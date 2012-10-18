ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 18 жовтня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «Сьогодні набуде чинності закон про охоронну діяльність» пише: у МВС обіцяють посилити контроль за діяльністю приватних охоронних фірм, працівники яких від сьогодні отримують право мати при собі і в разі потреби застосовувати спецзасоби – аерозолі, гумові палиці, газову і травматичну зброю тощо.

http://delo.ua/ukraine/segodnja-vstupil-v-silu-zakon-ob-ohrannoj-dejatelnosti-187504/

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Також «Дело» в публікації «Бізнес після виборів: як бачать бізнесмени своє майбутнє при новому парламенті» подає результати власного дослідження цієї теми...

http://delo.ua/ukraine/biznes-posle-vyborov-kak-vidjat-biznesmeny-svoe-buduschee-pri-novo-187464/

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«Дело» в публікації «В НБУ запевняють, що обмеження готівкових розрахунків торкнеться тільки багатих людей» пише: днями президент схвалив закон про врегулювання випуску і використання електронних грошей. Документ надає Національному банку право встановлювати граничні суми готівкових розрахунків фізичних осіб.

http://delo.ua/finance/v-nbu-zaverjajut-chto-ogranichenie-nalichnyh-raschetov-zatronet-tolk-187470/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Інтереси в теплі», у якому пише: приватизація теплоелектроцентралей, здається, проходитиме за тим самим сценарієм, що й продаж облгазів. Фонд держмайна оголосив умови приватизації першого активу - Харківської ТЕЦ-5, оцінивши 94,48% її акцій у 279,5 млн. грн. Як і у випадку з облгазами, аналітики вважають оцінку заниженою.

http://www.kommersant.ua/doc/2046882

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Масштабний спад», у якому пише: українське промислове виробництво продовжує падіння – за підсумками вересня його обсяги скоротилися вже на 7%. Негативний тренд підтримали будівництво і сільське господарство. В умовах браку зростання корпоративного кредитування погана зовнішня кон'юнктура загрожує Україні нульовим зростанням ВВП за підсумками року.

http://www.kommersant.ua/doc/2047006

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Газета «Сегодня» в матеріалі «Нова дорога на Харківське шосе у Києві – крива, в калюжах і з люками, що випирають» пише: столична траса розвантажить мости Патона і Південний, але водії вважають її поки що не дуже зручною.

http://www.segodnya.ua/regions/kiev/Novaya-doroga-na-Harkovskoe-shosse-v-Kieve-krivaya-v-luzhah-i-s-torchashchimi-lyukami.html

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Також «Сегодня» у публікації «Студенти українських вишів поскаржилися на великі побори» пише: виші тягнуть благодійні внески, збільшуючи таксу, але ректори запевняють, що все добровільно.

http://www.segodnya.ua/life/education/Studenty-ukrainskih-vuzov-pozhalovalis-na-bolshie-pobory.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «До девальвації – як до Нового року…» пише: на вартість гривні восени впливатимуть як зовнішні, так і внутрішні чинники. Але курс залишиться стабільним до виборів. Хоча Нацбанк обіцяє "спокій" на валютному ринку до Нового року. А потім девальвацію, скоріш за все, виключати не можна.

http://economics.unian.net/ukr/detail/143753

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Російські ЗМІ

«Известия» в публікації «Для ДТП з відеореєстратором виплати за ОСАГО збільшать у 16 разів» пишуть: автомобіль, крім того, для «спрощенки» має бути підключений до супутникової системи. Очікується, що нові заходи допоможуть вирішити проблему заторів – можна буде обійтися без ДІБДР.

http://izvestia.ru/news/537930

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Також «Известия» в публікації «У Кремлі розберуться з вирубуванням лісу амурських тигрів» пишуть: незважаючи на розпорядження уряду ще 2011 року, компанія «Ліс Експорт» продовжує вирубування лісу на місці майбутнього Середньоусурійського заповідника.

http://izvestia.ru/news/537827

(УНІАН)