Бундестаг погрожує блокуванням Угоди про асоціацію ЄС з Україною

Німецький парламент заблокує Угоду про асоціацію Євросоюзу з Україною, поки екс-прем’єр-міністр Юлія Тимошенко не буде звільнена.

Про це заявив голова комітету з європейської інтеграції німецького Бундестагу Гюнтер Кріхбаум, повідомляє прес-служба «Батьківщини».

«Угоду про асоціацію Європейського Союзу з Україною буде заблоковано. Я як голова комітету Бундестагу з європейської інтеграції буду це рекомендувати, поки справа Юлії Тимошенко не закрита», - сказав він після зустрічі з донькою Ю.Тимошенко Євгенією.

«Для нас ця справа є символом того, як в Україні відносяться до прав людини та демократії. До цього не можна бути байдужим», - наголосив Г.Кріхбаум.

Він також висловився схвально, що Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель під час зустрічі з Є.Тимошенко висловила свою підтримку Ю.Тимошенко та демократичній опозиції України.

Окрім того, Г.Кріхбаум підкреслив, що для Євросоюзу є дуже важливим те, як пройдуть парламентські вибори в Україні.

«Міжнародна спільнота спостерігає за виборчим процесом в Україні та буде проводити розслідування, якщо будуть зафіксовані порушення», - сказав Г.Кріхбаум.