна ціна на цукор може зрости до 6,5 грн/кг у другій половині 2012/2013 маркетингового року через зростання витрат виробників.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами Міністерства аграрної політики і продовольства України, урожай буряку цього року очікується в обсязі 15,7-16,2 млн. тонн, з яких прогнозується виробництво 1,8 млн тонн цукру.

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Тігіпко: Україна не готова виконати вимоги МВФ

Уряд України не готовий прислухатися до рекомендацій Міжнародного валютного фонду щодо збільшення тарифів на газ для населення з одночасним введенням адресної допомоги малозабезпеченим громадянам.

Про це в коментарі УНІАН заявив віце-прем'єр-міністр України - міністр соціальної політики Сергій Тігіпко.

«Поки що ми до таких рішень не готові. Через це (збільшення тарифів і введенні адресної допомоги - УНІАН) можуть сильно постраждати люди, які не зможуть претендувати на таку підтримку. Постраждає середній клас. На таке збільшення тарифів уряд не готовий», - сказав С.Тігіпко.

За його словами, на сьогодні питання тарифів залишається дискусійним, тоді як компромісним рішенням могло б стати швидке впровадження програм енергозбереження.

«Компроміс – започаткування цілої низки енергозберігаючих програм, які б дозволили населенню брати дешеві довгострокові і середньострокові кредити на вирішення питань енергозбереження. Якби запрацювали програми із заміни вікон, утеплення дахів, підвалів, заміни котлів, ось тоді ми б могли говорити про якесь поступове підвищення тарифів, та й то - для людей багатих», - сказав С.Тігіпко.

Як повідомляв УНІАН, найбільший кредитор України - Міжнародний валютний фонд вкотре звернув увагу української влади на неефективність політики підтримки штучно занижених цін на газ і тепло для населення, запропонувавши підвищити тарифи з одночасним збільшенням адресної допомоги малозабезпеченим. В оприлюдненому Фондом звіті зазначається, що практика продажу газу за заниженими цінами призводить до розбалансування фінансового стану державного енергохолдингу «Нафтогаз України», який 2011 рік завершив з витратами у розмірі 135 млрд грн при доходах у 114 млрд грн.

У звіті під назвою «Газова цінова політика України: Розподільні наслідки підвищення тарифів» наголошується, що збільшення тарифів на газ для населення, наприклад, на 20% приведе до скорочення споживання газу на рівні 5% і тепла - на 3%.

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Україна підписала угоду з Росією і Угорщиною про перевезення ядерних матеріалів

У Києві 17 жовтня підписано Угоду між урядом Російської Федерації, урядом Угорщини і Кабінетом міністрів України про співпрацю у сфері перевезення ядерних матеріалів між Російською Федерацією і Угорщиною через територію України. Про це повідомляє Департамент комунікацій Держкорпорації «Росатом».

Згідно з повідомленням, з російського боку Угоду підписав заступник генерального директора Держкорпорації «Росатом» з міжнародною діяльністю Микола Спаський, з угорського боку – генеральний директор Державного відомства з атомної енергії Угорщини Йозеф Ронакі, з українського боку – голова Держатомрегулювання України Олена Миколайчук.

Угода визначає основні принципи здійснення перевезень ядерних матеріалів між Росією і Угорщиною. Вона покликана замінити угоду між урядом Російської Федерації, урядом України і урядом Угорської Республіки про співпрацю у сфері транспортування ядерного палива між Угорською Республікою і Російською Федерацією через територію України від 29 грудня 1992 року.

Як наголошується в повідомленні, з часу підписання тієї угоди відбулися значні зміни – і у світі, і в країнах-учасниках. Одержала серйозний розвиток нормативно-правова база, яка регулює комплекс питань з використання ядерної енергії. Істотно посилилися, зокрема з урахуванням уроків аварії на АЕС «Фукусіма», прийняті у світі вимоги до забезпечення ядерної безпеки.

«На новий рівень виходить співпраця між трьома країнами в ядерній енергетиці», - зазначається у повідомленні.

Довідка УНІАН. В Угорщині Російська Федерація забезпечує ядерним паливом АЕС «Пакш», споруджену за участю СРСР. АЕС «Пакш» складається з чотирьох енергоблоків з реакторами ВВЕР-440. Перший блок було введено в експлуатацію в 1982 році, другий – у 1984 році, третій – у 1986 році, четвертий – у 1987 році. Паливо поставляє паливна компанія «Росатому» «ТВЕЛ», за умовами Угоди російська сторона здійснює повернення відпрацьованого ядерного палива.

Аналогічні угоди Росія і Україна вже підписали у 2006 році з Болгарією і у 2010 році – зі Словаччиною.

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Істотних коливань гривні в осінній період чекати не варто – експерт

Щоб втримати гривню від падіння, Нацбанку України доведеться витрачати свої золотовалютні резерви, які до кінця року можуть скоротитися ще на 1,5 млрд доларів – до 27,75 млрд доларів, паралельно з цим процесом відбуватиметься помірна девальвація гривні, вважає Микола Івченко, керівник інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні.

«Для втримання гривні від істотнішого падіння НБУ доведеться витрачати свої ЗВР, які до кінця року можуть скоротитися ще на 1,5 млрд. доларів - до 27,75 млрд. доларів. Паралельно з цим процесом відбуватиметься помірна девальвація гривні. Проте істотних коливань вартості національної валюти в осінній період чекати не варто», – вважає експерт.

За оцінкою аналітиків FOREX CLUB в Україні, гривню чекає помірна девальвація. Курс готівкового долара до кінця грудня може підвищитися до 8,25-8,40 грн. На вартість нацвалюти восени впливатимуть як зовнішні, так і внутрішні чинники. Те, що долар на міжнародному ринку залишатиметься під тиском до кінця року, надасть підтримку валютам країн, що розвиваються, зокрема гривні. Проте є внутрішні чинники, які поки що не на нашу користь, що може призвести до її помірної девальвації після парламентських виборів.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) після тримісячної перерви, у вівторок, 16 жовтня, оголосив про відкритий продаж валюти на міжбанківському валютному ринку.

За інформацією учасників ринку, останній раз Нацбанк відкрито виставляв котирування на купівлю і продаж валюти ще в липні п.р. До сьогоднішнього дня регулятор кілька разів оголошував про купівлю валюти з ринку.

При цьому в щомісячній інформації про стан золотовалютних резервів НБУ звітував як про купівлю, так і про продажу валюти.

На початку вересня, коли на ринку спостерігалося зниження курсу гривні, продаж валюти здійснювали державні банки.

Як повідомляв УНІАН, негативне сальдо інтервенцій Нацбанку на валютному міжбанківському ринку у вересні становило 1,511 млрд дол.

Золотовалютні резерви НБУ у вересні скоротилися на 2,5% - до 29,255 млрд дол.

За січень-вересень резерви знизилися на 8%, або 2,540 млрд дол., з 31,795 млрд дол.

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Після виборів відбудеться засідання РНБО щодо цінової політики на ліки

Після виборів відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони щодо цінової політики на ліки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент України Віктор Янукович сьогодні на засіданні Комітету економічних реформ.

Глава держави зауважив, що сьогодні наведення порядку на цьому ринку відбувається не системно.

«Деякі ініціативи, які були ще два-три місця тому, вони пригальмувалися. Я попереджаю, Раїсо Василівно (міністр охорони здоров’я Р.Богатирьова – УНІАН), вас особисто, як тільки закінчаться вибори, на Раді національної безпеки і оборони ми розглянемо все під мікроскопом – що виконано, що не виконано», - сказав В.Янукович.

При цьому він пообіцяв, що всі винні у гальмуванні вирішення проблем з цінами на ліки будуть покарані.

«Якщо ми знайдемо виконавців, які загальмували цей процес, вони будуть за це відповідати, майте на увазі, на чолі з вами», - сказав В.Янукович, звертаючись до Р.Богатирьової.

Разом з тим він назвав дуже важливою реформу медичної сфери, яка сьогодні проходить в Україні, і піддав жорсткій критиці тих, хто висловлює незадоволення нею, зазначивши, що не розуміє, як у цих людей повертається язик критикувати таку важливу справу.

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УНІАН